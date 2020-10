Giải cứu thành công 18 người trên xe khách tuyến Giao Thủy - Đà Nẵng bị lũ cuốn trôi

Theo thông tin của Sở Giao thông Vận tải, khoảng 1 giờ 20 phút ngày 19-10-2020, xe ô tô khách biển số 43B-024.54 của Công ty TNHH Du lịch Quảng Hà (Đà Nẵng) xuất phát từ bến xe Quất Lâm (Giao Thủy) lúc 14 giờ ngày 18-10 đi Đà Nẵng.

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nên xe khách đã đi theo đường tránh thành phố Đồng Hới đến đoạn ngập lụt thuộc thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thì bị nước lũ cuốn trôi khoảng 100m. Lúc đó, trên xe có 17 hành khách, do nước lũ dâng cao ngập gần nửa xe nên hành khách trên xe không tự thoát ra ngoài được. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện tổ chức cứu nạn thành công 18 người trên xe khách. Toàn bộ hành khách và lái xe đều an toàn, được chăm sóc y tế đầy đủ.

Trước tình trạng diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Giao thông Vận tải khuyến cáo Hiệp hội Vận tải ô tô Nam Định; các bến xe; chủ xe vận tải hành khách tuyến cố định đi các tỉnh phía Nam cần chú ý thực hiện tốt một số biện pháp cấp bách: thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của mưa lũ và các điểm sạt lở đất, ngập lụt; giữ liên lạc thường xuyên với 2 đầu bến và lực lượng chức năng các địa phương trên hành trình; luôn bật thiết bị giám sát hành trình trên xe; kiên quyết tạm dừng hành trình, đưa hành khách và phương tiện vào nơi tránh trú an toàn nếu có thông tin mưa lũ diễn biến phức tạp; tuyệt đối không cố lưu thông qua các đoạn, tuyến có ngầm tràn, địa hình phức tạp... để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách và phương tiện trong hành trình./.

Thành Trung