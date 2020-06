Vòng 6 Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1- 2020: Hà Nội FC và Than Quảng Ninh thắng thuyết phục

Chiều tối 24-6, diễn ra bốn trận đấu cuối trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020. Dù phải chơi trên sân của Becamex Bình Dương, Hà Nội FC vẫn là đội bóng chơi chủ động, dồn ép đối thủ. Phút thứ 29, Văn Quyết bị phạm lỗi trong vòng cấm và Ri-ma-ri-ô đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền. Ðội chủ nhà sau bàn thua cố gắng dâng cao đội hình, nhưng không thể tìm kiếm bàn gỡ hòa, thậm chí còn bị “thủng lưới” bàn thứ hai ở phút bù giờ cuối trận đấu. Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hà Nội FC (giữa) và Becamex Bình Dương.

* Tận dụng lợi thế trên sân nhà Cẩm Phả khi tiếp đội khách Quảng Nam, đội Than Quảng Ninh đã sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ sáu sau cú dứt điểm chính xác của tiền vệ Hai Long. Phút 63, chân sút ngoại binh Pha-gan nâng tỷ số lên 2 - 0. Chưa đầy bảy phút sau, lại là Pha-gan đá phạt 11 m, gia tăng cách biệt 3 - 0 cho đội bóng đất mỏ. Quảng Nam chỉ kịp rút ngắn tỷ số xuống 1 - 3 ở phút 84 do Duy Long lập công. Ở hai trận đấu còn lại, trên sân Hòa Xuân, đội chủ nhà SHB Ðà Nẵng “ngược dòng” thắng Hoàng Anh Gia Lai 3 - 1, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa Sài Gòn FC 1 - 1 trên sân Thống Nhất. Như vậy, sau lượt đấu chiều tối qua, Than Quảng Ninh đã cải thiện được thứ hạng khi vươn lên vị trí thứ sáu với 10 điểm, Hà Nội FC có 10 điểm, bám sát đội xếp thứ hai là Sông Lam Nghệ An.

