Tăng cường quản lý giá bất động sản

Trong 3 tháng đầu năm, giá đất nền trên địa bàn tỉnh liên tục tăng. Theo các nhà chuyên môn, trên thực tế, giá đất tăng không phải do nhu cầu nhà ở của người dân tăng mà lại ẩn chứa các dấu hiệu của yếu tố đầu cơ và tạo sốt giá ảo. Tình trạng đó đã không chỉ làm khó cho người dân có nhu cầu thật về nhà đất mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực của tỉnh trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Giá đất nền tại một số khu vực xung quanh các dự án đô thị trọng điểm tại ngoại thành thành phố Nam Định có xu hướng tăng nhanh. (Trong ảnh: Thi công xây dựng khu đô thị mới phía nam sông Đào - thành phố Nam Định).

Khác với mọi năm, thị trường bất động sản thường im ắng vào những tháng đầu năm thì ngay trong 3 tháng đầu năm nay, thông tin về nhà đất khá sôi động, giá đất tăng từng ngày trên địa bàn tỉnh. Anh Đ.M.T, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) mua mảnh đất có diện tích trên 100m2 ở đường Vũ Hữu Lợi với giá 850 triệu đồng vào giữa tháng 8-2020. Theo anh T. thì mức giá ấy tương đương với 8 triệu đồng/m2, tăng khoảng 2 triệu đồng/m2 so với giá rao bán ở thời điểm trước Tết Âm lịch. Vậy mà chỉ đến cuối tháng 3-2021, đã có người tìm đến trả mảnh đất đó 1,2 tỷ đồng, tương đương với trên 11 triệu đồng/m2. Trường hợp của anh T.V.D chỉ kịp đặt cọc cho mảnh đất trị giá 420 triệu đồng ở xã Mỹ Xá chưa được 1 tuần đã có người tìm đến nhà xin trả số tiền đặt cọc và bù thêm 70 triệu đồng để mua quyền đặt cọc… Ở địa bàn các phường, xã ngoại thành thành phố Nam Định gồm: Nam Vân, Nam Phong, Lộc An, Lộc Hoà, Mỹ Xá hiện nay ngày nào cũng có nhiều người đến tìm đất, xem đất.

Dựa vào thực tế, các chuyên gia có kinh nghiệm đều cho biết thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trong 2 năm qua đang diễn biến theo xu hướng tăng giá, thậm chí có thể có sốt đất ở một số khu vực có dự án trọng điểm. Giá đất ở đây tăng nhanh sau khi rất nhiều thông tin về quy hoạch các khu đô thị mới được chính quyền công bố. Theo số liệu thống kê trong những tháng cuối năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, giá đất ở khu vực các xã ngoại thành, các khu vực có dự án đầu tư về hạ tầng giao thông, khu dân cư tập trung tại các xã trên địa bàn các huyện đều tăng khoảng 1,5 đến 2, thậm chí 3 lần so với trước đây. Ở những địa điểm được coi là “đắc địa” như gần các trục đường xã, liên xã, giáp chợ, trường học giá đất tăng so với giữa năm 2020 đến hơn 3 lần. Đơn cử như tại đường Đặng Xuân Bảng (xã Nam Vân), hiện nay đã tăng ở mức từ 15 đến 20 triệu đồng/m2… Mặc dù giá đất tăng cao song lưu lượng giao dịch cũng không giảm. Tình trạng sốt đất tiềm ẩn nhiều nguy cơ “thổi giá”, “sốt ảo” chủ yếu do giới đầu cơ lợi dụng các yếu tố xã hội như chuẩn bị quy hoạch đô thị, xây dựng các công trình hạ tầng, mở rộng đô thị để đẩy giá lên cao, thu lợi bất chính, gây bất ổn cho thị trường. Không ít đối tượng dùng chiêu trò để “tạo sóng”, thu lợi rồi rút và để lại hậu quả nhiều mặt. Chẳng những nhà đầu tư nhỏ như người dân bị “chôn vốn”, mất vốn, gánh nợ ngân hàng, mà còn để lại những khu đất bỏ hoang, làm xáo trộn đời sống kinh tế - xã hội của cả khu vực. Ngoài ra, việc tăng giá đất bất thường đợt này có thể kéo theo hàng loạt các chi phí khác tăng theo, đặc biệt là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng có thể bị đẩy lên rất cao. Thông thường, tại những khu vực sốt đất ảo này, đất sau đó sẽ rớt giá hoặc vẫn giữ giá đỉnh nhưng không có giao dịch vì không có nhu cầu thực. Giá có thể không xuống nhưng sẽ đi ngang nhiều năm khiến những nhà đầu tư nhỏ lẻ, “lướt sóng” phải vay vốn để đầu tư có thể “ôm hận”. Bên cạnh đó, tình trạng thổi giá thường xuất hiện tại các dự án chưa được phép mở bán hoặc đang trong thời gian thi công… Cụ thể, nhóm đầu cơ âm thầm mua đất tại các dự án từ thời gian trước với giá rẻ, sau đó lợi dụng thông tin về quy hoạch, phát triển đô thị để tung thông tin gây “sốt”, qua đó đẩy giá đất lên cao trong thời gian ngắn, tạo “sóng ảo” để thu hút giới đầu tư và người dân.

Để chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị kiểm tra, chấn chỉnh bảo đảm hoạt động môi giới bất động sản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ tăng cường quản lý Nhà nước về giá đất; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, giá đất trên địa bàn. UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất... để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản; quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất; xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật… Bên cạnh đó, các địa phương cần quản lý các đối tượng tham gia chuỗi rao bán, tổ chức giao dịch bất động sản… trên địa bàn; đồng thời, cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương phát triển kinh tế, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho người dân nắm được và thuận lợi khi tiếp cận thông tin. Đặc biệt, các địa phương cần chú ý kịp thời phát hiện và xử lý hoạt động tung tin thất thiệt, ảnh hưởng đến thị trường, nhất là những tin tức tạo dựng làm “sốt đất”, gây bất ổn trật tự xã hội tại địa phương./.

Bài và ảnh: Đức Toàn