Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 17-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và 63 tỉnh, thành phố về việc đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch thời gian qua, bàn các giải pháp lớn để phòng, chống dịch hiệu quả thời gian tới. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Theo Bộ Y tế, tính đến nay, thế giới đã ghi nhận trên 120 triệu ca mắc và trên 2,6 triệu ca tử vong tại 221 quốc gia, vùng lãnh thổ. Qua hơn một năm ứng phó với đại dịch, trên khắp thế giới đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống quyết liệt như giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly y tế. Tuy nhiên, đến nay dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới của virus và tiếp tục tác động sâu rộng tới sức khoẻ và đời sống của cộng đồng quốc tế, sự phát triển kinh tế - xã hội trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, diễn biến đại dịch COVID-19 được chia làm 4 giai đoạn. Tính đến nay, cả nước đã ghi nhận 2.560 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.564 trường hợp lây nhiễm trong nước (61,1%). Trong số các trường hợp mắc được ghi nhận, đã có 2.186 trường hợp được điều trị khỏi (85,4%), hiện còn 339 đang được điều trị (13,2%) và 35 trường hợp tử vong (1,4%). Trong nước hiện cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn lây lan trên diện rộng, tuy nhiên nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn thường trực, đặc biệt đối với các đô thị lớn, nơi tập trung đông người, có mật độ dân số cao; bên cạnh đó là nguy cơ xâm nhập dịch bệnh do tình trạng nhập cảnh trái phép. Về vấn đề vaccine, tính đến hết ngày 16-3-2021, cả nước có trên 16 nghìn người là các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đã được tiêm vaccine đảm bảo an toàn, các trường hợp đã tiêm vaccine đều có tình trạng sức khỏe ổn định. Ngoài nguồn vaccine nhập khẩu, Bộ Y tế đang thúc đẩy tiếp độ nghiên cứu, phát triển vaccine trong nước. Vaccine do Việt Nam sản xuất dự kiến sẽ được sử dụng trong năm 2022 để chủ động được vaccine, bảo đảm nguồn cung, an ninh y tế, chủ động ứng phó khi có các đại dịch trong tương lai.

Trong hơn một năm qua, tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam đều bị tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng, các chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại bị gián đoạn, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị đình trệ tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô... Ngay khi dịch COVID-19 xuất hiện, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị Việt Nam đã vào cuộc chống dịch khẩn trương và quyết liệt. Với sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế; các bộ, ban, ngành, các địa phương luôn sẵn sàng, chủ động vào cuộc mạnh mẽ, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất. Cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, chia sẻ của toàn dân, sự nỗ lực, bền bỉ của toàn quân, công tác phòng, chống dịch đã đạt kết quả tốt. Việt Nam đã kiểm soát thành công nhiều đợt bùng phát dịch bệnh, được thế giới đánh giá cao mô hình phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả với chi phí thấp. Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách kịp thời, từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. Việt Nam trở thành điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh và vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các bộ, ngành, cán bộ và nhân dân đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam hiện cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn lây lan trên diện rộng. Từ quá trình phòng chống dịch COVID-19, nước ta đã rút ra 9 bài học kinh nghiệm như sau: Một là, sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, thống nhất chỉ đạo quyết liệt và xuyên suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp ủy Đảng với sự nỗ lực, khẩn trương của chính quyền các cấp. Hai là, triển khai sớm, chủ động và đặc biệt là kiên định với biện pháp chống dịch xuyên suốt các giai đoạn là “chủ động ngăn chặn - phát hiện sớm - cách ly kịp thời - khoanh vùng gọn - dập dịch triệt để - điều trị hiệu quả”. Ba là, với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), tất cả các địa phương trong cả nước đều thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, thành phố. Đây là một trong những yếu tố then chốt đảm bảo thành công. Bốn là, minh bạch trong việc cung cấp thông tin, truyền thông sâu rộng. Năm là, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, trong đó có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các bộ, ngành trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt sự phối hợp hết sức chặt chẽ giữa ngành Y tế và Công an, Quân đội và các ngành liên quan. Sáu là, chủ động chia sẻ thông tin, hợp tác và hỗ trợ quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19. Ngay từ đầu dịch, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới để chia sẻ thông tin, đánh giá tình hình và đề ra các biện pháp chống dịch quyết liệt nhưng hợp lý, điều đó đã được tổ chức quốc tế đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bảy là, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn ngành. Tám là, chuẩn bị chủ động về hậu cần. Ngành Y tế phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương chủ động chuẩn bị hậu cần, bao gồm tất cả trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, sinh phẩm, khẩu trang, trang thiết bị phòng hộ cho công tác phòng, chống dịch. Chỉ một thời gian ngắn sau khi dịch COVID-19 bùng phát, Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất được sinh phẩm xét nghiệm, máy thở. Đặc biệt trong đợt dịch bùng phát tại miền Trung, Bộ Y tế đã thành lập kho vật tư, hàng hóa hỗ trợ phòng, chống dịch ngay tại Đà Nẵng để đáp ứng kịp thời nhu cầu chống dịch trên địa bàn. Ngay từ đầu tháng 2-2020, các nhà khoa học của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã nuôi cấy và phân lập thành công virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Tại thời điểm này, Việt Nam là nước thứ tư trên thế giới phân lập được loại virus trên. Đây là tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển vaccine phòng bệnh. Chín là, đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Tất cả các hoạt động phòng, chống dịch trong lĩnh vực y tế, cũng như trong kiểm soát biên giới, quản lý người nhập cảnh, bảo hộ công dân... đều tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, thời gian tới, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Các tỉnh, thành phố chuẩn bị tất cả tình huống, kịch bản phòng chống dịch với phương châm “bốn tại chỗ”, tổ chức diễn tập các phương án, sẵn sàng ứng phó nếu dịch xảy ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở cách ly. Các ngành, các địa phương việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, không được áp dụng biện pháp có tính chất “ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế đi lại, hạn chế giao thương. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện 5K: Đeo khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế và tiêm vaccine phòng bệnh, đây là những biện pháp phòng, chống dịch đơn giản, kinh tế và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay./.

Minh Tân