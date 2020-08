Hamilton giành chiến thắng dễ dàng tại Barcelona

Chặng đua thứ sáu F1 vừa kết thúc tối qua đã chứng kiến lần thứ 156 Lewis Hamilton bước lên bục trao giải, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher.

Đây là chiến thắng thứ tư của tay đua người Anh trong năm nay và cũng là lần thứ 88 anh “chễm chệ” ở ngôi vị cao nhất tại giải đấu này.

Đội đua nước Đức đã bước vào chặng đua F1 thứ sáu bằng những chuẩn bị vô cùng kỹ càng, nhằm tránh việc các tay đua Red Bull tạo nên bất ngờ một lần nữa. Bầu không khí mùa hè nóng bức (hơn 30 độ C) ở thành phố Barcelona khiến nhiệt độ bề mặt đường đua tại đây nhanh chóng đạt ngưỡng gần 50 độ C. Mặc dù vậy, thời tiết khắc nghiệt không thể làm khó Hamilton trên bước đường lập nên những kỷ lục. Xuất phát đầu tiên, Hamilton giữ vững ngôi vị dẫn đầu trong suốt thời gian thi đấu. Tay đua của đội Mercedes bứt tốc ngoạn mục sau mỗi góc cua và sớm tạo nên khoảng cách an toàn với các đối thủ bám đuổi.



Khi tay đua người Anh không gặp phải vấn đề về lốp như ở chặng đua trên sân nhà, khoảng cách giữa anh với nhóm bám đuổi liên tục được nới rộng. Sau 66 vòng đua, Hamilton cán đích đầu tiên, hơn người về nhì Verstappen 24 giây và đồng đội Bottas gần 45 giây.



Về nhất tại Grand Prix Tây Ban Nha, Hamilton có được chiến thắng thứ 88 và chỉ kém kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher đúng ba ngôi vô địch nữa. Đây cũng là lần thứ 156 tay đua người Anh đứng trên bục trao giải F1, vừa đủ để vượt qua kỷ lục của chính Schumacher.



Hy vọng tiếp tục tạo nên màn soán ngôi ngoạn mục như tuần trước của Verstappen sớm tan thành mây khói bởi sức mạnh vượt trội của chiếc W11 cũng như tài năng xuất chúng của Hamilton. Khi nhận ra không thể cạnh tranh chức vô địch, tay đua Verstappen đội Red Bull chỉ còn cách ngậm ngùi tập trung vào việc giữ vị trí thứ hai trước áp lực từ Bottas.

Max Verstappen cũng trở thành tâm điểm của chặng đua khi có một màn đối đáp khá “nóng” trên radio của Red Bull. Ở vòng đua thứ 20, anh bắt đầu cằn nhằn: “Cái lốp này chết rồi và tôi mất quá nhiều thời gian!”. Khi được trả lời là chưa đến lúc thay lốp vì khoảng cách với tay đua số 1, anh giận dữ: “Hãy tập trung vào chặng đua của chúng ta hơn là nhìn vào Hamilton. Rõ ràng, khi sử dụng lốp mềm, chúng ta không thể nhanh bằng họ. Do đó, hãy tập trung vào việc của mình và để họ lo việc của họ!” Cuối cùng, Verstappen đã bảo vệ thành công vị trí á quân chặng đua và đành hài lòng với kết quả này.



Người đồng đội của Hamilton- Valtteri Bottas, dù xuất phát ở vị trí thứ hai nhưng đã có màn bứt phá không thành công, bị Max Verstappen (Red Bull) và Lance Stroll (Racing Point) vượt mặt, đẩy xuống vị trí thứ tư ngay ở vòng đầu. Mặc dù vậy, tay đua Phần Lan đã nhanh chóng trở lại vị trí thứ ba ở vòng năm sau khi đánh bại Lance Stroll. Đáng tiếc, Bottas không thể áp sát và tấn công vị trí của Verstappen dù chỉ cách đối thủ chừng hai giây.



Cuối cuộc đua, khoảng cách lớn với nhóm còn lại giúp Bottas tự tin vào pit thay lốp ở vòng áp chót, qua đó lập fastest lap (một phút 18,183 giây) và được cộng thêm một điểm. Qua sáu chặng, với 43 điểm kém Hamilton cùng màn trình diễn nhạt nhòa, cơ hội giành ngôi vô địch của Bottas đã gần như chấm dứt.

Xếp sau nhóm ba tay đua dẫn đầu là bộ đôi của đội Racing Point. Hai nhân tố này tiếp tục gây ấn tượng, khi Sergio Perez và Lance Stroll lần lượt cán đích thứ tư và thứ năm. Sergio Perez sau hai tuần vắng mặt đã trở lại khá thành công với chiến thuật một pit. Tuy nhiên, tay đua Mexico đã bị phạt năm giây nên đành ngậm ngùi tụt xuống dưới đồng đội Lance Stroll. Đây là kết quả tốt nhất của đội đua màu hồng trong mùa giải năm nay, họ cũng cho thấy sức mạnh vượt trội của mình khi sử dụng động cơ do Mercedes cung cấp.

Trong khi đó, đội Ferrari tiếp tục thể hiện nhiều bất ổn. Tay đua tốt nhất của họ từ đầu mùa - Charles Leclerc gặp sự cố ở vòng 37 và phải bỏ cuộc ở vòng 41. Sau hàng loạt chặng đua mờ nhạt và những điều tiếng gần đây, ngôi sao Sebastian Vettel đã có một chặng đua xuất sắc. Tay đua người Đức sử dụng chiến thuật tương đối mạo hiểm khi chỉ vào pit một lần nhưng cũng trình diễn khả năng giữ lốp siêu hạng khi chạy bộ lốp mềm tới 37 vòng đua. Vị trí thứ bảy chung cuộc dù xuất phát thứ 11 cũng được coi là thành công với cá nhân tay đua người Đức. Với việc xếp thứ bảy chặng này, Vettel cùng Hamilton trở thành hai tay đua có được 3000 điểm sớm nhất.



Trên bảng xếp hạng mùa giải, Hamilton sau khi về nhất lần thứ tư đã có 132 điểm, hơn Max Verstappen tới 37 điểm và Bottas 43 điểm. Bottas đã bị Verstappen đẩy xuống hạng ba, nhưng khoảng cách của anh với nhóm sau vẫn còn rất xa. Sau GP Tây Ban Nha, các tay đua F1 sẽ nghỉ một tuần, trước khi trở lại với chặng tiếp theo diễn ra ở Bỉ tại trường đua Spa - Francorchamps từ ngày 28 đến 30-8.

