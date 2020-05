Tin nắng nóng

Hiện nay (06/5), vùng áp thấp phía Tây đang phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực phía Bắc tỉnh (TP Nam định và các huyện: Vụ bản, Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, phía bắc Nghĩa Hưng) ngày mai (7/5) trời nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 360C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 12-16 giờ.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 09/5, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 380C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 35 - 45%. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 11 -17 giờ.Từ ngày 10/5, nắng nóng dịu dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Đài KTTV tỉnh Nam Định