Ngày 24-7, công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, các địa phương trên cả nước bắt đầu thực hiện công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2022.

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), chậm nhất ngày 22-7-2022, các đơn vị tổng kết công tác chấm thi và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD và ĐT. Ngày 24-7, các Hội đồng thi công bố kết quả thi. Từ ngày 24-7 đến hết ngày 3-8-2022, các đơn vị đăng ký dự thi và các Sở GD và ĐT thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. Chậm nhất ngày 26-7-2022, các Sở GD và ĐT và các trường xét công nhận tốt nghiệp THPT. Chậm nhất ngày 28-7-2022, các đơn vị cập nhật vào Hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD và ĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT. Chậm nhất ngày 30-7-2022, các đơn vị cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh.

Bộ GD và ĐT cho biết, Bộ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022. Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và 63 đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GD và ĐT sẽ thực hiện kiểm tra công tác chấm thi ở 63 Hội đồng thi trong suốt thời gian diễn ra công tác chấm thi để tăng cường tính nghiêm minh trong quá trình chấm thi. Đối với các địa phương, Bộ GD và ĐT yêu cầu, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi bảo đảm đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, có camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ.

Theo đó, Bộ GD và ĐT yêu cầu các điểm chấm thi phải bố trí số lượng, vị trí camera an ninh giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm bài thi tự luận phải bảo đảm bao quát được toàn bộ hoạt động trong phòng. Hệ thống camera không được kết nối internet và chỉ được kết nối bằng hình thức hữu tuyến (có dây) tới màn hình hiển thị (nếu có); phải có bộ lưu điện dự phòng, bảo đảm hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới; dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera tối thiểu là 21 ngày. Hàng ngày, Trưởng Ban Chấm thi phối hợp với lực lượng công an và thanh tra kiểm tra tình trạng hoạt động của camera. Trong trường hợp hệ thống camera có màn hình hiển thị thì màn hình phải được đặt ngay tại vị trí dễ quan sát trong phòng bảo quản bài thi và phòng chấm bài thi hoặc phòng của Trưởng ban Chấm thi tự luận/trắc nghiệm. Ngay sau khi kết thúc công tác chấm thi, thiết bị lưu trữ dữ liệu (ổ cứng/thẻ nhớ) của camera được niêm phong dưới sự chứng kiến của Trưởng ban Chấm thi tự luận/trắc nghiệm, công an, thanh tra và được Giám đốc Sở GD và ĐT chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ./.

