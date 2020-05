Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nam Định trân trọng thông báo

Ngày 14/4/2020 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định và Công ty TNHH The Royal Việt Nam có ký kết chương trình phối hợp số 33-CTPH/UBH-TRVN về việc “Tặng gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn chung tay phòng, chống dịch Covid-19”. Do quá trình triển khai thực hiện có một số nội dung không phù hợp, vì vậy Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định thống nhất hủy bỏ toàn bộ nội dung chương trình phối hợp số 33/CTPH/UBH-TRVN, ngày 14/4/2020 giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Công ty TNHH The Royal Việt Nam về việc “Tặng gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn chung tay phòng, chống dịch Covid-19” và các văn bản liên quan.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định trân trọng thông báo và giới thiệu địa chỉ tiếp nhận sự ủng hộ của các nhà hảo tâm gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định, số 02 phố Máy Tơ, phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định.

Trân trọng thông báo!