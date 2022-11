Huy động nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia xanh - sạch - đẹp - an toàn

Thời gian qua, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, hướng đến mục tiêu tất cả các trường đều đạt chuẩn, tạo môi trường, điều kiện để nâng cao chất lượng dạy - học cho giáo viên và học sinh, góp phần hoàn thiện tiêu chí xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, của tỉnh về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, hàng năm, Sở GD và ĐT đều có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các trường thực hiện. Mỗi năm Sở GD và ĐT dành từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng cho công tác đánh giá công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia; đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng GD và ĐT, các xã, phường, thị trấn quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch đất, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn theo các quy định mới. Cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt là sự hưởng ứng thực hiện của các cơ sở giáo dục, sự đồng thuận của người dân.

Học sinh Trường Tiểu học Nam Tiến (Nam Trực) trong một giờ học tiếng Anh với người nước ngoài.

Toàn ngành đã huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tính đến hết tháng 10-2022, toàn tỉnh đã có 655/726 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 90,2% (trong đó, cấp học mầm non đạt 83,4%, tiểu học đạt 94,2%, THCS đạt 96,5%, THPT đạt 91,1%). Kết quả công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là cơ sở, tiền đề giúp cho ngành GD và ĐT phát triển vững chắc trên cả 3 mặt: quy mô, chất lượng và hiệu quả; quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục củng cố và sắp xếp lại hợp lý; cơ sở vật chất, thiết bị, cảnh quan môi trường đã có sự thay đổi đáng kể theo hướng khang trang, hiện đại; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành phát triển cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; chất lượng giáo dục ở các ngành học, cấp học ổn định và tiến bộ tích cực; chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục duy trì; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có chuyển biến rõ nét.

Đối với các trường xây dựng đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo phòng GD và ĐT các huyện, thành phố, các nhà trường tham mưu công tác quy hoạch các phòng học chức năng; khu vui chơi; khuôn viên; sân trường bảo đảm khoa học, hợp lý; chiều cao bàn ghế và ánh sáng phòng học đạt chuẩn nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh cong vẹo cột sống và cận thị cho học sinh. Đặc biệt quan tâm vấn đề an toàn điện, phòng, chống cháy, nổ; phòng chống tai nạn thương tích trong dạy học, vui chơi; đảm bảo an toàn giao thông, không có tệ nạn xã hội, phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường... Đến nay toàn tỉnh đã có 585/726 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, đạt 80,58% (trong đó, cấp học mầm non đạt 71,74%, tiểu học đạt 91,63%, THCS đạt 88,05%, THPT đạt 28,89%). Trường học ở tất cả các cấp học trong tỉnh đã đảm bảo có 100% phòng học kiên cố; 100% trường học có công trình nước sạch; 100% trường tiểu học, THCS, THPT có khu vệ sinh riêng biệt cho học sinh, giáo viên; 95% trường mầm non có công trình vệ sinh riêng cho giáo viên. 100% trường tiểu học, THCS đảm bảo 1 phòng học/lớp 2, lớp 6; 100% sử dụng bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi. Một số trường ở các huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Ý Yên còn xây được nhà đa năng, bể bơi, sân bóng theo hướng hiện đại.

Việc thực hiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn” đã làm thay đổi diện mạo các nhà trường, tạo cảnh quan sư phạm gần gũi, thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025, mới đây, ngày 4-10, Sở GD và ĐT đã ban hành Kế hoạch số 1555/KH-SGDĐT về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025 trong toàn ngành GD và ĐT tỉnh. Phong trào thi đua có mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên toàn ngành tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng GD và ĐT, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn; sử dụng hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn giúp nâng cao chất lượng GD và ĐT trong các nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT cho biết: Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, ngành GD và ĐT tiếp tục triển khai mạnh mẽ, hiệu quả công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn với định hướng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng GD và ĐT. Kịp thời phát hiện, phổ biến, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, sáng kiến và cách làm hay của ngành trong tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu để nhân rộng. Sử dụng hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn để nâng cao chất lượng GD và ĐT trong các nhà trường. Tiếp tục tuyên truyền, huy động các nguồn lực đầu tư cho các nhà trường. Kết thúc giai đoạn 2021-2025, phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, góp phần tích cực vào phong trào thi đua dạy tốt - học tốt ở các nhà trường, tạo môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, lành mạnh, thân thiện cho học sinh./.

Bài và ảnh: Minh Thuận