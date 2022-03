Dịu dàng nắng xuân

Sau đợt rét đậm, rét hại kéo dài kèm theo những cơn mưa phùn buốt giá, nắng xuân đã bừng lên, dịu dàng và ấm áp như một vòng tay ôm.

Sớm mai tỉnh giấc, đã thấy cả không gian sáng rực màu vàng tinh khôi, trong vắt của nắng. Cái nắng non tơ màu mỡ gà sau chuỗi ngày mưa dầm dề khiến con người cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nắng xuyên qua khe cửa, chiếu lung linh trên cành hoa mận nở muộn. Cành hoa bạn cất công mang về từ Mộc Châu, được trang trọng cắm vào chiếc bình gốm màu nâu đất, ngày thay nước ấm, vậy mà những nụ tròn bé xinh cứ ngủ im lìm suốt hai tuần giá rét. Chỉ khi nắng xuân mang hơi ấm ngập tràn căn phòng, những đóa hoa mới đua nhau bung sắc trắng tinh khiết. Nắng xuân đánh thức cỏ cây, hoa lá, muôn loài. Từng giọt nắng nhảy nhót trên búp bàng mới nhú xanh như nghìn ngọn nến, hong khô thân gỗ ẩm ướt, mốc meo bởi mưa dầm. Nắng phản chiếu sắc vàng rực rỡ của những chùm hoa hoàng anh vừa hé nở bên tường rào. Nắng rập rờn trên những cánh bướm bay lượn giữa vườn hoa cải cúc. Cây mộc trước thềm nhà dệt tầng tầng lớp lớp những bông hoa tí xíu trắng ngà trên nền lá xanh biếc, phả vào không gian làn hương vani ngọt ngào quyện lẫn mùi táo chín. Chim chóc từ đâu từng đàn bay về, hót ríu ran khắp khu vườn. Bầy ong rù rì trên những vòm hoa vải hoa nhãn đang mùa mật ngọt. Những chùm nhót xanh óng dường như chỉ chờ nắng xuân về là ửng vàng, căng mọng. Ngoài ngõ, nắng dát vàng trên giậu chè tàu vừa trổ lá non mơn mởn. Nắng lấp lóa những chùm hoa bưởi trắng bông nở bung như bỏng ngô, tỏa hương thơm ngát. Nắng vờn trên đám hoa dại li ti màu tím hồng mọc tràn hai bờ cỏ. Nắng trải ra mênh mang khắp cánh đồng lúa đang thì con gái, cho xanh óng thêm những ruộng lạc, ruộng ngô. Dưới đầm, những búp lá sen non bắt đầu vươn lên, mở xòe đón nắng. Cây gạo giữa cánh đồng chi chít những chùm nụ bộp, đợi tháng ba về bung sắc đỏ. Nắng lên làm lòng người hân hoan phấn khởi. Bà mang ghế ra thềm ngồi khâu vá, hương trầu cay thơm nồng trong nắng xuân. Mấy đứa trẻ con sau khoảng thời gian bị bó chân trong nhà vì mưa rét, giờ sung sướng chạy nhảy, nô đùa trước khoảng sân ngập nắng. Mẹ tranh thủ ngày nắng ráo mang quần áo, chăn màn ra giặt giũ, phơi phóng. Bố chặt mấy cây tre bắc lại chiếc giàn trước ngõ, cho những dây bí dây bầu vươn ngọn, trổ hoa. Ông tỉ mẩn cắt tỉa những cành đào cỗi, để mùa xuân tới thêm sai nụ, thắm hoa.

Đi qua những ngày mưa, càng thấy yêu hơn những ngày nắng tươi rực rỡ. Giữa không gian khoáng đạt, lòng chợt ngân lên những giai điệu dịu dàng: “Nắng xuân ấm thơm môi hồng. Gió xuân đến bên em ngồi. Cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đóa cúc trắng bên hiên nhà. Ngỡ như dáng ai đang về. Ngọt ngào hương thắm trên bờ môi”./.

Lam Hồng