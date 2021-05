Phát huy hiệu quả vốn vay sản xuất nông nghiệp tại Xuân Trường

Từ nguồn vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Xuân Trường đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập ổn định.

Từ vốn vay của Agribank Xuân Trường, ông Nguyễn Quang Huy ở xóm 5, xã Xuân Ninh đã phát triển kinh doanh sinh vật cảnh đạt thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Ninh Phạm Văn Thực cho biết: “Toàn xã hiện có 27 tổ vay vốn với 630 thành viên. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) huyện Xuân Trường, người dân đã tích cực đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế mới đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như các mô hình: nuôi cá đối mục, cá trắm đen của anh Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Tín ở xóm 3 Xuân Dục, trồng hoa cây cảnh, dưa lưới của hộ ông Nguyễn Văn Giả xóm 1 Xuân Dục. Ngoài ra, nghề truyền thống dệt chiếu được duy trì và mở rộng quy mô sản xuất như hộ ông Nguyễn Văn Tuyển và ông Trần Văn Tư ở xóm 2 Xuân Dục. Các ngành nghề khác như nghề mộc, may gia công, hàn xì, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng được duy trì và phát triển bền vững. Hiện tại, dư nợ vốn Agribank trên địa bàn xã đạt 192 tỷ 700 triệu đồng”. Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn cây cảnh, ông Nguyễn Quang Huy, ở xóm 5 hồ hởi cho biết: “Suốt 28 năm kinh doanh cây cảnh, vốn Agribank luôn đồng hành cùng với tôi. Từ nguồn vốn vay nhỏ 2 triệu đồng ban đầu, đến nay, dư nợ của gia đình tại ngân hàng là 500 triệu đồng. Vườn cây của gia đình cũng không ngừng mở rộng, ban đầu chỉ có cây phôi sanh, si nhỏ, đến nay đã có những cây cảnh được định giá 1-2 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hàng nghìn gốc cây ăn trái đặc sản như khế, hồng, bưởi, thị. Doanh thu mỗi năm từ cây cảnh của gia đình tôi đạt từ 500-700 triệu đồng”. Với gia đình ông Mai Văn Loan ở xóm 2 Xuân Dục, nguồn vốn vay của Agribank đã giúp gia đình ông vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 để duy trì nghề dệt chiếu truyền thống. Ông Loan cho biết: “Thực hiện quy định giãn cách, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh kéo giá cói, đay tăng khiến gia đình gặp khó khăn về vốn mua nguyên liệu. Hiện tại, 1 tấn cói đẹp có giá 25 triệu đồng mà 1 tấn cói chỉ sản xuất được 150 đôi chiếu. Nhờ có Hội Nông dân xã giúp đỡ, gia đình tôi đã được vay 200 triệu đồng của Agribank Xuân Trường, có đủ nguyên liệu sản xuất”.

Để người dân thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn, Agribank Chi nhánh huyện Xuân Trường đã chủ động giao cán bộ tín dụng tiếp cận, đánh giá đầy đủ khách hàng là hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hiệu quả; ưu tiên cấp vốn tín dụng cho các đối tượng khách hàng khu vực nông thôn; quan tâm đến nhóm khách hàng vay vốn theo các chương trình trọng tâm của ngân hàng, như: Vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Phòng đại diện đầu tư vốn của ngân hàng tại các xã, thị trấn phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nâng cao chất lượng vốn vay sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tính đến hết năm 2020, tổng dư nợ uỷ thác qua các hội, đoàn thể của Agribank Chi nhánh huyện Xuân Trường là 1.797 tỷ đồng với 6.083 hộ còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay không bảo đảm tài sản theo Nghị định 55 là 337 tỷ đồng với gần 3.000 hộ vay, chiếm 19% tổng dư nợ cho vay qua hội. Thực hiện chương trình hỗ trợ chính sách tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 51 khách hàng vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp, nông thôn với dư nợ 7 tỷ 784 triệu đồng. Các hộ vay vốn đã đầu tư mua 86 máy gặt và 44 máy làm đất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Agribank Chi nhánh huyện Xuân Trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể đảm bảo duy trì cấp tín dụng cho người dân an toàn và hiệu quả. Chi nhánh cũng thực hiện giảm lãi suất cho vay mới trong 3 đợt, mỗi đợt giảm từ 0,2-0,5%/năm đối với toàn bộ các món vay mới từ 1-3-2020. Đồng thời, cho vay với lãi suất ưu đãi 5,5%/năm với tổng số tiền là 4 tỷ 530 triệu đồng để khách hàng khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh huyện Xuân Trường, hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn của huyện đã chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động, khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống như: cơ khí tại xã Xuân Tiến, chiếu cói, cây cảnh tại xã Xuân Ninh, vận tải biển tại xã Xuân Trung, đóng tàu tại thị trấn Xuân Trường, thêu ren tại xã Xuân Phương…

Thời gian tới, Agribank Chi nhánh huyện Xuân Trường tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới tín dụng từ huyện đến các phòng giao dịch, tổ vay vốn trong việc điều tra, thẩm định, cung cấp thông tin tư vấn, giải quyết cho vay kịp thời, đúng quy trình nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sử dụng vốn vay đúng mục đích; thực hiện tốt quy chế công khai, dân chủ trong đầu tư tín dụng sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Áp dụng linh hoạt lãi suất phù hợp với tình hình thị trường nhằm khuyến khích khách hàng gửi tiền, vay tiền đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đổi mới thái độ, tác phong giao tiếp, rút ngắn thời gian thanh toán, giải ngân, bảo đảm giao dịch chính xác, kịp thời để thu hút và mở rộng khách hàng từ dân cư. Gắn công tác tín dụng và phát triển sản phẩm dịch vụ với công tác huy động vốn từ các tổ chức kinh tế, tăng tỷ trọng tiền gửi thanh toán, tiền gửi từ dân cư và tiền gửi có kỳ hạn ổn định để nâng cao tính chủ động trong sử dụng vốn./.

Bài và ảnh: Đức Toàn