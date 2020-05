Thông báo về việc cho phép điều chỉnh thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nam Định thông báo tới người đăng ký dự tuyển một số nội dung sau:

1. Sở GD&ĐT công khai thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển (theo môn) của những người có nguyện vọng dự tuyển (người dự tuyển) vào các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa chỉ website: http://namdinh.edu.vn và niêm yết tại Sở GD&ĐT Nam Định, số 165 đường Hùng Vương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Căn cứ thông tin do người dự tuyển khai trên Phiếu (theo quy định, Sở GD&ĐT chỉ có duy nhất căn cứ này) đã phân loại như sau:

a) Những người đủ điều kiện dự thi được đánh dấu “Đ” tại cột “Điều kiện dự thi”.

b) Những người khai thông tin không rõ ràng thì bỏ trống tại cột “Điều kiện dự thi”, kèm theo lý do tại cột “ghi chú”.

Ngày 18/5/2020, Hội đồng tuyển dụng giáo viên của Sở GD&ĐT, đại diện tổ giám sát nghe báo cáo của tổ hồ sơ, theo báo cáo của tổ hồ sơ, một số người dự tuyển đã khai không đủ, không chính xác thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển. Để đảm bảo quyền lợi cho người dự tuyển, Sở GD&ĐT cho phép người dự tuyển điều chỉnh, bổ sung thông tin đã khai trên Phiếu (nếu trước đây đã khai nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, chưa chính xác của cả hai đối tượng ở mục a), mục b) ở trên).

Những người có nguyện vọng bổ sung, điều chỉnh thông tin, trực tiếp đến phòng 313 Sở GD&ĐT Nam Định làm thủ tục và nhận sự hướng dẫn. Thời gian hoàn thành trước 17h ngày 26/5/2020, trường hợp không có điều kiện trực tiếp đến Sở GD&ĐT thì người dự tuyển gửi thông tin cần điều chỉnh về hòm thư tccb@namdinh.edu.vn trước 17h ngày 26/5/2020 đồng thời gửi bằng văn bản theo đường bưu chính về phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở GD&ĐT theo địa chỉ đã nêu trên (mẫu Phiếu điều chỉnh thông tin được đăng tải kèm theo thông báo này).

Sau thời hạn trên, Sở GD&ĐT không chấp nhận việc điều chỉnh thông tin đăng ký dự tuyển và căn cứ vào bản khai cuối cùng của người dự tuyển (nếu không điều chỉnh thì bản khai đầu tiên cũng là bản cuối cùng) để lập danh sách những người đủ điều kiện dự thi và công bố vào ngày 28/6/2020.

Sau khi có kết quả thi, những người thuộc diện xét trúng tuyển (sẽ có thông báo) nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT đối chiếu thông tin do người dự tuyển đã khai (lần cuối cùng) so với hồ sơ. Nếu người dự tuyển khai không chính xác so với hồ sơ, làm sai lệch điều kiện dự thi hoặc sai lệch kết quả xét trúng tuyển thì sẽ bị hủy kết quả thi hoặc hủy kết quả trúng tuyển.

2. Các lịch khác của kỳ tuyển dụng được thực hiện theo các thông báo trước đây của Sở GD&ĐT.

Thông báo này được đăng trên Báo Nam Định theo địa chỉ http://baonamdinh.com.vn/, niêm yết công khai tại Sở GD&ĐT số 165 đường Hùng Vương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và trên website: http://namdinh.edu.vn.

Sở GD&ĐT thông báo./.

GIÁM ĐỐC

Cao Xuân Hùng