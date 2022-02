Phòng chống rét và dự phòng các loại vật tư nông nghiệp cho vụ đông xuân

Diễn biến thời tiết và sâu bệnh từ nay đến cuối vụ đông xuân 2021-2022 còn hết sức phức tạp và khó lường, Cục Trồng trọt (Bộ NN và PTNT) vừa đề nghị các Sở NN và PTNT các tỉnh thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi sát tình hình biến động của thời tiết, có biện pháp phòng chống rét cho các loại cây trồng kịp thời; đồng thời chuẩn bị và có phương án dự phòng đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp như giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, phương tiện làm đất, gieo trồng, thu hoạch… để đảm bảo thực hiện theo kế hoạch sản xuất.

Theo Cục Trồng trọt, đối với diện tích lúa đã gieo sạ, cấy cần duy trì mực nước 2-3cm trên mặt ruộng để giữ ấm cho lúa, không để lúa chết úng hoặc chết khô do thiếu nước. Người dân tuyệt đối không bón thúc đạm cho lúa khi nhiệt độ trung bình ngày đêm dưới 15 độ C, thay vào đó là bón bổ sung tro bếp, phân chuồng ủ mục, phun bổ sung phân lân, kali qua lá,... để tăng khả năng chống rét cho lúa. Khi thời tiết ấm, nông dân cần tranh thủ tỉa dặm và bón thúc bằng các loại phân hỗn hợp, phức hợp NPK chuyên dùng để lúa bén rễ, hồi xanh, đẻ nhánh sớm. Với diện tích mạ đã gieo, các địa phương cần tập trung tốt nhất các phương tiện, dụng cụ che chắn chống rét theo đúng kỹ thuật cho mạ, bơm nước giữ ấm cho mạ. Nơi có điều kiện, thực hiện biện pháp đêm đưa nước vào, ngày tháo nước ra. Đặc biệt, tuyệt đối không bón đạm urê hay NPK, chú ý bón bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân, kali, tro bếp nguội để chống rét cho mạ. Những diện tích lúa đã cấy, gieo sạ, mạ có nguy cơ bị chết do rét đậm rét hại, các địa phương chủ động kiểm tra đánh giá; chuẩn bị dự phòng các giống lúa cực ngắn ngày, ngắn ngày như: P6 ĐB, HN6, KD18, Khang dân đột biến, BT7, Q5, HT1... để thay thế diện tích mạ, lúa bị thiệt hại do rét đậm, rét hại. Các địa phương tuyệt đối không gieo, cấy khi nhiệt độ trung bình ngày đêm xuống dưới 15 độ C. Làm đất, chuẩn bị đầy đủ vật tư để khẩn trương gieo, cấy khi khi thời tiết thuận lợi, nhiệt độ trung bình trên 15 độ C theo lịch thời vụ đã xác định, tập trung hoàn thành trong tháng 2-2022.

Với sản xuất rau màu, Cục Trồng trọt khuyến cáo nông dân bón bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân, kali, tro bếp nguội, phân vi lượng cho diện tích rau chưa đến kỳ thu hoạch để cây sinh trưởng, phát triển thuận lợi, tăng khả năng chống chịu với rét đậm, rét hại; không gieo trồng các cây rau màu khi thời tiết rét đậm, rét hại. Người dân thu hoạch rau màu đến thời kỳ thu để đảm bảo năng suất và chất lượng; đồng thời, chuẩn bị giống, quỹ đất cho việc gieo trồng các loại cây rau màu vụ xuân như lạc, ngô, dưa chuột, bí xanh./.

PV