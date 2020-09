Tăng cường quản lý và xử lý sự cố sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Thời gian qua, công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai và đạt được những kết quả rất tích cực. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn xảy ra hiện tượng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia, hóa chất quá hạn, chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm; nhiều cơ sở kinh doanh treo biển hoặc quảng cáo thực phẩm sạch, hoa quả nhập khẩu... nhưng thực hiện chưa tốt việc đảm bảo điều kiện ATTP, niêm yết giá bán, công khai minh bạch nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm. Ðặc biệt vẫn còn tình trạng lưu thông phân phối sản phẩm không đảm bảo chất lượng, điển hình như Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới nhiễm khuẩn Clostridium botulinum typ B gây ngộ độc thực phẩm. Tại tỉnh ta đã có 86 người mua và sử dụng sản phẩm của Công ty này, trong đó 6 người có các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm. Ðể công tác quản lý chất lượng, ATTP ngày càng chặt chẽ, hạn chế mức thấp nhất sự cố mất an toàn khi sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng gây ra, ngày 21-9-2020, UBND tỉnh có Công văn số 781/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ.

Tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Các ngành Y tế, NN và PTNT, Công Thương đẩy mạnh việc hướng dẫn cho người tiêu dùng cách lựa chọn và giám sát các sản phẩm thực phẩm an toàn; thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm thực phẩm mất an toàn. Trong trường hợp phát hiện ngộ độc thực phẩm, các ngành chức năng liên quan phải thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe kịp thời, đồng thời thu hồi triệt để và đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục sự cố mất ATTP của sản phẩm đang lưu thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thẩm tra, lấy mẫu giám sát, hậu kiểm các sản phẩm thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để kịp thời thông tin, cảnh báo, ngăn chặn các sự cố mất ATTP, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng; xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn như: Sử dụng hàn the và các hóa chất cấm trong sản xuất, chế biến sản phẩm; tồn dư các chất độc hại trong sản phẩm quá mức cho phép, không đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng, chỉ tiêu an toàn theo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm do cơ sở tự công bố; sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn hoặc các vi phạm khác khi lưu thông tại thị trường. Tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về treo biển hoặc quảng cáo, kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật./.

Nguyễn Hương