Thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Bộ VH, TT và DL vừa giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ nhất. Với chủ đề “Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam”, cuộc thi và triển lãm ảnh là hoạt động hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, tiêu biểu về các loại hình di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam (di tích lịch sử - văn hoá, kiến trúc - nghệ thuật và danh lam thắng cảnh). Đồng thời, thông qua hoạt động này góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Việt Nam đến công chúng trong và ngoài nước.

Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn cho cuộc triển lãm và sách ảnh với chủ đề “Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam”, đăng tải trên phương tiện truyền thông và các tài liệu tuyên truyền về hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Kết quả cuộc thi sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa vật thể nói riêng tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Lễ phát động cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ nhất dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 này. Lễ trao giải và triển lãm ảnh dự kiến được tổ chức vào tháng 11 tại Hà Nội.

Tổ chức triển lãm gốm nghệ thuật Việt Nam năm 2021

Bộ VH, TT và DL vừa giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm gốm nghệ thuật Việt Nam năm 2021 vào tháng 10 tới tại Hà Nội. Tham gia triển lãm là các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm sáng tác trong 5 năm gần đây và có quyền sở hữu tác phẩm, được gửi nhiều nhất năm tác phẩm (đơn chiếc hoặc bộ) ở hai nhóm gốm nghệ thuật và gốm ứng dụng. Triển lãm nhằm giới thiệu sáng tạo mới đối với chất liệu gốm truyền thống, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật gốm trong đời sống đương đại. Hội đồng nghệ thuật chọn tác phẩm qua ảnh chụp gửi tham dự từ ngày 2 đến 6-8, tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Hà Nội), sau đó sẽ chấm tác phẩm thật.

Hà Nội, Hội An vào danh sách 10 điểm đến nổi tiếng tại châu Á

Hồ Gươm là một điểm nhấn đặc biệt nhất trong lòng Hà Nội.

Trong danh sách top 10 điểm đến không thể bỏ lỡ của châu Á năm 2021 do TripAdvisor bình chọn, Thủ đô Hà Nội đứng ở vị trí thứ 2, còn thành phố Hội An (Quảng Nam) đứng ở vị trí thứ 4. TripAdvisor vừa công bố giải thưởng do khách hàng lựa chọn nhiều nhất (Travelers’ Choice 2021 - Best of the Best), trong đó Hà Nội và Hội An là 2 địa điểm du lịch của Việt Nam vào danh sách 10 điểm đến nổi tiếng “không thể bỏ lỡ” tại châu Á năm 2021.

Giải thưởng do TripAdvisor công bố được lấy ý kiến bình chọn của hàng triệu người truy cập trang web trên toàn thế giới, với nhiều hạng mục như khách sạn tốt nhất, điểm đến được yêu thích nhất, hoạt động giải trí được yêu thích nhất... Các đánh giá dựa trên bình chọn của du khách TripAdvisor về địa điểm họ đã tới thăm trong năm 2020, cũng như những nơi khách du lịch mong ước tới thăm khi du lịch mở cửa.

Trong danh sách top 10 điểm đến của châu Á năm 2021 do Tripadvisor bình chọn, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 2, còn Hội An đứng ở vị trí thứ 4. Đứng đầu danh sách này là Bali (Indonesia).

Hà Nội và Hội An từng nhiều lần được TripAdvisor đánh giá nằm trong 25 điểm đến được săn đón nhất bởi khách du lịch thế giới. Đầu năm nay, chuyên trang du lịch TripAdvisor cũng công bố danh sách 10 điểm đến hàng đầu thế giới, trong đó Hà Nội xếp ở vị trí thứ 6 trong hạng mục điểm đến hấp dẫn nhất thế giới./.

