Kỹ thuật nuôi cá trắm cỏ trong ao

Cá trắm cỏ là loài cá có khả năng thích ứng rộng với điều kiện môi trường, chúng sống được trong môi trường lưỡng tính. Thích ứng với nhiệt độ từ 13-32 độ C, nhiệt độ phù hợp là 22-28 độ C, khoảng PH thích hợp từ 5-6, ngưỡng ô-xi từ 3mg/1l trở lên. Cá trắm cỏ sống chủ yếu ở tần nước giữa và tầng nước dưới, nơi gần bờ có nhiều cỏ nước, thức ăn chính của cá là các loài thực vật như cỏ nước, cỏ thân mềm, rong đuôi chó, rong tôm, bèo tấm, bèo hoa dâu.

Ở giai đoạn nhỏ cá thường ăn tảo, chất bẩn là những thức ăn có sẵn trong môi trường nước. Khi cá lớn từ 8 – 10cm thì chuyển sang ăn thức ăn thực vật như cỏ, lá sắn, bèo tấm, thân cây chuối… Ngoài ra trong quá trình nuôi cá trắm còn ăn được các thức ăn tinh như cám gạo, bột ngô, bột sắn và thức ăn vi công nghiệp.

Kỹ thuật

Trong quá trình kỹ thuật nuôi cá trắm cỏ chúng ta cần chuẩn bị như sau:

Điều kiện ao nuôi

Diện tích ao nuôi từ 400 – 1000 m2 là thích hợp nhất.

Ao nuôi phải quang đãng, không bị cớm dợp, bờ ao chắc chắn không rò rỉ, đáy ao bằng phẳng có lớp bùn dày khoảng 15 – 20cm.

Mức nước trong ao giao động từ 1 – 1,2m, nước quá nông hoặc quá sâu đều ảnh hưởng tới sự phát triển của cá.

Nguồn nước cung cấp cho ao phải sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải, nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy ở khu công nghiệp, Ph nước 6,5 – 7,5 hàm lượng ô-xi hòa tan, duy trì từ 34mg/l.

Chuẩn bị ao nuôi

Sau mỗi vụ nuôi tiến hành tháo cạn, dọn sạch cỏ, tu sữa bờ, vét bùn (nếu lượng bùn quá nhiều nên vét bớt, chỉ để lại lớp bùn từ 15 – 20cm).

Bón vôi để diệt cá tạp và các mầm bệnh. Lượng vôi bón từ 7 – 10kg/100m2 đáy ao.

Cách bón: vôi được rắc đều lên mặt đáy ao và các thành bờ sau đó phơi nắng từ 2 – 3 ngày rồi mới cho nước vào ao.

Lấy nước vào đáy ao: nước lấy vào ao phải được lọc qua đăng hoặc lưới có mắt nhỏ để phóng cá dữ, cá tạp xâm nhập theo dòng nước vào ao.

Dùng 20 – 30kg phân chuồng để bón lót cho 100m2 ao trước 2 – 3 ngày để chuẩn bị thả cá.

Thả cá giống

Thời vụ thả cá giống:

- Vụ xuân từ tháng 2 đến tháng 3.

- Vụ thu từ tháng 8 đến tháng 9.

Tiêu chuẩn cá giống: chọn những con giống cỡ lớn đồng đều từ 10 – 15cm/con, cá giống phải khỏe mạnh, vẩy hoàn chỉnh, không mất nhớt, cỡ cá đồng đều và không có bệnh.

Mật độ thả: Thả cá giống từ 2 – 3 con/1m2 ao.

Cách thả: cá giống sau khi vận chuyển từ cơ sở mua bán giống về đến ao phải cho cá làm quen với môi trường nước mới trước khi thả bằng cách ngâm dụng cụ vận chuyển xuống ao từ 5 – 10 phút sau đó mở dụng cụ ra và cho nước ao từ từ vào trong với lượng nước bằng nước đã có và từ từ thả cá ra.

Chú ý:

- Nên tắm cho cá trước khi thả xuống ao bằng muối ăn pha loãng với nước sạch, liều lượng từ 2 – 3%, thời gian từ 5 – 10 phút.

- Bà con nên mua cá giống ở những cơ sở có uy tín, được nhà nước cấp phép hoạt động để đảm bảo chất lượng cá giống.

- Nên thả cá vào buổi sáng hoặc chiều mát để đạt được tỉ lệ sống cao.

Chăm sóc và quản lý ao nuôi

Thức ăn

Thức ăn xanh gồm các loại cỏ, rong, bèo tấm, bèo dâu, lá chuối, lá sắn. Nên cho cá ăn đủ hàng ngày để đảm bảo cá phát triển tốt.

Ở giai đoạn đầu các loại thức ăn như lá cỏ, sắn, thân cây chuối, lá ngô, lá chuối cần được băm nhỏ để vừa cửa miệng của cá.

Khi cá đạt từ 0,8kg/con trở lên có thể cho cá ăn trực tiếp các loại cỏ, lá sắn, lá chuối còn thân cây chuối vẫn phải cắt nhỏ.

Sau mỗi lần cho ăn cần kiểm tra vất bỏ các cọng cỏ, cây, lá già cá không ăn được để tránh làm ô nhiễm nguồn nước trong ao.

Lượng cho ăn cỏ, lá sắn, lá ngô tươi cho ăn từ 30 – 40% trọng lượng cá thả trên ao/ngày. Với rong, bèo, cây chuối cho ăn 60% trọng lượng cá thả trong ao/ngày.

Thức ăn tinh, thức ăn tự chế biến, cám gạo, cám ngô cho cá ăn với khẩu phần từ 1,5 – 2% trọng lượng cá có trong ao.

Thức ăn công nghiệp hiện nay có các loại như con cò mã số từ 8001 – 8008, con cá vàng mã số từ 632 – 636 tùy theo kích cỡ cá. Cách sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.

Quản lý ao

Theo dõi thường xuyên bờ ao, cống thoát nước, xem mực nước ao vào mỗi buổi sáng để có biện pháp khắc phục nếu có sự cố xảy ra.

Vào sáng sớm theo dõi nếu thấy cá nổi, đầu kéo dài không lặn xuống thì tạm dừng cho ăn và bơm thêm nước vào ao hoặc sử dụng máy phun đảo ngược nước trong ao để tăng hàm lượng ô-xi.

Định kỳ mỗi tháng sử dụng vôi bột hòa loãng với nước sạch té đều khắp mặt ao với liều lượng 2kg/100m2 ao.

Theo kythuatnongnghiep.com