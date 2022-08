Tập trung ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới

Trưa 11-8, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có Văn bản số 424/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, các tỉnh miền núi phía Bắc tập trung ứng phó với mưa lớn và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 11-8, áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực các tỉnh, thành phố Quảng Ninh - Hải Phòng và tiếp tục suy yếu. Dự báo đến 12-8 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung:

Đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình: Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thông báo đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp khi đã bảo đảm an toàn.

Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc đến Nghệ An: Thực hiện nghiêm túc các Công điện số 24/CĐ-QG của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Thường xuyên theo dõi các bản tin về diễn biến thiên tai, thông báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động phòng tránh. Sẵn sàng phương án di dời người dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí xung yếu.

Chỉ đạo lực lượng xung kích rà soát, khơi thông các dòng chảy, các điểm bị tắc nghẽn trên các sông suối, kiểm tra rà soát, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện để bảo đảm an toàn./.

