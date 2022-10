Liên hoan hát Then - đàn Tính tỉnh Cao Bằng lần thứ 3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Liên hoan hát Then - đàn Tính lần thứ 3, năm 2022; với 10 đoàn gồm 205 nghệ nhân, diễn viên quần chúng ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh, mang đến cho khán giả 40 tiết mục đầy bản sắc và độc đáo.

Tiết mục dự thi Liên hoan hát Then - đàn Tính của đoàn Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Hát Then là làn điệu dân ca đặc sắc của người Tày, người Nùng ở Cao Bằng. Hát Then thường được biểu diễn trong các ngày lễ, tết, chúc thọ và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc. Liên hoan hát Then - đàn Tính tỉnh Cao Bằng lần thứ 3 góp phần quan trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc; bảo tồn làn điệu dân ca, dân vũ và trang phục dân tộc. Đồng thời, liên hoan quảng bá rộng rãi những giá trị đặc sắc của nghệ thuật hát Then - đàn Tính đến các tầng lớp nhân dân, du khách trong và ngoài nước về loại hình nghệ thuật độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh Mo Mường là di sản cần bảo vệ khẩn cấp

Mo là một trong những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của người Mường. Đó là loại hình nghi lễ gắn liền với các nghi thức tín ngưỡng do thầy Mo thực hiện, điển hình nhất là lễ tang ma của người Mường. Nội dung Mo Mường là áng sử thi lớn phản ánh vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan và đời sống xã hội của người Mường cổ xưa. Di sản Mo Mường hiện có tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hoá, Đắk Lắk và Hà Nội. Tại Hà Nội, đồng bào dân tộc Mường sống ở cả 30 quận, huyện, thị xã nhưng tập trung đông nhất tại huyện Thạch Thất và Ba Vì.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan, địa phương phối hợp xây dựng Bộ hồ sơ quốc gia về di sản văn hoá Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hoá phi vật thể bảo vệ khẩn cấp.

“Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” giành giải A giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 5

Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 5 vừa trao giải thưởng cho 26 sách, bộ sách đạt giải, trong đó Giải A duy nhất dành cho tác phẩm “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” của tác giả Lê Quang Định; Dịch giả: Phan Đăng được xem là bộ địa chí đầu tiên của triều Nguyễn.

Bộ sách giành giải A giải thưởng Sách quốc gia năm nay.

Bộ sách được viết từ rất sớm, khi Hoàng đế Gia Long vừa đăng quang, đang trong thời gian tổ chức và ổn định triều chính sau mấy thế kỷ nhân dân phải trải qua nạn binh đao, cát cứ. Mặt khác, diện mạo đất nước đương thời đã hoàn toàn đổi khác, biên cương được mở rộng phía Bắc từ Tuyên - Lạng, phía Nam đến Hà Tiên. Sự ra đời của “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” có ý nghĩa rất lớn đối với công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng triều đại của nhà Nguyễn. Lãnh thổ dài rộng từ Nam chí Bắc được chép trong đó là một biểu thị về sự hùng mạnh của Việt Nam vào đầu thế kỷ XIX./.

PV