Đảm bảo an toàn, chu đáo dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng

Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm Tân Sửu 2021 cho biết, năm nay là năm lẻ nên Giỗ Tổ Hùng Vương do tỉnh Phú Thọ tổ chức. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Giỗ Tổ năm nay ngoài tổ chức phần lễ, nội dung phần hội chỉ tổ chức một số những hoạt động văn hóa dân gian truyền thống.

Các nội dung phần lễ gồm: Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ vào ngày 17-4 (tức ngày 6-3 âm lịch); Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ dâng hoa tại bức Phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong ngày 21-4 (tức ngày 10-3 âm lịch); Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thành, thị trong tỉnh diễn ra từ ngày 1 đến 7-3 âm lịch…

Để Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng diễn ra an toàn, trang nghiêm, thành kính, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các ngành liên quan tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021, nêu rõ cách thức tổ chức bảo đảm tiết kiệm, trang trọng và thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch; hướng dẫn tổ chức tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố Việt Trì, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện, thị nhằm quảng bá Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 cùng các di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Hát Xoan Phú Thọ. Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì xây dựng kịch bản nội dung phần lễ; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và quản lý một số hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại khu di tích, đồng thời phối hợp với Sở Y tế triển khai phun thuốc khử khuẩn tại các địa điểm dâng hương, các khu vực tại di tích trước và trong thời gian tổ chức các buổi lễ; tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm Thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đeo khẩu trang nơi công cộng; bổ sung biển chỉ dẫn, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại điểm đón tiếp, các khu vực đền, chùa trong di tích và các địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa… Ngoài ra, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng cũng đã thực hiện nghiêm các công tác đảm bảo an ninh trật tự, bố trí các bãi đỗ xe hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về tham quan, lễ bái.

Công tác vệ sinh môi trường cũng được chú trọng, các khuôn viên vườn hoa cây cảnh thường xuyên được chăm sóc, trồng bổ sung và cắt tỉa gọn đẹp, các khu vệ sinh công cộng được bố trí đảm bảo sạch sẽ và phù hợp với cảnh quan. Ban tổ chức cũng tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, các hộ kinh doanh trong khu vực.

Bên cạnh việc tổ chức phần lễ, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2021 sẽ tổ chức thêm hoạt động văn hóa: đánh trống đồng, đâm đuống (từ ngày 7 đến 9-3 âm lịch), Hội thi gói, nấu bánh Chưng và giã bánh Giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII (ngày 8-3 âm lịch). Đây là những hoạt động văn hóa dân gian truyền thống nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh giá trị văn hóa của di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương./.

Theo TTXVN