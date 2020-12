Giao Thịnh quan tâm, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục

Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, những năm qua, sự nghiệp giáo dục ở xã Giao Thịnh (Giao Thủy) đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các trường học từng bước được đầu tư khang trang, sạch đẹp và đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, ngày càng cao.

Cô và trò Trường Tiểu học Giao Thịnh trong giờ lên lớp.

Hàng năm, trong các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ủy xã đều tập trung xác định mục tiêu, các biện pháp phát triển giáo dục. Đảng ủy, UBND xã đã thành lập Hội đồng giáo dục xã do đồng chí chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các nhà trường làm ủy viên vận động nhân dân xây dựng một phong trào thi đua học tập rộng khắp trong toàn xã. Hội đồng giáo dục xã giao Hội Khuyến học triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân với những mục tiêu xuyên suốt xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập. Cả 8 xóm, 4 trường học, 3 giáo xứ đều có chi hội khuyến học, khuyến tài. Là địa phương có gần 60% dân số theo đạo Thiên chúa, những năm trước đây tỷ lệ học sinh học hết THCS chiếm tỷ lệ rất thấp, trong đó giáo xứ Thức Hoá có 700 hộ dân nhưng tỷ lệ học sinh đi học rất thấp, chỉ chiếm 6-7%, số học sinh đỗ THPT không nhiều, số học sinh nữ hầu như không có. Với sự tuyên truyền của Hội đồng khuyến học xã, giáo xứ Thức Hóa đã triển khai phong trào khuyến học, trong đó ở các bài giảng đạo linh mục đều lồng các tôn chỉ, mục đích và ý nghĩa của việc học tập, đồng thời khuyến khích, tài trợ học phí con em trong xứ đi học từ lớp 1 trở lên. Nhiều giáo dân ở nước ngoài cũng gửi tiền về để động viên con em đến trường, trong đó ông Đinh Quang Đạo ở Tòa thánh Roma đã tài trợ xây 6 phòng học cao tầng cho trường THCS của xã. Qũy khuyến học của giáo xứ luôn có trên 100 triệu đồng để trao thưởng và hỗ trợ cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đến nay, 100% con em trong xứ đều được đến trường, trong đó nhiều em đã tốt nghiệp đại học. Ở các dòng họ, các thôn trong xã cũng xuất hiện nhiều phương thức hoạt động khuyến học, khuyến tài thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hiện tại toàn xã có 30 chi hội khuyến học với 3.215 hội viên, 2.631 gia đình đăng ký trở thành gia đình học tập, 16/16 dòng học đăng ký trở thành dòng họ học tập, 4/6 cộng đồng đăng ký trở thành cộng đồng học tập và cả 3 giáo xứ đều thành lập chi hội khuyến học hoạt động hiệu quả. Mỗi đơn vị đều có cách làm khuyến học khác nhau nhưng hầu hết hoạt động khuyến học, khuyến tài đã thực sự trở thành một phong trào mang tính xã hội rộng lớn, tạo sự đoàn kết nhất trí, hòa hợp cộng đồng, là sức mạnh tổng hợp, bảo đảm chắc chắn nhất cho sự bình yên trong mỗi xóm, làng, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo của địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, quỹ khuyến học của xã có 1.191 triệu đồng. Năm 2019, quỹ đã khen thưởng cho 3.018 lượt học sinh với số tiền 169 triệu đồng, cấp học bổng cho 15 học sinh nghèo vượt khó với số tiền 7,5 triệu đồng, khen thưởng cho 85 lượt giáo viên dạy giỏi ở các cấp học với số tiền 17 triệu đồng. Hội đồng hương Giao Thịnh ở thành phố Hà Nội tặng 32 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học tốt của xã.

Bên cạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Đảng ủy, UBND xã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học. Đối với trường mầm non từ năm 2009 Đảng ủy, UBND xã đã đầu tư gần 4 tỷ đồng xây dựng 12 phòng học, 2 bếp ăn, dồn 9 điểm trường còn 2 điểm trường, tạo thuận lợi cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Năm học 2013-2014, xã tiếp tục đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây mới 12 phòng chức năng và phòng học. Năm học 2019-2020, nhà trường tiếp tục được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị quyết tâm thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn “Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trường mầm non xã là 8,8 tỷ đồng. Trong quá trình hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, Trường mầm non Giao Thịnh đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cha mẹ học sinh, nhân dân với số tiền gần 460 triệu đồng. Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, đến nay, 100% trẻ được nuôi ăn bán trú tại trường, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 2%; 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trên 81% giáo viên đạt trên chuẩn. Năm học 2019-2020, trường vươn lên xếp thứ 2 khối các trường mầm non của huyện. Trường Tiểu học và THCS xã cũng được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đều đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh phong trào học tập của con em trong xã. Hàng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS của xã thi đỗ vào các trường THPT đạt trên 80% và hiện tại đang có 69 em đang học tập tại các trường đại học./.

Bài và ảnh: Hồng Minh