Phát hành bộ tem Tết Canh Tý

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem Tết Canh Tý. Bộ tem gồm 2 mẫu và 1 blốc thể hiện không khí Xuân đầm ấm, sum vầy của gia đình nhà chuột.

Hình ảnh hoa đào, hoa mai bên bánh chưng, bánh tét ví như sắc xuân được trải dài từ Bắc đến Nam. Mẫu 1 thể hiện chú chuột với gương mặt sáng bừng, ánh mắt cười thể hiện niềm vui và hạnh phúc. Mẫu 2 thể hiện chú chuột đang ngước ánh mắt lên nhìn cặp bánh tét và cành hoa mai thể hiện ước mơ và hy vọng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thể hiện. Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 8-12-2019 đến ngày 30-6-2021.

Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý - 2020

Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020 - “Điều kỳ diệu từ sách” là chủ đề của lễ hội đường sách năm nay và cũng là lần thứ 10 Lễ hội Đường sách Tết được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 22-1-2020 đến ngày 28-1-2020 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 4 tháng Giêng 2020 Âm lịch).

Là một trong những hoạt động thường niên do UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc và tạo không gian vui chơi thưởng lãm cho người dân thành phố nhân dịp Tết đến, Xuân về. Lễ hội dược tổ chức tại 3 tuyến đường: Mạc Thị Bưởi - Thế giới diệu kỳ của em; Nguyễn Huệ - Điều kỳ diệu từ sách; Tuyến Ngô Đức Kế - Sách, cà phê và công nghệ.

“Tết thuần chay” - Hội chợ xuân đặc biệt tại Hà Nội

Hội chợ xuân 2020 mang chủ đề Tết thuần chay lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 13 đến 19-1-2020.

Dự kiến sự kiện này dự kiến sẽ thu hút hơn 20 nghìn lượt khách tham dự. Đây sẽ là Hội chợ Xuân thuần chay lớn nhất trong năm với sự quy tụ của rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị, đầu bếp thuần chay độc lập và các nhà hoạt động môi trường tự do đến từ mọi miền Tổ quốc. Ngoài sự phong phú của các gian hàng, sự kiện còn có nhiều hoạt động workshop ẩm thực như: làm bánh chưng, làm giò chay, mứt dừa, kẹo lạc… hay cảm nhận được sự ấm cúng của văn hoá truyền thống trong ngày Tết thông qua những workshop làng nghề rộn ràng chuẩn bị đồ Tết như: tranh sơn mài, lồng đèn Tết, tò he và đặc biệt không thể thiếu hình ảnh ông đồ già bên bức thư pháp, với những nguyện ước tốt lành cho một năm mới.

Cuộc “bắt tay” giữa nhạc cổ điển và rock

Chào năm mới 2020 và mừng thành tích xuất sắc của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng và ra mắt khán giả chương trình “Rock Symphony - We are the champions” tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 9 và 10-1-2020.

Chương trình hứa hẹn vô cùng đặc biệt, bởi đây là cuộc “bắt tay” của hai thái cực âm nhạc cổ điển và rock. Khán giả sẽ được dẫn dắt vào không gian âm nhạc độc đáo và ấn tượng với các tác phẩm của Elvis Presley, Bonney M, Queen, Deep Purple, Aerosmith, Arrows, Guns N’ Roses, Survivor…

Các bản nhạc sẽ được vang lên trong tinh thần rock, nhưng không chỉ bằng ban nhạc điện tử, trống, guitar điện như thường thấy, mà còn có cả dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng với những âm thanh mềm mại, sâu lắng. Đặc biệt, những giai điệu bất hủ như “Bohemian Rhapsody”, “We will rock you”, “We are the world” hay “We are the champions”… sẽ được biểu diễn mới mẻ, khác lạ.

Chương trình do nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy, với sự tham gia của ban nhạc Black Long, nghệ sĩ guitar trẻ Tim Tran, ca sĩ Phạm Anh Khoa, Dàn nhạc giao hưởng, Dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cùng các giọng ca hàng đầu của âm nhạc cổ điển như Tố Loan, Huy Đức, Bùi Trang, Thanh Bình, Anh Vũ, Tùng Lâm…

Vở nhạc kịch hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, Nhà hát Kịch Việt Nam hợp tác với Nhà hát Acsan Theatre - Mabu Company (Hàn Quốc) dàn dựng thành công vở nhạc kịch “Cô gái và chiếc xe máy”, xoay quanh chủ đề khởi nghiệp của các bạn trẻ.

Đó là câu chuyện của những người trẻ với nhiều hoàn cảnh, số phận khác nhau và đang tràn đầy ước mơ, khát vọng lập nghiệp. Tuy nhiên, con đường họ đi không hề bằng phẳng, có lúc gặp phải tình huống tưởng hiểm nguy, bế tắc nhưng rồi, bằng tình yêu thương của gia đình, bạn bè và những người xung quanh, các bạn trẻ đã đứng lên, đi tiếp…

Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đưa vở diễn phục vụ khán giả trẻ trên khắp cả nước, bắt đầu từ tháng 1-2020, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bên cạnh đó, nhà hát cũng phối hợp với phía Hàn Quốc để biểu diễn tại nước bạn trong năm 2020./.

PV (tổng hợp)