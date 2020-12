Thị trường phục vụ Giáng sinh Xu hướng tiêu dùng tiết kiệm

Cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xu hướng thị trường trong tỉnh cũng có những thay đổi đáng kể, trong đó nhiều dịp lễ hội nước ngoài thị trường trở nên sôi động. Chẳng hạn dịp lễ Noel, nhu cầu tiêu dùng không chỉ người Công giáo mà của người dân nói chung tăng cao. Đây là thời điểm kích cầu mua sắm quan trọng đối với người kinh doanh. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, xu hướng tiêu dùng cũng thay đổi từ việc mua bán “phóng tay” thưởng cho một năm lao động vất vả sang hướng lựa chọn hàng hóa “thiết thực”.

Người tiêu dùng mua sắm thực phẩm, bánh kẹo chuẩn bị cho các kỳ lễ, tết cuối năm.

Là tỉnh có đông đồng bào Công giáo, mọi năm thị trường phục vụ lễ Noel sôi động trước cả tháng thì năm nay tại thành phố Nam Định và các huyện đến thời điểm này vẫn trầm lắng. Tại đầu mối chợ Rồng, không khí mua bán các loại đồ trang trí phục vụ lễ Giáng sinh vẫn đều đều. Chị Trần Thị Hằng chủ cửa hàng bán đồ chơi, đồ trang trí Noel tại chợ Rồng cho biết: Vào cữ này những năm trước, hàng hóa buôn bán đã sôi động lắm rồi, vậy mà năm nay khách mua buôn, mua lẻ đều rất ít mặc dù giá bán không tăng, hàng hóa phong phú. Cũng chung tình trạng đó, trên các phố Lê Hồng Phong, Nguyễn Du, Trần Huy Liệu… những cửa hàng bán đồ trang trí lễ Noel cũng thưa người ra vào khác hẳn mọi năm. Các cơ sở cung ứng dịch vụ nhận chuyển quà Noel hay dịch vụ vui chơi cũng giảm đi đáng kể. Không chỉ ở các cửa hàng chuyên doanh mà ở hầu hết các siêu thị, không gian giành cho mặt hàng trang trí lễ Noel năm nay cũng bị thu hẹp đáng kể, nhiều nơi chỉ dành một vài kệ nhỏ cho nhóm hàng hóa này. Việc trang hoàng biểu tượng của lễ Giáng sinh cho không gian các trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn cũng khởi động chậm và ít cầu kỳ hơn mọi năm. Nguyên nhân được xác định do dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, thu nhập nên hầu hết người dân đều thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm. Hơn nữa nguy cơ tái dịch do hoạt động tập trung đông người cũng là yếu tố giảm các kế hoạch mua sắm tổ chức hội họp dịp Noel. Cân nhắc lựa chọn đồ trang trí cây thông Noel, chị Nguyễn Thiên Hương, Phường Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) cho biết: Những mùa Noel trước, tôi thường sưu tầm quà tặng độc, lạ cho người thân trong gia đình. Tuy nhiên năm nay do tác động của dịch bệnh tới kinh tế, rồi thiên tai bão lũ triền miên nên thay vì mua sắm “phóng tay”, thuê dịch vụ tặng quà trọn gói cho vui thì tôi quyết định sử dụng lại những đồ trang trí Noel từ năm ngoái, chỉ sắm thêm ít phụ kiện trang trí cho không gian thêm sinh động. Đồng thời sẽ chuyển hướng mua một vài món đồ gia dụng trong gia đình như tủ lạnh, bộ bàn ăn để phục vụ sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình.

Nắm bắt xu thế chi tiêu tiết kiệm này của khách hàng, các tiểu thương nhanh chóng cơ cấu lại hàng hoá phục vụ nhu cầu của người dân. Thay vì nhập cây thông, ông già tuyết cỡ đại hay dày công nhập cây thông tươi từ nước ngoài như mọi năm, các tiểu thương chuyên doanh đồ trang trí Noel chọn bán các sản phẩm trang trí đặc trưng và có mức giá cho người thu nhập trung bình trở xuống cũng thuận lợi chi trả như quả châu, hộp quà, dây kim tuyến, nơ, giấy màu, đèn led, giầy tuyết, hàng rào gỗ… Nhiều cửa hàng còn định hướng tiêu dùng tối giản cho trang trí không gian lễ Noel bằng các sản phẩm tranh tường, đèn trang trí và các phụ kiện gắn lên tường tạo không gian sống động ấm áp. Một số cửa hàng hoa đã thiết kế cây khung sắt hình cây thông Noel để người tiêu dùng có thể ghép các cây thông nhỏ, cây sen đá hoặc xương rồng và trang trí phụ kiện tạo thành hình cây thông Noel lớn… Cách làm sáng tạo này vừa đẹp, mới lạ, lại tái sử dụng được cây cảnh mini giúp giảm chi phí đầu tư. Nhóm các cửa hàng phục vụ tiêu dùng như đồ dùng gia đình, nội thất, linh kiện điện tử, thời trang… đã xác định rõ tâm lý tiêu dùng nên đã chuẩn bị khá chu đáo các dòng sản phẩm thiết yếu. Đại diện siêu thị điện tử Nguyễn Kim chi nhánh Nam Định cho biết: Đón đầu dòng mua sắm dịp Giáng sinh nên siêu thị đã chuẩn bị rất nhiều thiết bị điện tử phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình như nhóm các loại thiết bị làm bánh; máy nấu sữa hạt; bàn là cây, máy sấy quần áo, máy hút ẩm… để giúp người nội trợ có thể hoàn tất công việc gia đình một cách nhanh chóng, tiết kiệm. Để kích cầu tiêu dùng trong điều kiện kinh tế khó khăn, tất cả các trung tâm thương mại, các siêu thị tổng hợp, cửa hàng chuyên doanh trên địa bàn đều áp dụng chương trình khuyến mại lớn với hàng nghìn mặt hàng với mức ưu đãi lên đến 50% để chia sẻ khó khăn, cùng người tiêu dùng đón một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Siêu thị Co.opmart đồng loạt thực hiện nhiều hoạt động khuyến mãi và chương trình giảm giá, tặng thẻ mua hàng miễn phí. Chị Trần Thu Hà ở Khu đô thị Hòa Vượng (thành phố Nam Định) cho biết: Việc chi tiêu mua sắm phục vụ Giáng sinh được thắt chặt hơn. Vừa tận dụng đồ cũ, vừa tranh thủ hàng khuyến mại đã khiến tôi thấy rất hữu ích bởi không phải tiêu quá nhiều tiền nhưng biết đầu tư công sức trang trí theo phong cách của gia đình nên đã tiết kiệm được một khoản tiền lớn so với mọi năm. “Chắc chắn tôi sẽ duy trì cách chi tiêu khoa học này cho những năm sau để giáo dục các con tôi biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý” - chị Hà cho biết thêm.

Xu hướng mua sắm hàng hóa thiết thực, phù hợp với nhu cầu sử dụng mùa Giáng sinh đang được người người tiêu dùng trong tỉnh áp dụng triệt để. Đây là tín hiệu vui phản ánh sự thông minh, chín chắn trong chi tiêu cũng như sự năng động của thị trường./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương