Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I-2021

Ngày 9-4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Thực hiện Kết luận số 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết 12 của Chính phủ và các Công điện Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021, các bộ, ngành thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Năm ATGT 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”. Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các giải pháp quản lý, bảo trì đường bộ nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trên toàn bộ hệ thống quốc lộ, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đã xử lý 23 điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, sơn kẻ 44 nghìn km vạch sơn đường; thay thế, điều chỉnh 440 cụm biển báo; sửa chữa, bổ sung 19km hộ lan tôn sóng; các đơn vị chức năng ngành đường sắt đã thực hiện xóa bỏ 22 lối đi tự mở qua đường sắt, giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường sắt tại 37 vị trí, tổ chức cảnh giới tại 370 giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; Tiếp tục thực hiện công tác quản lý bảo trì các tuyến đường thủy nội địa quốc gia; ký hợp đồng triển khai điều tiết bảo đảm giao thông đối với 14 vị trí… Thanh tra Bộ GTVT đã chủ trì triển khai, tiếp tục tổ chức 11 đoàn thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành và Thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện gần 7.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính trên 7.200 vụ với số tiền xử phạt trên 25,6 tỷ đồng; tạm giữ 28 ô tô; đình chỉ hoạt động 43 bến thủy nội địa, 21 phương tiện thủy nội địa; giám sát 91 kỳ sát hạch lái xe ô tô, 61 kỳ sát hạch lái xe mô tô. Lực lượng CSGT các địa phương đã xử lý trên 853 nghìn trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 828 tỷ 560 triệu đồng; tước trên 81 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ gần 150 nghìn phương tiện các loại. Về tai nạn giao thông, trong quý I-2021 toàn quốc xảy ra 3.206 vụ, làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người. So với quý I-2020, giảm 263 vụ (7,58%); giảm 183 người bị thương (7,12%), tăng 33 người chết (2,01%); 30 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2020, trong đó 9 địa phương mức giảm trên 30%.

Sau khi nghe ý kiến tham luận, đề xuất các giải pháp của các ngành, địa phương, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 12 của Chính phủ và Kế hoạch số 487 của Ủy ban ATGT quốc gia với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”; đồng thời ưu tiên thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu tiếp xúc, đi lại và các hoạt động vận tải không thiết yếu, trong quý II-2021 các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Ủy ban ATGT quốc gia đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch Năm ATGT 2021, đồng thời tiếp tục ưu tiên thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp tham gia giao thông an toàn trong điều kiện bệnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Bộ GTVT tập trung xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) theo ý kiến của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; nghiên cứu sửa đổi quy định pháp luật gắn trách nhiệm và bổ sung chế tài xử lý trách nhiệm đối với đơn vị kinh doanh vận tải và chủ phương tiện nếu có phương tiện gây tai nạn giao thông; phối hợp với cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện các dự án công trình nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng đường sắt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng xe, trong đó, tập trung kiểm tra tại một số tuyến quốc lộ trọng điểm trên toàn quốc; rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ để nâng cao điều kiện an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, phát hiện xử lý vi phạm, đồng thời đấu tranh phòng chống tiêu cực, siết chặt quản lý, trong đó tập trung vào công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; đăng kiểm phương tiện giao thông; phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa vào mùa mưa lũ. Bộ Công an ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 165 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư, lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính”. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm trật tự ATGT đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5; tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông; ưu tiên kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe và vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe, tập trung vào đối tượng là thanh, thiếu niên; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và vận động nhân dân thực hiện nghiêm các giải pháp về bảo đảm cho người dân tham giao giao thông an toàn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19./.

Tin, ảnh: Thành Trung