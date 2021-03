Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

Sáng 24-3, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng giáo dục QPAN Quân khu 3; Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tới dự.

Năm 2020, Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh đã chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục QPAN. Trong năm, Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 103 cán bộ đối tượng 3, kết quả đạt khá; Hội đồng giáo dục QPAN các huyện, thành phố mở 74 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 4.219 cán bộ thuộc đối tượng 4; 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 547 tăng, ni. Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ, sĩ quan trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân luôn được chú trọng theo nội dung Thông tư số 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng và Thông tư số 43/2020/TT-BCA của Bộ Công an. Năm 2020, Công an tỉnh đã cử 2 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cho sĩ quan đối tượng 3 theo chỉ tiêu đào tạo của Bộ; 8 lớp bồi dưỡng cho 798 đồng chí đối tượng 4. Công tác giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên được triển khai đồng bộ theo các Thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ GD và ĐT, Bộ LĐ-TB và XH. Công tác giáo dục QPAN cho toàn dân có nhiều chuyển biến tích cực, hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú. Cơ quan báo, đài phát thanh truyền hình đã tuyên truyền, phổ biến với hơn 1.300 tin, bài đạt chất lượng, hiệu quả.

Năm 2021, Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QPAN trong tình hình mới; Quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16-4-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên. Hội đồng giáo dục QPAN các cấp kịp thời củng cố, kiện toàn sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần quy định; bổ sung quy chế, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QPAN các cấp. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các chức sắc, chức việc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cán bộ công đoàn, người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục QPAN, kiến thức QPAN cho toàn dân để nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Hội đồng giáo dục QPAN các cấp; kiểm tra việc giảng dạy môn học giáo dục QPAN các trường THPT; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác giáo dục QPAN theo quy định./.

