Hiệu quả công tác phối hợp trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thực trạng giao dịch, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn chứng từ hợp lệ hiện nay rất đa dạng, khó kiểm soát. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo 389 Trung ương, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Theo số liệu của Cục QLTT Nam Định, từ đầu năm đến nay lực lượng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 166 vụ việc với 181 hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách trên 1,115 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu, buộc tiêu hủy trên 564 triệu đồng. Điều đáng ghi nhận là nhiều vụ việc gian lận thương mại được phát hiện có quy mô lớn ở cả kênh thương mại truyền thống và kinh doanh trực tuyến. Trong đó, thành phố Nam Định phát hiện nhiều kho hàng đồ điện, điện tử, đồ gia dụng nhập lậu; huyện Hải Hậu với 2 vụ việc thu giữ kho hàng đồ gia dụng tại xã Hải Bắc và kho hàng thiết bị âm thanh nhập lậu tại xã Hải Vân; huyện Mỹ Lộc với kho hàng kinh doanh quần áo nhái nhãn mác của các thương hiệu lớn trên thế giới. Đặc biệt với sự phối hợp lực lượng nhiều vụ việc gian lận thương mại ở trong các làng nghề đã được phát hiện, gỡ bỏ. Trong đó tại xã Nam Cường (Nam Trực), lực lượng QLTT phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra, tạm giữ tại kho hàng của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Cao Đại Phát khoảng 40 bộ thiết bị tủ, chậu vệ sinh các loại; 200 bộ dây cấp nước vệ sinh vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa và có dấu hiệu là hàng nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong đó có nhiều sản phẩm không công bố tiêu chuẩn hàng hóa áp dụng đối với thiết bị vệ sinh trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Tại huyện Ý Yên, thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị qua điều tra trinh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều doanh nghiệp trong xã buôn bán, tàng trữ và sử dụng vải nhập ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng đã phát hiện trong kho hàng của Công ty TNHH May Vĩnh Linh, thôn Vĩnh Trị có chứa hơn 10 tấn vải nguyên liệu nhập khẩu vi phạm các quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã niêm phong, thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên với hành vi tàng trữ, cất giấu hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn rất nhiều vụ việc vi phạm đã được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý hành chính và hình sự theo quy định của pháp luật. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh những tập thể, cá nhân khác đang có các hoạt động gian lận thương mại tự giác từ bỏ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong giao dịch thương mại.

Có được kết quả này là do Cục QLTT Nam Định đã chủ trì thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Tổng cục QLTT, Cục QLTT các tỉnh, thành phố trên toàn quốc và các cơ quan chức năng địa phương. Đồng chí Đỗ Đức Dương, quyền Cục trưởng Cục QLTT Nam Định cho biết: Được sự chỉ đạo xuyên suốt từ Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, sự nỗ lực, phối hợp kịp thời của các ngành chức năng, nhất là lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tạo nên sức mạnh tổng hợp và những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống gian lân thương mại những tháng đầu năm 2021. Việc phối hợp được tổ chức chặt chẽ từ trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, xây dựng cơ sở, quản lý địa bàn… đã giải quyết triệt để từng vụ việc, từng lĩnh vực ngành hàng. Bên cạnh đó còn có sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin về dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng giúp lực lượng phối hợp ngăn chặt kịp thời nhiều vụ vi phạm. Cục QLTT cũng đã đẩy mạnh phân cấp, nhất là trong hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường, nên chủ động hơn trong những tình huống khẩn cấp, từ đó ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm, giúp lực lượng có đủ sức mạnh liên tục mở rộng điều tra, lần theo dấu vết và “đánh” trúng vào đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại. Trong tháng 3, tháng 4-2021, lực lượng chức năng đã liên tiếp gỡ bỏ gần chục kho hàng kinh doanh trực tuyến các loại hàng hóa từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, túi xách, đồ gia dụng, đồ điện, điện tử.

Tình trạng buôn lậu, tàng trữ, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại vẫn “nóng” cả ở kênh vận chuyển, bán hàng truyền thống và bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại gắn liền với mục tiêu ổn định, lành mạnh thị trường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh làm ăn chân chính, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp nắm tình hình địa bàn, đẩy mạnh trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, QLTT, Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Thanh tra chuyên ngành là lực lượng nòng cốt đẩy mạnh công tác phối hợp toàn diện từ cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu; tổ chức đoàn kiểm tra; kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa trên các tuyến giao thông; bàn giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc theo thẩm quyền./.

Nguyễn Hương