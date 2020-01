Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, vùng núi có nơi dưới 8 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 28-1 (mùng 4 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét kèm mưa nhỏ vài nơi, có nơi rét đậm; vùng núi phía Đông Bắc Bộ có nơi dưới 8 độ C.

Hôm nay, 28-1 (mùng 4 Tết), ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Riêng các tỉnh Điện Biên và Lai Châu có nơi 20-23 độ C. Vùng núi các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nơi dưới 8 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, nắng từ sáng sớm và kéo dài liên tục khiến nhiệt độ trưa và chiều tăng nhanh. Tại các khu vực TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ và Cà Mau nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, độ ẩm giảm xuống 60%, vì vậy người dân làm việc hoặc di chuyển lâu ngoài trời cần có những biện pháp chống nắng để bảo vệ sức khỏe.

Trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang cùng các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc không mưa, gió cấp 3-4. Tại huyện đảo Trường Sa có gió cấp 5, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Ở quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28-1 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía nam có nơi hơn 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía nam có nơi hơn 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Theo nhandan.com.vn