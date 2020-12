Thể thao Nam Định một năm vượt khó phát triển

Năm 2020, hàng loạt giải đấu quốc gia, quốc tế bị hoãn hoặc hủy bỏ. Công tác huấn luyện, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao (TDTT) bị ngắt quãng do dịch COVID-19. Tuy nhiên, với tư thế chủ động phòng, chống dịch hiệu quả, phong trào của tỉnh được duy trì và củng cố. Các vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao đã nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn, tập trung cao độ thi đấu để giành nhiều kết quả nổi bật.

Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết giành Huy chương Vàng hạng cân 59kg tại Giải vô địch quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020.

Toàn tỉnh hiện có gần 200 VĐV của 7 bộ môn thể thao thành tích cao ở cả ba tuyến năng khiếu, trẻ và đội tuyển; trong đó 12 VĐV thuộc đội tuyển quốc gia, 14 VĐV đạt cấp kiện tướng, 26 VĐV đạt cấp 1. Toàn bộ số VĐV đều được quản lý, huấn luyện, tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Trung tâm Đào tạo VĐV bóng đá, Trường Nghiệp vụ TDTT tỉnh. Đồng thời, công tác huấn luyện và tập luyện của các bộ môn đều diễn ra như kế hoạch của Tổng cục TDTT. Tuy vậy, năm 2020, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới công tác huấn luyện, tập luyện của các HLV, VĐV, kể cả các HLV, VĐV nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia. Trong thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19, việc tập luyện của VĐV các bộ môn tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh, nhất là từ cuối tháng 3 cho tới giữa tháng 4. Công tác huấn luyện, tập luyện buộc phải tạm dừng và VĐV được các trung tâm cho nghỉ về với gia đình. Các đơn vị cũng đã giao trách nhiệm cho trưởng các bộ môn, HLV làm công tác tư tưởng, tuyên truyền cho VĐV về công tác phòng chống dịch bệnh; kết nối, liên lạc thường xuyên với gia đình các VĐV để tăng cường quản lý, đặc biệt là theo dõi tình hình sức khỏe. Từ đầu tháng 5, công tác huấn luyện, tập luyện của các bộ môn thể thao thành tích cao mới trở lại bình thường. Một số giải đấu quốc tế bị hủy bỏ; hầu hết các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia tuy đều được tổ chức như các giải vô địch quốc gia, giải trẻ vô địch quốc gia, các giải cúp và một số giải khu vực bị giảm quy mô tổ chức, giảm các nội dung, các bộ huy chương. Những nguyên nhân khách quan trên đã ít nhiều gây khó khăn trong công tác huấn luyện của các bộ môn, đồng thời ảnh hưởng đến thể lực, phong độ của VĐV dẫn tới thành tích chung của thể thao tỉnh tại các giải quốc gia, quốc tế giảm so với năm 2019. Năm 2020, các VĐV tỉnh ta đã giành tổng cộng 70 huy chương các loại; trong đó có 18 Huy chương Vàng (HCV), 26 Huy chương Bạc (HCB) và 26 Huy chương Đồng (HCĐ). Đồng chí Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL cho biết: Các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức trong năm qua là những cuộc tranh tài quan trọng, là đợt tổng rà soát lực lượng VĐV trong cả nước, chuẩn bị cho những sự kiện thể thao lớn năm 2021, trọng tâm là SEA Games 31 mà Việt Nam là chủ nhà đăng cai. Thành tích với những kết quả ấn tượng mà các VĐV đạt được trong năm qua thể hiện sự nỗ lực của toàn ngành TDTT. Lứa VĐV trẻ, kế cận ở các bộ môn đang từng bước trưởng thành và khẳng định trình độ trong 2 năm qua, chính là lợi thế của thể thao tỉnh, đặc biệt là ở các môn thể thao “mũi nhọn” như: điền kinh, bóng đá, vật… Sau nhiều năm thi đấu không thành công tại các giải bóng đá chuyên nghiệp, năm 2020, U21 Nam Định có “hành trình” vượt xa kỳ vọng của người hâm mộ khi vào đến bán kết của Vòng chung kết U21 quốc gia với vị trí dẫn đầu bảng A. Dù sau đó phải chịu thất bại tối thiểu 0-1 trước đối thủ mạnh U21 Sông Lam Nghệ An nhưng lối chơi khởi sắc cùng tinh thần thi đấu bền bỉ, quyết tâm cao đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Ở bộ môn điền kinh, các VĐV tỉnh ta tiếp tục thể hiện sức