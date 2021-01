Ở đơn vị lá cờ đầu hệ thống giáo dục thường xuyên tỉnh

Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Trần Phú, tiền thân là Trường Bổ túc văn hoá cấp I - II Nhà máy Dệt Nam Định (1959-1974), Trường Trung học Bổ túc văn hoá Nhà máy Dệt Nam Định (1974-2001), Trung tâm GDTX Trần Phú (từ năm 2001 tới nay). Trong giai đoạn nào Trung tâm cũng xây dựng được phong trào dạy và học sôi động chung tay “diệt giặc dốt”, bổ túc văn hoá, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực.

Một giờ học ở Trung tâm GDTX Trần Phú.

Năm 2001, theo chủ trương của Bộ GD và ĐT là thành lập các trung tâm GDTX với chức năng, nhiệm vụ đa dạng, Trung tâm GDTX Trần Phú được thành lập, trực thuộc Sở GD và ĐT với phạm vi hoạt động đa dạng, vượt ra khỏi quy mô, chức năng của một trường bổ túc văn hoá. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm Ban giám đốc và 3 phòng nghiệp vụ: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản lý đào tạo - Bồi dưỡng nâng cao trình độ, Phòng dạy Văn hóa với tổng số biên chế gồm 2 cán bộ quản lý, 13 cán bộ nhân viên hoạt động phong trào, nghiệp vụ, 17 giáo viên giảng dạy. Đội ngũ giáo viên của Trung tâm đạt trình độ chuẩn, tâm huyết với nghề. Giáo viên có bằng cử nhân trở lên và tay nghề ít nhất là 5 năm, một số giáo viên còn là giáo viên cốt cán của Sở. Đặc biệt, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, bề thế với 22 phòng học đều trang bị đồ dùng dạy học hiện đại; sân chơi 870m2 có mái che, có nhà tập thể thao, nhà đa chức năng; nhà ăn, khu nội trú, bán trú sạch đẹp, tiện nghi; có hệ thống 32 camera kết nối giữa Ban giám đốc với các phòng ban và lớp học; thư viện với hàng nghìn đầu sách phục vụ giáo viên và học sinh; ba bộ thí nghiệm phục vụ giảng dạy 3 khối, 30 máy tính... Các thiết bị dạy học bảo đảm cho việc thí nghiệm và thực nghiệm các bài giảng. Giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng giáo án điện tử thực hiện bài giảng trên màn hình gây hứng thú cho người học. Chính những điều kiện trên kết hợp với sự chỉ đạo nghiêm túc, sâu sát của Ban giám đốc Trung tâm cùng sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, Trung tâm đã ngày càng khởi sắc, lớn mạnh.

Với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn, tâm huyết với nghề, nhà trường đã đảm bảo tốt việc đào tạo THPT, liên kết với các trường đại học tổ chức hơn 40 lớp đại học phi chính quy, liên kết với 6 trường trung cấp và cao đẳng mở các lớp văn hoá nghề. Từ năm 2001 đến nay, Trung tâm đã đào tạo theo chương trình trung học phổ thông ở cả 2 cơ sở (tại Trung tâm và tại các cơ sở liên kết) với tổng số đầu vào là 11.715 học viên, bình quân 651 học viên/năm; tổng số tốt nghiệp là 10.544 học viên, bình quân 585 học viên/năm. Khi vào trường, đa số các em là học sinh yếu kém về kiến thức, rất nhiều em là học sinh cá biệt, nhiều em là con em người lao động nhưng vì nhiều lý do mà không có điều kiện vào học ở các trường phổ thông, có nguy cơ thất học. Trung tâm đã tiếp nhận dạy dỗ, đào tạo trang bị kiến thức văn hóa cơ bản, rèn luyện đạo đức nhân cách giúp các em trở thành công dân tốt và tiếp tục con đường học tập để lập nghiệp, lập thân. Qua từng năm học, học lực của các em liên tục nâng cao, tỷ lệ học viên tốt nghiệp bình quân tới 89%. Năm nào Trung tâm cũng đứng đầu khối GDTX về chất lượng học sinh giỏi, 84% học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Khoảng 60% học sinh tốt nghiệp ở Trung tâm đã vào các trường trung cấp, cao đẳng nghề, một số khác vào đại học, 20% các em đi xuất khẩu lao động. Về liên kết đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp nghề, Trung tâm liên kết với 5 trường đại học (Đại học Sư phạm I Hà Nội, Viện Đại học Mở, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Hà Nội) để đào tạo các ngành nghề: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, cử nhân sư phạm toán, cử nhân sư phạm văn, cử nhân kế toán tổng hợp, cử nhân luật kinh tế, kỹ sư công trình, kỹ sư xây dựng dân dụng, kỹ sư hệ thống điện, kỹ sư trồng trọt, với tổng số tuyển sinh là 8.883 sinh viên, tổng số tốt nghiệp là 5.623 sinh viên, bình quân mỗi năm có 12 lớp đại học. Bên cạnh liên kết đào tạo đại học, Trung tâm liên kết với các trường: Trung cấp Cơ điện Nam Định, Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch, Cao đẳng Xây dựng… để giảng dạy văn hoá theo chương trình trung học phổ thông, góp phần cho ra trường hàng vạn sinh viên có tay nghề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trung tâm còn liên kết với các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện để đào tạo nghề cho người lao động tại các địa phương và bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và mở các lớp bồi dưỡng tin học, tiếng Anh, nghề phổ thông…, thu hút hàng trăm người học mỗi khoá.

Để giữ được quân số cũng như nâng cao chất lượng học tập của học viên, Trung tâm GDTX Trần Phú tiến hành đồng thời nhiều biện pháp thích hợp: Tổ chức chặt chẽ đội ngũ cán bộ lớp, giáo viên chủ nhiệm; nâng cao trình độ của giáo viên; tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn... Bên cạnh đó, công tác đào tạo bổ túc văn hóa phổ thông cũng được chú trọng. Trong hầu hết các kỳ Hội giảng tỉnh, Trung tâm đều xuất sắc đoạt giải Nhất toàn đoàn, nhiều cán bộ, giáo viên đoạt giải Nhất, giải Nhì cá nhân. Trong các kỳ thi Học sinh giỏi khối Trung tâm GDTX, Trung tâm cũng đạt được những thành tích đáng tự hào như Giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì toàn đoàn. Trong 20 năm kể từ khi chuyển đổi theo chủ trương của Bộ GD và ĐT, sự cố gắng nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, giáo viên Trung tâm đã được ghi nhận, tôn vinh bằng nhiều hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000), Bằng khen của Bộ GD và ĐT (năm 2019); Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của UBND tỉnh (năm 2019). Năm 2020, Trung tâm được Sở GD và ĐT xếp loại Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Minh Thuận