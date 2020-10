Tiếp nhận hai ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Italia

Hội hữu nghị Việt Nam - Italia phối hợp với Đại sứ quán Italia tại Hà Nội vừa tổ chức buổi giới thiệu và trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh hai ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Italia do Chi hội hữu nghị Italia - Việt Nam tại các vùng Veneto và Piemonte (Italia) gửi tặng. Theo đó, 2 ấn phẩm gồm Tập truyện tranh tiếng Ý “Ho Chi Minh, un uomo e un popolo” (Hồ Chí Minh, một con người và một dân tộc) được ông bà Fabio Marangon và Catia Casti, thành viên Hội Italia - Việt Nam vùng Veneto sưu tập.

Tập truyện tranh tiếng Ý “Ho Chi Minh, un uomo e un popolo” thuộc bộ tác phẩm “Những bộ sử thi vĩ đại” do Tạp chí Vie Nuove (Con đường mới) trực thuộc Đảng Cộng sản Italia xuất bản năm 1968. Bản dịch tác phẩm “Đường Kách mệnh” (La Via Della Rivoluzione) do NXB Anteo Edizioni phối hợp với Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Turin, bà Sandra Scagliotti và Hội hữu nghị Italia - Việt Nam thực hiện và phát hành.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ lần thứ 2

Tuần lễ diễn ra từ ngày 25 đến 31-10, với các hoạt động chính: Liên hoan ẩm thực Nam Bộ lần thứ 2; Triển lãm Du lịch phía đông ĐBSCL; Giới thiệu bộ nhận dạng thương hiệu du lịch Trà Vinh; Hội chợ thương mại du lịch với hơn 370 gian hàng của 135 đơn vị; Tuần lễ giới thiệu tôn vinh sản phẩm an toàn; Liên hoan nghệ thuật quần chúng Khmer tỉnh Trà Vinh; Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer; Hội thảo sân khấu Dù kê 100 năm hình thành và phát triển; Lễ hội Ok Om Bok và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, đua ghe Ngo; Triển lãm gian hàng của chín huyện, thị xã, thành phố, trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer.

Đây là dịp để các địa phương, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giới thiệu tiềm năng kinh tế, quảng bá thương hiệu, du lịch, tìm kiếm đối tác kinh doanh, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế. Đồng thời là nơi để các doanh nghiệp giao lưu, tiếp cận mở rộng thi trường, tiêu thụ hàng hóa, ký kết thương mại. Đây cũng là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi, giải trí.

Triển lãm trang phục truyền thống các nước ASEAN 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức triển lãm trang phục truyền thống các nước ASEAN 2020. Đây là sự kiện văn hóa chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020 tại Việt Nam.

Trang phục truyền thống của các nước ASEAN.

Triển lãm trưng bày các bộ trang phục truyền thống của 10 quốc gia thành viên ASEAN và những hình ảnh về phong cảnh, văn hóa, đất nước, con người, góp phần tăng cường hiểu biết và mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, phát triển du lịch giữa các nước thành viên. Triển lãm kéo dài đến ngày 28-10, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 1 Tràng Tiền (Hà Nội).

Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Sa Pa

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai vừa tổ chức chương trình Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Sa Pa năm 2020. Chương trình gồm các hoạt động: trưng bày giới thiệu, trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực, trò chơi của Việt Nam, Hàn Quốc và của Sa Pa. Đêm nghệ thuật tối cùng ngày là sự kết hợp độc đáo của các nghệ sĩ Việt - Hàn đang sinh sống tại Việt Nam như ca sĩ Hansara, nhóm nhảy K-pop The Acode, nghệ sĩ đàn bầu Lê Hoài Phương, Nhóm Cỏ Lạ với những tiết mục sôi động, đậm chất văn hóa truyền thống. Đáng chú ý có sự góp mặt của các nghệ sĩ Sa Pa với các tiết mục múa hát đặc trưng của vùng núi Tây Bắc./.

PV (tổng hợp)