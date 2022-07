Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh lần thứ VII

Ngày 22-7, BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an các huyện, thành phố tổ chức phát động mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đã tập trung triển khai hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân và tỉnh; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, xây dựng hình ảnh đẹp của người đoàn viên, thanh niên Công an Nam Định “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Nhiều mô hình, điển hình, cách làm sáng tạo của Đoàn Thanh niên cơ sở được đúc kết, nhân rộng. Qua các phong trào thanh niên đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến trong chiến đấu, công tác, nhiều đoàn viên ưu tú đã được vinh dự kết nạp vào Đảng. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn được Tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đánh giá là một đơn vị thi đua xuất sắc; nhiều lần được Trung ương Đoàn, Bộ Công an tặng cờ, bằng khen. Hàng trăm cán bộ đoàn viên trên các lĩnh vực công tác đạt thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phấn đấu 100% cơ sở Đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên. Phấn đấu trên 85% đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Mỗi năm có trên 80% đoàn viên đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến” và trên 5% đoàn viên đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; 100% chi Đoàn, Đoàn cơ sở có công trình, phần việc thanh niên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị; 100% cán bộ Đoàn được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn. Hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”, “Hành quân xanh"... Hưởng ứng sáng kiến “Trồng mới 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới" của Thủ tướng Chính phủ, mỗi đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia trồng, chăm sóc ít nhất 1 cây xanh./.

Văn Huỳnh