Ổn định thị trường cung ứng khẩu trang, thuốc phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra

Sau khuyến cáo của các chuyên gia y tế về các biện pháp phòng tránh virus corona, hầu hết các hộ dân đã chủ động tìm mua khẩu trang, thuốc sát khuẩn, dung dịch rửa tay, sát khuẩn miệng họng để bảo vệ sức khỏe. Nhu cầu của người dân tăng cao đột biến, nguồn cung không đủ nên dẫn đến tình trạng khan hiếm khẩu trang, thuốc, dung dịch sát khuẩn phòng chống virus Corona. Bên cạnh đó nhiều gian thương đã lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ hàng, tăng giá đột biến, nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc trà trộn vào để trục lợi người tiêu dùng. Từ chiều mùng 4 Tết (thứ 3, ngày 28-1), tại hầu hết các hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh, những mặt hàng khẩu trang y tế, khẩu trang 3M (loại khẩu trang của Nhật Bản bán chạy nhất do được khuyến cáo có tác dụng chống virus corona xâm nhập), giá bán tăng bất thường do khan hiếm. Trước dịch, hộp khẩu trang y tế 3 lớp do các hãng dược phẩm trong nước sản xuất được bán với giá từ 40-50 nghìn đồng nay bình quân đã tăng lên 150 nghìn đồng/hộp; thậm chí có cửa hàng bán với giá 250-350 nghìn đồng/hộp. Đến chiều mùng 6 Tết (thứ 5, ngày 30-1), hầu hết các cửa hàng thuốc đều “cháy” hàng, không kịp nhập khẩu trang đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phòng khám sản phụ khoa Tâm An (thành phố Nam Định) phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Để người tiêu dùng không mua phải hàng giả, hàng nhái, không bị ép giá, Cục Quản lý thị trường (QLTT) có văn bản hỏa tốc yêu cầu các Chi cục QLTT trực thuộc khẩn trương kiểm soát chặt chẽ diễn biến tình hình thị trường, chủ động giám sát hoạt động kinh doanh, nghiêm cấm tình trạng găm hàng, ép giá, buôn bán khẩu trang giả, kém chất lượng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Ngay trong ngày mùng 7 Tết (thứ 6, ngày 31-1), lực lượng QLTT tỉnh đã đồng loạt kiểm tra các nhà thuốc trên địa bàn kịp thời ngăn chặn tình trạng “găm hàng”, bán giá cao bất thường; yêu cầu ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hành nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ… Tại địa bàn thành phố Nam Định, lực lượng QLTT đã xác nhận tình trạng nhiều hiệu thuốc hết sản phẩm khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, miệng họng; đồng thời tiến hành xử phạt một số cơ sở kinh doanh thuốc có bán khẩu trang nhưng không niêm yết giá và bán hàng không đúng giá niêm yết. Ngay sau khi lực lượng chức năng ra quân kiểm tra đột xuất, thị trường khẩu trang, thuốc, dung dịch sát khuẩn, phòng, chống virus đã ổn định trở lại. Một số cửa hàng thuốc đã cung ứng trở lại mặt hàng khẩu trang cho người tiêu dùng với giá bán lẻ 1.000 đồng/chiếc.

Chung tay cùng với lực lượng chức năng để ổn định thị trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho người dân, UBND thành phố Nam Định và các huyện trong tỉnh có lễ hội đều có kế hoạch phát khẩu trang miễn phí cho du khách tham gia lễ hội đầu năm. Trong các ngày mùng 7 và 8 Tết (31-1 và 1-2) đã có hơn 10 doanh nghiệp, cơ sở y tế tổ chức cấp phát miễn phí hàng chục nghìn chiếc khẩu trang cho người dân. Phòng khám Sản phụ khoa Tâm An, Khu đô thị Dệt May (thành phố Nam Định) trong buổi sáng ngày 1-2 đã phát 2.500 khẩu trang y tế 3 lớp cho tất cả bệnh nhân đến khám chữa bệnh và người dân trong khu vực. Chị Đặng Thị Thanh Tâm, quản lý Phòng khám Tâm An chia sẻ: Mặc dù không kinh doanh sản phẩm này nhưng mong muốn tất cả mọi người dân đều có khẩu trang để phòng, chống virus corona và chia sẻ giảm bớt áp lực trước dịch bệnh, cơ sở đã cùng một số bệnh nhân vừa chữa bệnh thành công tại phòng khám tìm mua khẩu trang về phát tặng cho người dân. Phòng khám đang tiếp tục tìm kiếm nguồn hàng để tặng cho người dân sử dụng. Không phát miễn phí khẩu trang y tế, cửa hàng thực phẩm sạch Linh Chi, đường Hàn Thuyên (thành phố Nam Định) tặng khẩu trang vải và hướng dẫn cách sử dụng khoa học nhất cho tất cả khách hàng, người dân có nhu cầu sử dụng. Hàng trăm khẩu trang vải của cửa hàng đã được khách hàng, người dân qua lại trên tuyến đường Hàn Thuyên lựa chọn sử dụng. Còn tại cửa hàng quần áo, phụ kiện thời trang Ngôn Phạm, đường Nguyễn Hiền (thành phố Nam Định) ngay khi phát hiện có dấu hiệu đầu cơ khẩu trang hoặc một số khách hàng có điều kiện mua quá nhiều trong khi số lượng cung ứng có hạn khiến cho cung cầu bất cân bằng, chủ cửa hàng đã thông báo ngưng việc bán hàng theo đơn mà phát tặng mỗi khách hàng một số lượng nhất định để đảm bảo ai cũng có sản phẩm dùng trong lúc nhà sản xuất chưa cung ứng kịp. Do đó gần 2.000 khẩu trang của cửa hàng đã được trao đến tay người có nhu cầu thực sự.

Sự nỗ lực kịp thời của lực lượng chức năng, những nghĩa cử cao đẹp, đầy ắp tình người của cộng đồng doanh nghiệp đã khiến thị trường khẩu trang, thuốc, dung dịch sát khuẩn phòng, chống virus corona sớm ổn định trở lại. Lực lượng QLTT tỉnh đang tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm soát thị trường, truy xuất nguồn gốc, hóa đơn chứng từ hàng hóa ngăn chặn hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa để mua vét, gom hàng, bán giá cao bất hợp lý cũng như tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương