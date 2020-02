Lễ hội Làng Sen năm 2020 được tổ chức quy mô cấp quốc gia

Lễ hội Làng Sen năm 2020 - sự kiện kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia với nhiều hoạt động thiết thực, trang trọng, hấp dẫn.

Lễ hội nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Bộ VH, TT và DL, Lễ hội Làng Sen năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 15 đến 19-5) tại thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sự kiện do Bộ VH, TT và DL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức với nhiều hoạt động. Phần “lễ” gồm: Lễ dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh và Lễ diễu hành về quê Bác; Lễ rước ảnh Bác Hồ và dâng hoa, dâng hương, báo công, tưởng niệm Bác Hồ ở Khu di tích Kim Liên; khai mạc Lễ hội Làng Sen; bế mạc Lễ hội Làng Sen. Trong khuôn khổ sự kiện, còn có nhiều hoạt động phần “hội” hấp dẫn, như: Liên hoan Tiếng hát làng Sen toàn quốc; triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”; triển lãm tranh cổ động tấm lớn về Bác; triển lãm không gian văn hóa nghệ thuật kết nối miền di sản; liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày giới thiệu sách về Bác Hồ; Tuần phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh và giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác...

Lễ hội Làng Sen là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với cả nước và quốc tế.

Liên hoan sân khấu về người chiến sĩ Công an nhân dân

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8), Bộ Công an đang phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ tư, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng bảy tới.

Các tác phẩm dự liên hoan nhằm nêu bật những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ với lực lượng CAND; các chiến sĩ công an làm theo lời Bác, ca ngợi tấm gương, sự hy sinh của lực lượng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội... Dự kiến, có khoảng 20 đến 25 vở diễn sẽ tham dự liên hoan.

Triển lãm tranh “Câu chuyện tháng Giêng”

Tại Hanoi Studio (13 Tràng Tiền, Hà Nội), Triển lãm tranh “Câu chuyện tháng Giêng” của họa sĩ Vũ Đình Tuấn đã được khai mạc vào ngày 19-2. Hàng trăm tác phẩm được họa sĩ sáng tác và cất giữ nhiều năm qua, chủ yếu là tranh lụa, tranh khắc gỗ... thể hiện nhiều chân dung, gương mặt nhân vật mang tính siêu thực, cho thấy đời sống tinh thần và phản chiếu thiên nhiên chung quanh ta dưới những góc nhìn độc đáo, mới lạ. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 1-3.

Ra mắt sách ảnh “Những người muôn năm cũ”

Cuốn sách ảnh “Những người muôn năm cũ” của nhiếp ảnh gia Hà Tường sẽ ra mắt vào ngày 22-2 tại Hà Nội. Cuốn sách dày 150 trang với 150 bức ảnh, được tác giả thực hiện trong 20 năm (1975 - 1995), giới thiệu chân dung những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực văn chương, thi ca, báo chí, dịch thuật, hội họa, sân khấu, điện ảnh; các học giả, nhà khoa học, triết học, lịch sử, dân tộc học… như bộ tứ bậc thầy hội họa Việt Nam “Nghiêm - Liên - Sáng - Phái”; các nhạc sĩ: Văn Cao, Trịnh Công Sơn; các nhà thơ: Đặng Đình Hưng, Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm; nhà sử học Trần Quốc Vượng; nhà dân tộc học Từ Chi./.

