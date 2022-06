Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Ngày 15-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” (16-6-1967 - 16-6-2022) bằng hình thức trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ gặp mặt. Dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào.

Tại lễ gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử 55 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ". Theo đó, ngày 16-6-1967, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 426/QĐ về việc thành lập “Phòng theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã” gọi tắt là “Phòng theo dõi xã”, đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng Công an xã.

Đồng chí Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào.

Trong 55 năm qua, lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã quyết định tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1985), Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2012), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2017) cho Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; hàng vạn lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ từ Trung ương đến cơ sở được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và của các cấp có thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những chiến công, thành tích của lực lượng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" đã đạt được trong thời gian qua. Những năm tới, lực lượng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" phát huy bản lĩnh chính trị, không quản ngại khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách và hệ thống lý luận về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tham mưu chỉ đạo lực lượng công an các cấp làm tốt công tác dân vận và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là lực lượng Công an cấp xã hiện nay phải biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Đồng chí Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc công an tỉnh trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".

Nhân dịp này, Bộ Công an đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ hưu trí Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (V05)./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh