Việt Nam liên tục nằm trong nhóm các điểm đến du lịch có tăng trưởng cao trên thế giới

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 1-8 cho biết: Tính chung 7 tháng của năm 2022, nước ta đón 954 nghìn lượt khách quốc tế, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Với kết quả này, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng tháng trong 7 tháng qua đạt 62%/tháng.

Trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu của nước ta, 9 thị trường là từ khu vực châu Á và Thái Bình Dương, còn lại là Trung Quốc. Trong đó, Hàn Quốc là thị trường gửi khách hàng đầu, tiếp đó là thị trường Mỹ. Trong 10 thị trường, khu vực Đông Nam Á có tới 4 thị trường là Campuchia, Singapore, Thái Lan và Malaysia. Các thị trường từ châu Âu dù số lượng khách chưa đông nhưng tốc độ tăng trưởng rất cao, đứng đầu là Anh, tiếp đó là Pháp và Đức.

Tổng cục Du lịch nhận định, kinh doanh du lịch đang “ấm lên” theo đà phục hồi. Cụ thể, nửa đầu năm 2022, Tổng cục Du lịch đã thẩm định, cấp mới 312 giấy phép cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế (tăng 286 giấy so với 2021), cấp đổi 65 giấy phép, thu hồi 38 giấy phép. Tính đến hết tháng 6-2022, cả nước có 2.415 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hiện có 1.060 doanh nghiệp đã được các địa phương cấp phép. Cả nước hiện có khoảng 33.330 cơ sở lưu trú du lịch với 667 nghìn buồng, trong đó có 215 khách sạn 5 sao với 72 nghìn buồng, 334 khách sạn 4 sao với 45 nghìn buồng…

Triển vọng phục hồi của doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch cũng rõ ràng hơn khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao. Hoạt động du lịch mở cửa trở lại đã tạo công ăn việc làm cho người lao động. Cũng theo Tổng cục Du lịch, từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm các điểm đến có tăng trưởng cao nhất thế giới, với mức tăng trưởng từ 50%-75%. Lượng tìm kiếm về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam trong tháng 7-2022 đạt mức 100 điểm, cao gấp 5,9 lần so với thời điểm đầu tháng 3-2022 (17 điểm). So với cùng kỳ năm 2021, lượng tìm kiếm từ các thị trường quốc tế về du lịch Việt Nam trong tháng 7-2022 tăng trên 1.200%. Nhóm 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam lần lượt là: Mỹ, Australia, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Malaysia, Đức và Thái Lan. Trong khi đó, lượng tìm kiếm du lịch nước ngoài của người Việt trong tháng 7-2022 vẫn tăng cao ở mức 780% so với cùng kỳ năm ngoái và sẽ tiếp tục tăng cao khi hoạt động du lịch quốc tế trên toàn cầu đang có xu hướng phục hồi./.

PV