Sôi động thị trường Tết Trung thu

Tết Trung thu đã cận kề, thời điểm này, thị trường hàng hóa phục vụ Tết đã khá sôi động. Trên khắp các tuyến đường, ngõ phố từ thành thị tới nông thôn, các cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị đã trưng bày sản phẩm bánh kẹo, đồ chơi với nhiều mẫu mã, chủng loại đa dạng, bắt mắt, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Đan xen truyền thống và hiện đại

Là vùng đất cổ, đón Tết Trung thu truyền thống, người dân thành phố Nam Định và các huyện không thể không có vài cặp bánh nướng, bánh dẻo cổ truyền của các thương hiệu nổi tiếng như Tân Anh, Minh Trang, Quang Hưng (thành phố Nam Định); Minh Hằng, Hạnh Hoa (Vụ Bản); Đoàn Bình, Tiến Đạt (Hải Hậu)… và đồ chơi truyền thống như đầu sư tử, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, trống da trâu của người dân làng nghề Báo Đáp, xã Hồng Quang (Nam Trực) và thị trấn Lâm (Ý Yên). Cùng hội tụ làm nên sắc màu trung thu, thị trường còn bày bán nhiều loại đồ chơi truyền thống như đèn kéo quân, đèn lồng, bờm, mũ 12 con giáp… của các làng nghề nổi tiếng trên toàn quốc. Nét mới trong nhóm sản phẩm đồ chơi truyền thống là tính an toàn bởi các mặt hàng được làm chủ yếu bằng nguyên liệu tự nhiên giấy, gỗ, tre, nứa… được sản xuất thủ công tại các làng nghề ở Hải Phòng, Hà Nội… nên đảm bảo về chất lượng. Bên cạnh đó các cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ in ấn hiện đại nên hình thức đẹp; nội dung hình vẽ ngộ nghĩnh như các con vật, nhân vật hoạt hình được nhiều người yêu thích cũng khiến các “thượng đế” nhỏ tuổi lựa chọn nhiều. Giá bán các loại đồ chơi cũng rẻ hơn mọi năm nên đồ chơi truyền thống đang trở thành tâm điểm hút khách trong mùa Trung thu năm nay. Theo khảo sát, giá bán đèn ông sao chỉ từ 5.000-15.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ; mặt nạ giấy bồi có giá từ 10-50 nghìn đồng/chiếc; đầu sư tử dao động từ 50-300 nghìn đồng/chiếc; đèn kéo quân có mức giá từ 150-300 nghìn đồng/chiếc. Mang đậm tính nhân văn và gần gũi với văn hóa người Việt, nhóm đồ chơi truyền thống đang là lựa chọn của các phụ huynh, nhà trường, doanh nghiệp, khu phố… mua để trang trí khu vui chơi và làm quà cho học sinh, con em cán bộ nhân viên trong Tết Trung thu.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm soát bánh Trung thu lưu thông trên địa bàn huyện Trực Ninh.

Bên cạnh không gian truyền thống, thị trường Tết Trung thu năm nay cũng không kém phần sôi động bởi các loại sản phẩm hiện đại được sản xuất cả trong và ngoài nước như bánh trung thu Hồng Kong, hoa quả nhập khẩu và đồ chơi trí tuệ của các hãng lớn trên thế giới. Ngoài ra, góp mặt trên thị trường bánh kẹo Tết Trung thu, từ nhiều năm nay còn có các sản phẩm handmade với hương vị phù hợp thị hiếu, ngày càng được ưa chuộng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm

Tết Trung thu là thời điểm thị trường hàng hóa sôi động và có nhiều diễn biến phức tạp. Vì chạy theo lợi nhuận trước mắt, một số tiểu thương đã tăng cường sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, đồ chơi trẻ em… với số lượng lớn. Để góp phần kiểm soát, bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu năm 2020, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo chống gian lận thương mại tỉnh đã phối hợp kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu. Trong đó, tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm đồ chơi, bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống phục vụ Tết Trung thu tại các cơ sở chế biến, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Đặc biệt, chú ý kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm, điều kiện kinh doanh của các sản phẩm bánh trung thu tự làm cũng như các cửa hàng, ki ốt, thị trường bánh trung thu trực tuyến trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook… Đồng chí Đỗ Đức Dương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nam Định cho biết: Nhiều năm trở lại đây, các loại bánh trung thu quảng cáo tự làm, bán trực tuyến có xu hướng tăng mạnh. Khó khăn nhất trong kiểm soát an toàn thực phẩm, điều kiện kinh doanh với loại bánh trung thu tự làm là nguồn gốc nguyên liệu. Theo quy định, ngoài hợp đồng, hóa đơn mua bán, cơ sở kinh doanh phải có thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở sản xuất nhân bánh và giấy chứng nhận kiểm nghiệm định kỳ nhân bánh đạt yêu cầu. Tuy nhiên, những loại bánh do các tiệm bánh nhỏ hoặc gia đình làm ra với mục đích để ăn, tặng và bán lẻ, khó có thể đáp ứng được yêu cầu này. Do đó lực lượng Quản lý thị trường phụ trách địa bàn cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu quy mô lớn, đầu mối cung cấp, địa điểm tập kết nguồn hàng. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan Quản lý thị trường sẽ kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài các hình thức xử lý theo quy định, tên, địa chỉ cơ sở, loại sản phẩm vi phạm sẽ được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho người tiêu dùng. Đồng thời, tăng cường công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm đối với mặt hàng bánh trung thu lưu thông trên thị trường. Đặc biệt, sau dịp Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường sẽ kiểm soát việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, ngăn chặn việc tái sản xuất ra các sản phẩm khác gây mất an toàn.

Ngoài sự vào cuộc, trách nhiệm của các cơ quan chức năng thì người tiêu dùng khi lựa chọn mua sản phẩm dịp Tết Trung thu như các loại đồ chơi, bánh kẹo cần chú ý đến dấu chứng nhận sản phẩm hợp quy, đồ chơi còn bao bì nguyên vẹn, có ghi chú rõ ràng; hạn sử dụng, địa chỉ sản xuất, nguyên liệu, thành phần sản phẩm đảm bảo mua được những sản phẩm an toàn cho gia đình trong dịp Tết Trung thu./.

