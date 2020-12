Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Chiều 12-12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Đề án 61 Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân (HND) Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về “HND Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; chủ tịch HND cấp huyện.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 10 năm qua, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương và các địa phương; các cấp ủy, chính quyền và HND các cấp đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; từ đó tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thông qua thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg, các bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để HND các cấp tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng NTM. Trong đó đã cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, bố trí mặt bằng để xây dựng các Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho các Trung tâm hoạt động; ký kết các chương trình phối hợp với HND cùng cấp. Đó là điều kiện, phương tiện để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Các phong trào thi đua của HND tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do các cấp HND phát động đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Hằng năm, trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 138,4% so với mục tiêu Đề án). Trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, trên 775 nghìn hộ thu nhập từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trên 505 nghìn hộ thu nhập từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng, hơn 27 nghìn hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng. Hằng năm, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 220 nghìn hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm... trị giá trên 4.800 tỷ đồng. Tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động; giúp trên 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, 100 nghìn hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả, góp phần nâng cao thu nhập cho cư dân ở nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh (giảm bình quân khoảng 1,5%/năm), đến năm 2020 ước còn dưới 3%. Trong 10 năm qua, mặc dù còn khó khăn về ngân sách nhưng Chính phủ đã cấp 660 tỷ đồng bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương; 63 tỉnh, thành phố cấp bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp ở địa phương gần 2 nghìn tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 3,6 nghìn tỷ đồng.

Ở Nam Định, qua 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong 10 năm (từ năm 2010 đến năm 2019) toàn tỉnh đã tổ chức 987 lớp đào tạo nghề cho 32.571 lao động nông thôn, trong đó Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức 147 lớp cho 4.856 lao động nông thôn, đạt tỷ lệ 85% số lao động sau đào tạo có việc làm và thu nhập ổn định. Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, năm 2010, toàn tỉnh có 46.780 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đến năm 2019 đã có 125.450 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi... Các cấp HND trong tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT cho vay với dư nợ 9.531 tỷ đồng (tăng 8.129 tỷ so với năm 2010), với 2.489 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 60.458 hộ vay; nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ 1.169,7 tỷ cho 40.327 hộ vay qua 1.361 tổ tiết kiệm và vay vốn (tăng 494,432 tỷ đồng so năm 2010)...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân và hội viên, nông dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tạo sự đồng thuận thực hiện tốt Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo HND các cấp tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội và hội viên trong thời đại mới; tích cực tham mưu, đề xuất chính sách để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa, rà soát lại các nội dung chương trình để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ HND tâm huyết, có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn lực mà Đảng, Nhà nước đã giao cho tổ chức Hội để đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nhanh và bền vững. Tổ chức liên kết, đưa doanh nghiệp về nông thôn; xây dựng đoàn kết trong nông dân, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo. Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, tăng trưởng xanh và bền vững; lĩnh vực nông nghiệp sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm và đầu tư của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách còn bất cập liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đề xuất với Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo việc bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia ngay từ đầu trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn