Vòng 6 Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1 - 2020: TP Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu, Viettel thua trên sân nhà

Tuy nhiên, đội khách mới là đội giành được lợi thế khi có được bàn thắng ngay từ phút thứ hai của trận đấu trên chấm phạt đền do công của Hoàng Vũ Xam-xơn. Sau bàn thua, Viettel nỗ lực triển khai tiến công, nhưng lối chơi thiếu gắn kết không giúp họ có được bàn thắng gỡ hòa. Ðến phút thứ 52, chân sút ngoại binh Vê-na-xi-ô của chủ nhà mới cân bằng được tỷ số 1-1 từ cú cứa lòng chân phải. Phút 65, Viettel lại để bị dẫn trước sau cú đánh đầu đẹp mắt của Văn Thắng. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu, dù có nhiều cơ hội hơn, nhưng Viettel không thể gỡ hòa và chấp nhận thất bại.

* Trước đó, trận đấu giữa hai đội Sông Lam Nghệ An và TP Hồ Chí Minh diễn ra quyết liệt trên "chảo lửa" sân Vinh dưới sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên xứ Nghệ. Trong một trận đấu cân bằng về hầu hết các chỉ số, Sông Lam Nghệ An lại để thua đậm 1-3 trên sân nhà. Sau bàn thắng mở tỷ số cho đội TP Hồ Chí Minh của Văn Thành ở phút thứ 30, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa, song do nôn nóng và khả năng dứt điểm kém, họ thậm chí còn để thua thêm bàn thứ hai ở phút thứ 57 sau pha ghi bàn của tiền đạo Công Phượng. Chỉ năm phút sau đó, Ban-đê đã mang về bàn thắng thứ ba cho TP Hồ Chí Minh. Cho dù rất cố gắng, nhưng Sông Lam Nghệ An cũng chỉ ghi được bàn thắng danh dự ở phút cuối trận đấu do Gút-xta-vô lập công.

* Ðược thi đấu trên sân nhà Thiên Trường và liên tục dồn ép đối thủ, nhưng đội Dược Nam Hà Nam Ðịnh đã thua 0-2 trước đối thủ Hải Phòng tối qua. Ðội khách ghi bàn trước ở phút thứ 40. Ðến cuối hiệp hai, Clau-đơ-xia có cú dứt điểm thành bàn ấn định tỷ số 2-0.

* Sau lượt trận hôm qua, đội TP Hồ Chí Minh tạm thời chiếm ngôi đầu bảng của Sông Lam Nghệ An với 13 điểm, Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 10 với bảy điểm, trong khi Dược Nam Hà Nam Ðịnh vẫn đứng cuối bảng với ba điểm. Chiều tối nay trên các sân: Hòa Xuân, Gò Ðậu, Cẩm Phả, Thống Nhất sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng sáu V.League 1-2020 giữa các cặp đấu: SHB Ðà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương - Hà Nội FC, Than Quảng Ninh - Quảng Nam, Sài Gòn FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Theo nhandan.com.vn