Các trường "vùng xanh" tranh thủ "thời gian vàng" dạy và học trực tiếp

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, quán triệt tinh thần chỉ đạo linh hoạt thích ứng tổ chức việc dạy học phù hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) bên cạnh việc nhiều địa phương đã phải dừng việc dạy và học trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến thì ở những địa bàn “vùng xanh”, thầy và trò các nhà trường vẫn đang tận dụng “thời gian vàng” để tranh thủ dạy học trực tiếp, đồng thời vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Cô và trò Trường THPT C Hải Hậu (Hải Hậu) trong một giờ học.

Năm học 2021-2022, Trường THPT C Hải Hậu có 1.157 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT; đặc biệt chú trọng đến các nội dung giảm tải và điều chỉnh thời lượng của các môn. Việc dạy học trực tiếp và ôn luyện trực tuyến được tổ chức linh hoạt; đồng thời, học đẩy chương trình với các môn học phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Thầy Nguyễn Văn Chiểu, Hiệu trưởng Trường THPT C Hải Hậu cho biết: Mặc dù nằm trong “vùng xanh” nhưng trong những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hải Hậu diễn biến rất phức tạp (trong đó có một số học sinh, giáo viên nhà trường thuộc đối tượng F2 phải cách ly) đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy học của trường. Thực hiện các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD và ĐT về triển khai dạy học trong bối cảnh ứng phó với dịch bệnh; tận dụng tối đa “thời gian vàng” khi học sinh đang học trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục bám sát theo nội dung Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16-9-2021 của Bộ GD và ĐT và Hướng dẫn số 1850/HD-SGDĐT ngày 23-11-2021 của Sở GD và ĐT. Trên cơ sở đó xây dựng các kịch bản linh hoạt khi dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu, ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học trực tiếp. Trường yêu cầu các tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh kế hoạch, thống nhất các nội dung dạy học trực tiếp và trực tuyến phù hợp, hiệu quả nhất với nhận thức của học sinh nhà trường; tranh thủ “thời gian vàng” để dạy những bài trọng tâm, quan trọng, những tiết lý thuyết, bài tập trước và những bài thực hành, ôn tập sau. Thầy cô giáo hướng dẫn học sinh cách tự nghiên cứu tài liệu, học tập ở nhà trong thời gian học trực tiếp và trực tuyến. Tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm dạy học như: Google Meet, Microsoft teams, OLM… cho đội ngũ giáo viên; rà soát danh sách để có phương án huy động hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên, xếp thời khoá biểu vào các buổi chiều, tối để dạy học trực tuyến cho những học sinh thuộc đối tượng phong toả, cách ly y tế của địa phương để các em theo kịp và hoàn thành chương trình giáo dục của nhà trường. Với tinh thần và quyết tâm “không để học sinh bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch COVID-19, tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm học đã đề ra.

Năm học này, Trường Tiểu học Văn Cao (Vụ Bản) có 894 học sinh chia làm 25 lớp học. Thầy giáo Phạm Thanh Sơn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để tận dụng “thời gian vàng”, ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng thời khóa biểu tập trung vào các môn học trọng tâm như Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, giảm thời lượng của các môn như Âm nhạc, Mỹ thuật, Đạo đức, Khoa học Tự nhiên và Xã hội… Bên cạnh đó, nhà trường cũng khảo sát thực trạng các đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của phụ huynh để xây dựng phương án dạy học trực tuyến phù hợp nhất nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa phương; đồng thời, việc tổ chức dạy học trực tiếp song song với việc thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch với mục tiêu: Vừa học vừa chống dịch, nếu có dịch bệnh xảy ra, trường sẵn sàng lựa chọn hình thức dạy học phù hợp...

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã và đang đặt ra cho ngành GD và ĐT nhiều thách thức trong quá trình triển khai các hoạt động dạy học. Trước tình hình trên, toàn ngành GD và ĐT đang nỗ lực vượt khó, tranh thủ thời gian “vàng” để dạy học trực tiếp ở các địa phương thuộc “vùng xanh”. Mặt khác, ngành tiếp tục củng cố, phát huy thế mạnh, tiện ích của việc dạy học trực tuyến để chủ động chuyển trạng thái dạy học ở các địa bàn vùng “vàng, cam, đỏ”. Để ứng phó với tình hình dịch bệnh, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các nhà trường tận dụng "thời gian vàng" để tranh thủ việc dạy học trực tiếp, đồng thời phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Cụ thể, Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền và y tế địa phương cập nhật thông tin chính xác, kịp thời về số lượng F0, F1, F2; việc tiêm chủng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; xác định cấp độ dịch bệnh tại địa phương để chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo tất cả học sinh đều theo kịp tiến độ chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường. Riêng đối với những cơ sở giáo dục ở khu vực an toàn, cấp độ 1 (vùng xanh), các nhà trường tổ chức linh hoạt 2 hình thức: dạy học trực tiếp tại trường và dạy học trực tuyến cho những học sinh không thể đến trường do thuộc diện F1, F2, nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa. Trường hợp giáo viên ở khu vực phong tỏa, cách ly, nhà trường có thể bố trí giáo viên dạy thay để học sinh có điều kiện học tập trực tiếp hoặc yêu cầu giáo viên giảng dạy trực tuyến. Tại các trường “vùng xanh”, các cơ sở liên tục rà soát, đảm bảo các điều kiện để dạy học trực tiếp an toàn, thực hiện tổ chức các hoạt động chuyên môn (xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh; rà soát các điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp); đặc biệt, tiến hành rà soát, đảm bảo trường học an toàn dịch bệnh như: tiêu độc, khử trùng, vệ sinh trường lớp, thiết bị dạy học; bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường; thực hiện vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh… theo quy định; học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang khi đến trường và khi tan học; Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực, Tổ an toàn COVID-19 của các đơn vị phân công cán bộ thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định. Các trường thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học trên cơ sở tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản theo yêu cầu cần đạt của chương trình, làm cơ sở để tiếp tục dạy học các nội dung còn lại; trong đó tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục của đơn vị để đảm bảo ưu tiên thời gian dạy học trực tiếp những kiến thức cơ bản, cốt lõi, những nội dung yêu cầu thực hành hoặc đòi hỏi có sự tương tác cao. Nếu có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, các trường “vùng xanh” sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học phù hợp. Đối với khu vực cấp độ 2 (vùng vàng), các cơ sở giáo dục mầm non được nghỉ học. Các trường Tiểu học, THCS tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy học trực tuyến. Các trường THPT, Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX tham khảo ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện, thành phố đánh giá về mức độ nguy cơ của dịch bệnh, báo cáo Sở GD và ĐT để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với những cơ sở giáo dục ở khu vực cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ), các đơn vị chủ động xây dựng phương án dạy học trực tuyến. Hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu và có biện pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Các trường rà soát, bổ sung những kiến thức, kỹ năng học sinh còn yếu sau thời gian học tập trực tuyến đảm bảo học sinh nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản của các môn học.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và diễn biến dịch, ngành GD và ĐT và các trường học đang nỗ lực triển khai các hoạt động dạy học phù hợp với quyết tâm “dù khó khăn đến đâu cũng phải dạy tốt - học tốt” trên cơ sở chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng mọi điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học./.

Bài và ảnh: Minh Thuận