Hợp tác quốc tế xây dựng Công viên địa chất Phú Yên

Theo UNESCO, Phú Yên có tiềm năng triển vọng để trở thành Công viên địa chất. Tỉnh hội tụ ba giá trị di sản chính để tạo thành công viên địa chất tiềm năng đó là di sản địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học. Đặc biệt, Phú Yên có đặc trưng đá biến chất cổ khoảng 2,5 tỷ đến 542 triệu năm trước, các công trình kiến trúc thể hiện giao thoa văn hóa Chăm - Việt - Hoa - châu Âu, các hệ sinh thái cát ven biển, đầm phá, rạng san hô phong phú.

Di tích quốc gia đặc biệt Gành đá đĩa, huyện Tuy An, Phú Yên.

UBND tỉnh Phú Yên xác định mục tiêu xây dựng Công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản; phát triển kinh tế - xã hội bền vững, dựa trên danh hiệu Công viên địa chất quốc gia và toàn cầu; góp phần tạo bước đột phá cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế, kết nối Phú Yên với các đối tác trong Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Bình Dương có thêm một Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một tổ chức công bố “Lễ hội Kỳ yên đình Tân An” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. “Lễ hội Kỳ yên đình Tân An” ra đời cùng với quá trình khai hoang mở đất lập làng của lưu dân người Việt trên vùng đất này vào đầu thế kỷ XIX. Đình Tân An hiện tọa lạc tại khu phố 1, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một. Lễ hội diễn ra trong ba ngày từ 14 đến 16-11 (âm lịch) là dịp trăng sáng để bà con thuận tiện vui chơi, đi lại. Đây cũng là dịp thủy triều dâng cao và theo quan niệm của nhân dân đó là điềm của mùa màng bội thu, vạn vật tốt tươi, tiền của dồi dào… Lễ hội được duy trì nhằm tưởng nhớ bậc tiền bối đã có công khai phá lập nên xóm làng, những vị có công với đất nước trong việc mở mang bờ cõi và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Triển lãm nghệ thuật về phòng, chống đuối nước trẻ em

Nhiều hoạt động tương tác thú vị, nhiều trò chơi kiến thức về phòng, chống đuối nước dành cho trẻ em.

Từ ngày 23 đến 31-7, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Chiến dịch không thuốc lá vì trẻ em (Campaign For Tobacco-Free Kids) tổ chức triển lãm nghệ thuật về phòng chống đuối nước trẻ em với chủ đề “Cùng quan tâm và hành động”. Không gian triển lãm có điểm nhấn là một sắp đặt đặc biệt được tạo hình từ hàng nghìn cánh bướm bằng chất liệu giấy với tên gọi “Mong manh”. Mỗi cánh bướm như một hình ảnh biểu tượng đại diện cho trẻ em, vừa đẹp đẽ, vừa mong manh cần có sự quan tâm và chăm sóc của người lớn mọi nơi, mọi lúc. Triển lãm cũng trưng bày 12 tác phẩm tranh in chủ đề an toàn trong môi trường nước được thiết kế sáng tạo từ những nét vẽ hồn nhiên, trong trẻo của các em nhỏ tự kỷ. Khu vực trung tâm của triển lãm là phần trưng bày các thông tin, hình ảnh, con số tiêu biểu về kết quả của công tác phòng chống đuối nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành, tổ chức liên quan, các địa phương và các tổ chức quốc tế đã thực hiện trong thời gian qua./.

PV