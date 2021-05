Thị trấn Thịnh Long tập trung thực hiện chương trình OCOP

Để góp sức thực hiện thắng lợi chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian qua, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) đã tập trung hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế của địa phương tích cực tham gia chương trình. Trong đó, phối hợp với các ngành chức năng rà soát năng lực của các cơ sở sản xuất trên địa bàn để định hướng tư vấn nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm theo hướng chuẩn hóa chất lượng; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Được hỗ trợ, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã tại thị trấn Thịnh Long đã tập trung đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện theo các tiêu chí sản phẩm của chương trình OCOP và nỗ lực cải thiện kỹ năng xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường cho sản phẩm sau khi đã đạt chuẩn OCOP.

Sản phẩm nước mắm của Công ty CP Chế biến hải sản Nam Định, thị trấn Thịnh Long.

Là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chương trình OCOP, Công ty TNHH Nước mắm Vạn Hoa hiện có 2 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao. Để có được kết quả trên, ngay từ những ngày đầu tham gia sản xuất, Công ty đã chú trọng thực hiện các tiêu chí “Uy tín - Chất lượng - Sức khoẻ là vàng”, không ngừng nỗ lực tạo dựng tên tuổi trên thị trường, gia tăng số lượng nhà phân phối, siêu thị, đại lý, cửa hàng bán lẻ mở rộng trên toàn quốc. Bình quân mỗi năm, Công ty cung ứng ra thị trường hơn 200 nghìn lít nước mắm, 50 tấn mắm tôm và 100 tấn sứa sơ chế, doanh thu hàng năm của Công ty đạt 28 tỷ đồng tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động. Công ty còn chú trọng đầu tư công nghệ sản xuất, áp dụng công nghệ cao trong sơ chế, bảo quản và chế biến các sản phẩm nước mắm, mắm tôm theo tiêu chuẩn HACCP. Ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Công ty cho biết: Chương trình OCOP thực sự là cơ hội tốt để quảng bá nông sản địa phương. Ngoài các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tham gia chương trình OCOP, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các ngành chức năng và địa phương trong truyền thông tuyên truyền, quảng bá, tham gia các hội nghị, hội chợ xúc tiến thương mại để giới thiệu sản phẩm. Kể từ khi sản phẩm của Công ty được chứng nhận OCOP, việc sản xuất, kinh doanh của Công ty có nhiều thuận lợi hơn trước đây với số lượng khách hàng ngày một tăng. Dự kiến năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm bể chứa, lò hơi nấu mắm để nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Với hơn 61 năm gắn bó với nghề chế biến nước mắm, Công ty CP Chế biến hải sản Nam Định luôn nỗ lực nâng cao chất lượng về sản phẩm theo hướng an toàn, được khách hàng tin dùng. Giám đốc Công ty Mai Đức Thịnh khẳng định, sản phẩm được sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn khép kín với chất lượng thơm ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm. Bình quân mỗi năm sản lượng nước mắm của Công ty đạt 700 nghìn lít, mắm tôm đạt 100 tấn. Chia sẻ về chương trình OCOP, ông Thịnh cho biết: “Tham gia chương trình OCOP, doanh nghiệp đã được hỗ trợ, hướng dẫn về đăng ký nhãn mác, tem sản phẩm chuẩn theo quy định đồng thời được hỗ trợ kinh phí về in bao bì, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hỗ trợ tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Hơn thế, doanh nghiệp được hưởng lợi rất nhiều khi người dân hiểu rõ hơn về sản phẩm nước mắm sạch và thêm tin tưởng, gắn bó với nước mắm Ninh Cơ. Thời gian tới, Công ty sẽ tiến hành làm tem QR code để chống hàng giả, giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm. Có thể nói, việc được chứng nhận sản phẩm OCOP là dấu mốc quan trọng, giúp sản phẩm của Công ty nâng cao uy tín trên thị trường”. Sản phẩm “Nước mắm truyền thống Tân Phú” của Công ty TNHH Hải sản Hải Thịnh, thị trấn Thịnh Long đã ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường với mức tiêu thụ bình quân gần 200 nghìn lít /năm. Tham gia chương trình OCOP, Công ty đã mạnh dạn đầu tư nghiên cứu đa dạng kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm mới, mẫu thùng đựng; sản phẩm được đóng chai thủy tinh, có tem nhãn, mã vạch QRcode tạo thiện cảm cho người tiêu dùng. Hiện tại, sản phẩm “Nước mắm truyền thống Tân Phú” của Công ty được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Đây là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu trên thị trường. Mới đây, được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành và UBND thị trấn Thịnh Long, doanh nghiệp tư nhân Phú Long đã thực hiện quy trình xây dựng sản phẩm OCOP cho 5 sản phẩm, bao gồm: Nấm đông trùng hạ thảo, Rượu ngâm đông trùng hạ thảo, Rượu ngâm đông trùng hạ thảo mật ong, Nước mắm Phú Long và Mắm tôm Phú Long. Các sản phẩm của doanh nghiệp được Hội đồng Tư vấn, đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá, xếp hạng đạt tiêu chuẩn 3 sao trong đợt I năm 2020. Xây dựng thành công sản phẩm OCOP đã giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất ổn định, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sử dụng, nhờ đó doanh nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động với mức thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Hiện tại, thị trấn Thịnh Long đã xây dựng và phát triển được 5 sản phẩm OCOP. Giai đoạn 2021-2025, thị trấn sẽ tập trung chỉ đạo chương trình OCOP phát triển theo hướng nâng cao chất lượng. Tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trên cơ sở các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng 3 sao năm 2020 tiếp tục phát triển đạt 4 sao. Với những sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn 4 sao tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm, vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe để có thể xuất khẩu, phấn đấu có 1-2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao./.