mạnh, vị thế tại các giải đấu trong nước. Tháng 10-2020, Giải vô địch Điền kinh trẻ và các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2020 diễn ra tại Tây Ninh, thu hút sự tham gia của hơn 950 VĐV đến từ 59 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Tỉnh ta có 13 VĐV tham gia thi đấu tại giải năm nay. Kết thúc giải, đoàn Nam Định tiếp tục nằm trong top đầu cả nước khi đứng thứ 6/59 đoàn tham dự; giành 7 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. Nhiều VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc như: Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 2006) đã phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 60m nữ với thành tích 7 giây 97; Bùi Thị Ngân giành 2 HCV ở các nội dung 800m nữ và 1.500m nữ; Nguyễn Thị Thu Hà giành HCV ở nội dung 300m nữ; Bùi Thị Kim Anh giành HCV ở nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1m54; 2 HCV còn lại thuộc về các đội tiếp sức 4x800m nữ và tiếp sức hỗn hợp 4x800m nam, nữ. Tham dự Giải Điền kinh vô địch quốc gia năm 2020 được tổ chức tại Khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đoàn VĐV tỉnh đoạt 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Cùng với điền kinh, các bộ môn võ thuật được coi là môn thể thao thế mạnh của tỉnh. Tháng 7-2020, tham gia Giải vô địch trẻ các lứa tuổi vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2020 tại Thanh Hóa, các VĐV giành HCB gồm: Hoàng Minh Nghị hạng cân 80kg, Trần Thị Ánh Tuyết hạng cân 62kg; VĐV Phan Thành Sơn giành HCĐ hạng cân 130kg. Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do toàn quốc năm 2020 do tỉnh ta đăng cai tổ chức, đô vật Trần Thị Ánh Tuyết vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” xuất sắc giành HCV hạng cân 59kg. Nhiều VĐV Đội tuyển Boxing tỉnh giành thành tích cao như: Vũ Ngọc Tú, Phạm Văn Nam, Phạm Thị Tâm giành HCB ở các hạng cân 57kg, 52kg, 66kg tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc. Ở bộ môn kick-boxing, võ sĩ Vũ Thành Nam giành HCV hạng cân 63kg khi thi đấu Giải vô địch trẻ kick-boxing toàn quốc tại Nghệ An. Cũng tại giải này, đoàn VĐV tỉnh ta còn giành thêm 2 HCB, 3 HCĐ. Dù mới thành lập hơn 1 năm nhưng đội tuyển Wushu tỉnh đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Tham gia Giải vô địch Wushu trẻ toàn quốc năm 2020, VĐV Trần Thị Dịu thi đấu xuất sắc đoạt HCV hạng cân 56kg nữ; các tuyển thủ: Nguyễn Văn Minh giành HCB hạng cân 56kg nam, Tô Việt Hoàn đạt HCB hạng cân 48kg nam, Phan Đức Hùng đạt HCĐ hạng cân 75kg nam, Nguyễn Thế Linh đạt HCĐ hạng cân 56kg nam. Trước đó, tại Giải vô địch Wushu toàn quốc, đoàn tỉnh ta giành 2 HCĐ ở các nội dung hạng cân 65kg và biểu diễn Thái cực kiếm Dương Gia Nam. Nét mới trong công tác đào tạo VĐV thành tích cao của tỉnh trong năm 2020 là Sở VH, TT và DL đã đưa vào huấn luyện các bộ môn: Kick-Boxing, Wushu; góp phần đa dạng hoá việc đào tạo các VĐV tài năng của tỉnh, tạo nền tảng để thể thao của tỉnh tiếp tục đạt thành tích cao tại các giải thể thao trong nước và quốc tế. Bên cạnh những VĐV đã khẳng định được tên tuổi, trở thành trụ cột trong đội tuyển thể thao quốc gia, lứa VĐV trẻ kế cận cũng có tiến bộ rất nhanh, là lớp tuyển thủ tài năng, thường xuyên “góp mặt” trong đội tuyển trẻ quốc gia suốt nhiều năm qua.

Duy trì vị thế tốp đầu toàn quốc và nâng cao thành tích quốc tế là mục tiêu mà các bộ môn thế mạnh của tỉnh hướng tới trong năm 2021. Thời gian tới, Sở VH, TT và DL phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X tại Nam Định; đăng cai tổ chức các trận thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31; đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc gia; tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ IX năm 2021… Các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện các công trình thể thao; tích cực tuyên truyền, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các sự kiện lớn của thể thao trong nước và khu vực./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh