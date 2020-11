Ra mắt sách Fidel Castro và Việt Nam - Những kỷ niệm không quên

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2-12-1960 - 2-12-2020), ngày 7-11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp Tập đoàn Thái Bình Dương, tổ chức lễ ra mắt sách Fidel Castro và Việt Nam - Những kỷ niệm không quên. Cuốn sách là món quà có ý nghĩa không chỉ đối với thế hệ trẻ Việt Nam mà còn là nguồn tư liệu quý giá cho các thế hệ trẻ Cuba hiểu rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt trong lịch sử mà Đảng và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp, giữ gìn, bảo vệ và để lại cho các thế hệ mai sau.

Cuốn sách sẽ lan tỏa sâu rộng hơn đến bạn đọc hai nước, góp phần giáo dục các thế hệ mai sau trong việc gìn giữ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối xây dựng và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba lên tầm cao mới.

Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam 2020

Diễn ra từ ngày 20-11 đến hết ngày 3-12, Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam giới thiệu tới khán giả những mảng màu sắc phong phú về văn hóa, xã hội cũng như nhiều câu chuyện thú vị đến từ 14 quốc gia châu Âu.

Liên hoan phim do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án Tiếp cận Công chúng của EU (EUPOP) cùng với sự tham gia của Đại sứ quán các nước thành viên EU và các Trung tâm Văn hóa châu Âu tại Việt Nam. Đây là năm thứ 20 Liên hoan Phim châu Âu được giới thiệu tại Việt Nam, nhằm kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao EU - Việt Nam. Liên hoan sẽ đem tới cho khán giả 13 bộ phim đặc sắc chọn lọc từ 14 quốc gia châu Âu, trong đó có nhiều phim đã giành được các giải thưởng trong nước và quốc tế quan trọng. Các bộ phim cho chúng ta thấy những hành trình của tuổi trẻ và sự trưởng thành, của lịch sử và cuộc sống hiện tại, của các giá trị gia đình và cái tôi phức tạp trong thế giới đông đúc, của những mâu thuẫn và niềm hy vọng.

Những bức họa Kiều qua nét vẽ của các danh họa thời Đông Dương

Tranh của họa sĩ Mai Trung Thứ.

40 bức họa Kiều tuyệt đẹp, tất nhiên không phải bản gốc, được trưng bày tại sự kiện “Ai nhớ Tố Như”, không chỉ làm mãn nhãn người xem mà còn cho thấy những cách “hiểu” Kiều khác nhau của các danh họa thời mỹ thuật Đông Dương. Những bức họa này được giới thiệu trong khuôn khổ trưng bày “Bộ sưu tập Thư và Họa” do MaiHaBooks tổ chức, nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (1820-2020). Tại cuộc tọa đàm về sức sống của Truyện Kiều trong khuôn khổ sự kiện này cùng với hai diễn giả là GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Sử, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, chỉ nói riêng về hội họa, họa sĩ Lê Thiết Cương đã chia sẻ những ý kiến thú vị về bộ tranh, cũng như về các tác phẩm minh họa Kiều khác. Đây là lần đầu tiên công chúng Hà Nội được chiêm ngưỡng tác phẩm của những tên tuổi lớn cùng vẽ về Kiều, được in từ cuốn “Văn họa kỷ niệm Nguyễn Du” do NXB Quảng Trị ấn hành năm 1942. Tác giả của những bức vẽ Kiều này đều là những tên tuổi lớn, những cây đại thụ của mỹ thuật thời kỳ Đông Dương, như các họa sĩ Nguyễn Tường Lân, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Đỗ Cung, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm./.

PV (tổng hợp)