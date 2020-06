Đảm bảo cấp nước an toàn trong mùa nắng nóng

Để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh từ đầu tháng 5 đến 30-6-2020, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực hướng tới chủ đề: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh”.

Xét nghiệm kiểm tra chất lượng nước an toàn cung ứng khách hàng tại Công ty CP Cấp nước Nam Định.

Các ngành, các địa phương đã tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước sạch tiết kiệm và an toàn; yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp cung ứng nước phải chủ động thực hiện công tác bảo vệ nguồn nước và vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng, quản lý, sử dụng công trình cấp nước tập trung có hiệu quả đảm bảo cấp nước an toàn, bền vững. Dưới sự đôn đốc, hướng dẫn của ngành chức năng, chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh như: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, Công ty CP Cấp nước Nam Định… chủ động xây dựng Kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 08/2012//TT-BXD ngày 21-11-2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn, trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định. Chủ động đánh giá các tác động ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đề xuất biện pháp quản lý các nguồn ô nhiễm nhằm bảo vệ, duy trì chất lượng nước; cam kết thông báo kịp thời tình hình chất lượng nước cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường kiểm tra, rà soát để phát hiện và ngăn chặn kịp thời, kiến nghị xử lý các hành vi xâm phạm, gây mất an toàn cho hoạt động cấp nước trên địa bàn do mình quản lý. Để đảm bảo cấp nước an toàn cho hơn 135 nghìn khách hàng tại địa bàn thành phố Nam Định và các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Trực Ninh trong mùa nắng nóng năm nay, Công ty CP Cấp nước Nam Định đã chủ động xác định những khó khăn, bất cập có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, từ đó lập kế hoạch và triển khai công tác “Cấp nước an toàn” một cách bài bản, hiệu quả. Theo đó, Công ty xác định, địa bàn cấp nước trải rộng, ý thức tham gia quản lý và sử dụng nước của khách hàng không đồng đều nên tại một số khu vực vẫn còn xảy ra tình trạng lấy nước trước đồng hồ trong khi việc phát hiện và xử lý gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ở nhiều dong ngõ của thành phố Nam Định đã được bê tông hóa khó phát hiện các mối chảy ngầm dẫn đến tỷ lệ thất thoát nước còn cao. Nguồn nước cấp phục vụ sản xuất, kinh doanh tại một số thời điểm bị ô nhiễm gây nhiều khó khăn trong công tác xử lý cấp nước sạch phục vụ nhân dân. Từ thực tế đó Công ty đã tập trung quyết liệt vào công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch. Tiến hành truy tìm rò rỉ, xử lý thất thoát nước trên hệ thống mạng lưới và quản lý tốt việc cập nhật thông tin khách hàng để vận hành phần mềm quản lý SCADA. Để đảm bảo chất lượng cấp nước an toàn. Công ty thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng máy móc thiết bị. Trong năm 2020, Công ty cải tạo thay thế 8.000 cụm đồng hồ đến niên hạn, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật với tổng kinh phí đầu tư là 10,5 tỷ đồng; Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, máy ép bùn cặn khu sản xuất nước sạch thành phố Nam Định với tổng kinh phí đầu tư khoảng 23,3 tỷ đồng; Cải tạo, nâng cấp bể chứa nước sạch khu xử lý nước sạch Ý Yên với tổng kinh phí đầu tư 1,1 tỷ đồng; Lắp đặt thiết bị sản xuất Zavel đáp ứng công suất 9.000 m3/ngày đêm tại khu xử lý nước Ý Yên với tổng kinh phí đầu tư 1,03 tỷ đồng theo hình thức BT; Lắp đặt bổ sung máy bơm nước sạch và cải tạo, thay thế một số cụm van rửa lọc, van chặn giữa các bể chứa khu vực Hợp khối Khu xử lý nước thành phố Nam Định với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1,7 tỷ đồng; Bổ sung tuyến ống cấp 1 để tăng cường cấp nước khu vực thị trấn Lâm với tổng kinh phí đầu tư 2,21 tỷ đồng; Di chuyển bể hữu cơ từ Chi nhánh cấp nước Vụ Bản sang Chi nhánh cấp nước Ý Yên với tổng kinh phí di dời, đấu nối lại là 0,56 tỷ đồng. Tại khu vực huyện Trực Ninh, cải tạo, nâng cấp trạm bơm cấp 1 và xây dựng bổ sung bể chứa nước sạch 300m3 cho Chi nhánh cấp nước số 1 Trực Ninh; Cải tạo, nâng cấp trạm bơm cấp nước Cát Thành cho phù hợp với công suất dây chuyền xử lý mới; Lắp đặt trạm biến áp công suất 250kVA và xây dựng hồ điều hòa, xả thải trạm cấp nước Cát Thành… Công ty đặc biệt chú trọng đảm bảo kiểm soát, thực hiện đầy đủ các quy trình kiểm định kỹ thuật, đảm bảo nguồn cấp nước đến khách hàng đạt chất lượng yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN: 01-2009/BYT) của Bộ Y tế và Thông tư số 50/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt. Nhằm đáp ứng yêu cầu dùng nước của người dân, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty còn tập trung hoàn tất thủ tục hồ sơ để triển khai dự án lắp đặt mạng lưới cấp nước cho 7 xã khu vực huyện Ý Yên; Triển khai lập hồ sơ, trình phê duyệt các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản dự án cấp nước cho Khu công nghiệp Mỹ Thuận (Mỹ Lộc); Thực hiện các dự án cấp nước cho các khu đô thị, khu công nghiệp mới hình thành…

Ngoài Công ty CP Cấp nước Nam Định, tại các dự án cấp nước sạch vùng nông thôn đang xây dựng trên địa bàn tỉnh đều được các nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thiện, đưa vào vận hành, cung ứng nước sạch cho người dân. Bên cạnh đó, các Công ty đang vận hành các công trình cấp nước nông thôn đều thành lập Ban cấp nước an toàn, xây dựng kế hoạch cấp nước, chống thất thoát nước; thường xuyên kiểm tra, theo dõi thực trạng cấp nước, các thông tin phản hồi của khách hàng để có kế hoạch cấp nước phù hợp; kịp thời điều chỉnh phương án cấp nước đảm bảo đủ về lưu lượng và áp lực. Các Công ty cũng chủ động xây dựng kế hoạch dự phòng và triển khai thực hiện các biện pháp chống nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ở tất cả các điểm lấy nước đầu vào nhằm cung cấp đủ lượng nước đạt chuẩn về chất lượng đến người tiêu dùng./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy