Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Nam Định

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14-10-2020 ở tỉnh ta có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa khoảng trên 100mm. Mưa lớn kéo dài đã làm quá tải hệ thống thoát nước, gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố, khu vực của thành phố Nam Định.

Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu từ 30-50cm tại khu vực chân cầu Đò Quan, đường Trần Hưng Đạo. (Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng ngày 16-10).

Đến chiều tối ngày 15-10, các tuyến đường như: Hùng Vương, Mạc Thị Bưởi, Hàng Thao, Phan Đình Phùng, Hàng Tiện, Trần Hưng Đạo kéo dài; Khu đô thị Hòa Vượng, Khu tái định cư Bãi Viên, đường Phạm Ngũ Lão... nhiều tuyến đường chính như: Đông A, Chu Văn An và một số tuyến nhánh bị ngập sâu từ 30-60cm; nước ngập sâu đã tràn vào nhà một số hộ dân ngập cao 10-20cm. Ngoài ra, từ tối ngày 15-10 ở Khu đô thị Hòa Vượng còn xảy ra tình trạng mất điện lưới, mất sóng wifi. Lượng nước tại nhiều hồ trong thành phố như: Vỵ Xuyên, Đầm Bét, Truyền Thống... nước dâng cao tràn ra đường. Do vậy phương tiện ô tô, xe máy lưu thông trên các đường Đông A (khu vực BigC Nam Định); chân cầu Đò Quan; Hùng Vương (khu vực Sân vận động Thiên Trường)... rất khó khăn, nhiều xe phải gọi cứu hộ giao thông xử lý. Đến 7 giờ sáng ngày 16-10, mưa tạnh nhưng nhiều tuyến phố, khu vực như: chân cầu Đò Quan, Trần Hưng Đạo kéo dài, Hàng Thao, Ngô Quyền, Máy Tơ; Khu đô thị Hòa Vượng... nước vẫn ngập từ 30-50cm...

Trước tình trạng trên, UBND thành phố Nam Định đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Công ty CP Công trình đô thị Nam Định cử nhân viên trực tiếp khơi thông dòng chảy thoát nước tại các điểm ngập úng trọng điểm; các Trạm bơm Kênh Gia, Quán Chuột tăng tối đa công suất các tổ máy để giải quyết nhanh tình trạng ngập úng./.

Tin, ảnh: Thành Trung