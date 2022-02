Hiệu quả trang trại nuôi ba ba chuẩn VietGAP ở Giao An

“Dám nghĩ, dám làm”, mạnh dạn đầu tư, hiện anh Mai Quốc Huy, xóm 11, xã Giao An (Giao Thủy) đang sở hữu trang trại nuôi ba ba đạt tiêu chuẩn VietGAP mỗi năm xuất bán hàng chục tấn ba ba thương phẩm và gần 100 vạn con ba ba giống, thu lãi trên 1 tỷ đồng.

Mỗi năm trang trại nuôi ba ba của anh Mai Quốc Huy, xã Giao An lãi hơn 1 tỷ đồng.

Tham quan nhiều mô hình nuôi ba ba thành công ở miền Tây, đồng thời tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về đặc điểm sinh thái và giá trị kinh tế của con ba ba, anh Huy nhận thấy đây chính là đối tượng khả thi nhất để “làm giàu” cho gia đình. Năm 2012, anh quyết định khởi nghiệp, dốc vốn cải tạo lại ao nuôi và mua 200 con ba ba giống về thả. Sau hơn 2 năm chăm sóc, đặc biệt chú ý từ xử lý môi trường nuôi thật tốt đến thức ăn sạch, con giống đảm bảo nên đàn ba ba lớn nhanh, xuất bán cũng cho anh một khoản thu kha khá. “Của ruộng đắp bờ” - mỗi năm anh dùng số tiền lãi thuê thêm đất trong vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản của xã mở rộng quy mô nuôi, tiếp tục đầu tư, đào thêm ao, dần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu nuôi, đồng thời nghiên cứu, gây dựng đàn ba ba bố mẹ và cho sinh sản thành công ba ba giống. Cứ thế, sau hơn 10 năm khởi nghiệp, xây dựng và phát triển, anh Huy đã mở rộng diện tích nuôi ba ba tới 3ha với hệ thống 30 ao nuôi liên hoàn và các khu vực riêng cho ba ba sinh sản, khu ấp trứng, khu nuôi dưỡng ba ba mới nở, khu ương ba ba giống. Toàn bộ các ao nuôi ba ba được anh Huy thiết kế bài bản, khoa học với mỗi ao rộng không quá 1.000m2 để tiện quản lý, chăm sóc ba ba. Trong ao có thiết kế bãi nổi cho ba ba lên ăn và phơi nắng, lắp đặt hệ thống tiêu, thoát nước hiện đại. Ngoài ra, anh Huy còn đầu tư nhiều trang, thiết bị khác phục vụ nuôi ba ba quy mô trang trại như: máy nghiền trộn thức ăn, phòng lạnh cấp đông thức ăn, xe đẩy...

Hiện tại, trang trại của anh Huy nuôi trên 10 vạn con ba ba gồm 1 vạn ba ba thương phẩm, 9 vạn ba ba giống. Anh lựa chọn giống ba ba hoa Đài Loan, ít bệnh tật, dễ nuôi, có kích cỡ vừa phải, sau khoảng 2,5 năm trọng lượng có thể đạt 1-2kg và cho thu hoạch. Để chủ động nguồn giống tốt, anh đầu tư từ chuồng cho ba ba đẻ đến các bể nuôi úm, ương dưỡng công phu và gây dựng đàn ba ba bố mẹ chuẩn với hơn 4.000 con. Chia sẻ về kỹ thuật “bí quyết” của mình, anh Huy nhấn mạnh phải thường xuyên theo dõi nắm bắt các giai đoạn phát triển của ba ba cái. Khi chúng đến giai đoạn sinh sản phải tách riêng con đực và con cái theo tỷ lệ 1 con đực 4-5 con cái. Nếu số lượng con đực nhiều dễ xảy ra hiện tượng con đực cắn chết con cái. Trứng xếp trong chuồng ấp duy trì nhiệt độ 30-320C. Ba ba mới nở được đưa vào bể nuôi dưỡng khoảng 30 ngày rồi mới đưa ra ao giống. Khi ba ba giống đạt trọng lượng 400-500g có thể xuất bán hoặc chuyển qua ao nuôi thương phẩm. Với kinh nghiệm hơn chục năm nuôi ba ba, anh Huy cho biết: Mặc dù chăm sóc ba ba khá dễ song người nuôi cần phải thường xuyên kiểm tra lượng thức ăn để tránh tình trạng thức ăn dư thừa làm ô nhiễm môi trường ao nuôi, từ đó ba ba dễ bị các bệnh nấm thủy mi, viêm loét do vi khuẩn, sưng cổ… Nếu phát hiện con nào có triệu chứng bệnh cần phải tách đàn và xử lý môi trường ao nuôi bằng các chế phẩm sinh học, vôi bột. Trong suốt quá trình nuôi, bắt đầu tư khi bước vào vụ nuôi, anh Huy luôn chú trọng xử lý kỹ ao nuôi, khử trùng bùn và môi trường nuôi, đồng thời thường xuyên kiểm tra, khử trùng nước theo định kỳ bằng vôi bột, muối, thuốc tím cùng các chế phẩm sinh học để đảm bảo an toàn cho ba ba. Nguồn thức ăn cho ba ba chủ yếu là cá tạp xay nhuyễn trộn thêm cám gạo và men vi sinh giúp ba ba tiêu hóa tốt, nhanh lớn. Năm 2020, trang trại nuôi ba ba của anh Mai Quốc Huy được cấp giấy chứng nhận VietGAP khi đáp ứng đủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, áp dụng quy trình nuôi an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 hoành hành nhưng không ảnh hưởng nhiều tới việc kinh doanh của anh Huy bởi thời gian nuôi ba ba dài cùng với áp dụng phương thức nuôi gối lứa nên anh không phải thu hoạch ồ ạt mà có thể “đánh tỉa”, xuất bán quanh năm. Ba ba cũng là đối tượng ăn ít nên chi phí duy trì đàn không nhiều. Bên cạnh đó, anh linh hoạt phát huy các ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trang Facebook “Ba ba giống Nam Định” để tiếp thị sản phẩm ba ba quê nên khách hàng biết đến nhiều hơn. Với nguồn giống chất lượng và nhanh nhạy trong kinh doanh, anh Huy nhanh chóng mở rộng thị trường. Hiện ba ba thương phẩm của trang trại cung ứng ra thị trường qua 2 kênh là thị trường tự do khắp miền Bắc qua các thương lái và ký hợp đồng liên kết tiêu thụ với một Công ty để xuất khẩu sản phẩm thô (ba ba tươi sống) sang Hàn Quốc. Mỗi năm, trang trại xuất bán 60-70 tấn ba ba thương phẩm và trên 100 vạn con giống ra thị trường. Theo hạch toán của anh Huy, sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 1 tỷ đồng từ bán con giống và ba ba thịt. Không chỉ cung cấp con giống tốt cho người nuôi ba ba thương phẩm, anh Huy còn nhiệt tình hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật nuôi và nhận tiêu thụ ba ba thương phẩm cho người nuôi trong vùng.

Hiện trang trại ba ba của anh Mai Quốc Huy đang trở thành địa điểm cung cấp uy tín về con giống, đồng thời mở ra hướng đi mới để đưa ba ba quê vươn xa, mang lại lợi nhuận tối đa cho người nuôi./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh