Thị trường sách và dụng cụ học tập trước thềm năm học mới

Còn khoảng 3 tuần nữa, năm học 2021-2022 chính thức bắt đầu, vào thời điểm này, thị trường sách giáo khoa (SGK), đồ dùng học tập trên địa bàn tỉnh đã “vào mùa”. Các cửa hàng, nhà sách, đại lý sách và dụng cụ học tập đã chủ động nguồn hàng, đảm bảo nhu cầu mua sắm của phụ huynh và học sinh.

Cán bộ, nhân viên Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định kiểm kê các nguồn sách để cung ứng cho các cơ sở giáo dục trước khi bước vào năm học mới.

Khảo sát tại các nhà sách trên địa bàn thành phố Nam Định cho thấy, so với năm học trước, giá SGK, sách tham khảo các lớp khối có tăng nhẹ, chủ yếu tăng ở sách tiếng Anh theo chương trình mới. Các mặt hàng văn phòng phẩm thì giá cả tương đối ổn định với sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và học sinh học muộn so với mọi năm nên thị trường ghi nhận sức mua sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới của phụ huynh và học sinh mới đang bắt đầu rục rịch khởi động. Tuy nhiên không diễn ra tình trạng khan hiếm sách, thiếu sách, giá cả các loại sách, đồ dùng học tập tương đối ổn định. Tại Hiệu sách Nhân Dân ở 164 Hoàng Văn Thụ (thành phố Nam Định), trực thuộc Công ty CP Phát hành sách Nam Hà, anh Thành, bộ phận quản lý của hiệu sách cho biết: Để phục vụ năm học mới, ngay từ tháng 5-2021, công ty đã đầu tư trên 300 triệu đồng để nhập các loại SGK, sách tham khảo, sách nâng cao và khoảng 1 tỷ đồng để nhập văn phòng phẩm các loại: giấy, vở, bút viết, bảng, phấn... để phục vụ suốt cả năm học. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trường nghỉ hè khá sớm và lại vào học muộn nên cơ sở chưa nhập SGK theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới mà chỉ nhập các đầu SGK hiện hành. Mặt khác, do SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6 thay đổi theo chương trình GDPT mới và các trường tự chọn bộ SGK mới và phụ huynh đăng ký mua tại trường, trường lên kế hoạch và báo cáo số lượng với các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, nên ngoài việc nhập các đầu SGK của các khối lớp chưa thực hiện theo chương trình mới, công ty chỉ nhập các bộ sách theo chương trình mới nếu có đơn đặt hàng. Cũng theo anh Thành, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên năm nay các nhà xuất bản cũng sản xuất cầm chừng, vừa sản xuất vừa thăm dò thị trường, sức mua của người dân cũng giảm nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên, nhà sách vẫn nhập về đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập để phục vụ bán buôn, bán lẻ và nhu cầu. Để kích cầu, phía nhà sách cũng đưa ra khuyến mãi giảm trừ 5% so với giá bìa cho các mặt hàng SGK, sách tham khảo và một số dụng cụ học tập... Tại nhà sách Thanh Hằng, 142 Hoàng Văn Thụ và nhà sách Hương Hùng, 284 Quang Trung (thành phố Nam Định), chủ các nhà sách cho biết: Hiện tại cơ sở đều là đại lý phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại SGK, sách tham khảo, văn phòng phẩm, giấy, vở của các hãng... Để phục vụ năm học mới, cơ sở đều chuẩn bị số lượng lớn các loại phục vụ nhu cầu bán buôn, bán lẻ của người dân và phụ huynh toàn tỉnh. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ nhập các bản SGK hiện hành, còn sách theo chương trình mới cửa hàng chưa dám nhập vì chưa biết thị trường tiêu thụ thế nào, và chỉ nhập khi có đơn đặt hàng từ trước... Bà Đoàn Thị Bích cửa hàng văn phòng phẩm ở chợ Chùa, thị trấn Nam Giang (Nam Trực) cho biết: Hiện tại cửa hàng đã nhập tương đối đầy đủ vở học sinh, dụng cụ học tập phục vụ cho năm học mới. So với mọi năm, năm nay sức mua trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh và học sinh đi học hè muộn hơn.

Qua thực tế thị trường sách và dụng cụ học tập phục vụ năm học mới cho thấy, ngoài dụng cụ học tập sức tiêu thụ vẫn như cũ thì năm nay, do ảnh hưởng của dịch, khoảng 30% người dân tìm mua cho con em SGK cũ để “tái sử dụng”, đều là những sách của khối lớp 3, 4, 5, 7, 8 và lớp 10. Còn các SGK theo chương trình GDPT mới như lớp 1, 2, 6 thì không phải nhà sách nào cũng bán đầy đủ các bộ sách này, mà chủ yếu học sinh sẽ được tiếp cận sách từ việc đặt mua qua nhà trường. Về giá cả theo ghi nhận trên thị trường năm nay, SGK, sách tham khảo theo chương trình cũ và các mặt hàng khác như vở, đồ dùng học tập giá tương đối ổn định, không có nhiều biến động. Các bộ SGK hiện hành giá vẫn như mọi năm, riêng sách tiếng Anh theo chương trình mới có tăng nhẹ so với năm học trước, khoảng 150 nghìn đồng/bộ, có kèm theo cả đĩa nghe. Riêng giá bán các bộ SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo chương trình GDPT mới tăng gấp 3 lần so với giá SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6 cũ; các bộ sách có giá dao động từ 179-200 nghìn đồng/bộ tùy loại. Để “kích cầu”, hầu hết các cửa hàng sách đều có chương trình giảm giá tuỳ từng cửa hàng nếu đặt mua trọn bộ. Riêng các mặt hàng đồ dùng học tập đa dạng về kiểu dáng, thiết kế và giá cả được niêm yết công khai, sẵn sàng phục vụ năm học mới. Tuy nhiên theo phản ánh của một số phụ huynh, giá sách theo chương trình GDPT mới khá cao. Bên cạnh đó, theo phản ánh của một số nhà sách, vẫn có tình trạng rất nhiều SGK được làm giả, làm nhái đang “chen chân” vào thị trường sách với mức chiết khấu cho người bán khá cao bám vào tâm lý ham rẻ của phụ huynh.

Để góp phần bình ổn thị trường, hiện tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định đã chuẩn bị trên 2 triệu bản SGK, sách tham khảo, sách bổ trợ phục vụ năm học mới; trong đó SGK lớp 1, lớp 2, lớp 6 mỗi loại trên 200 nghìn bản, đảm bảo cung cấp đủ sách cho các trường tiểu học, THCS thuộc 10 huyện, thành phố, để khi vào năm học mới, học sinh có đầy đủ SGK mới theo chương trình GDPT 2018. Bên cạnh đó, để không xảy ra tình trạng thiếu SGK hoặc sốt sách đầu năm học, tuyệt đối không có SGK in lậu ngoài luồng, công ty cung ứng chủ yếu qua 2 kênh: Các đại lý của công ty và trực tiếp đến các cơ sở giáo dục thuộc các huyện, thành phố. Sách tham khảo, sách bổ trợ cũng được cung ứng trực tiếp đến các trường từ cấp tiểu học, THCS đến THPT. Ngoài ra, công ty cung ứng một số thiết bị, đồ dùng dạy học nhỏ lẻ khi các cơ sở giáo dục có nhu cầu. Để tránh mua phải sách lậu, sách giả và các dụng cụ học tập kém chất lượng theo khuyến cáo của công ty, phụ huynh và học sinh nên đến các nhà sách có thương hiệu, uy tín sẽ vừa yên tâm về chất lượng sản phẩm, vừa được tư vấn mua đúng, mua đủ những sản phẩm cần thiết cho con em mình, tránh mua nhầm, mua thừa gây lãng phí./.

Bài và ảnh: Minh Thuận