Xuân Hòa hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, kinh tế xã Xuân Hòa (Xuân Trường) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ một xã thuần nông có điểm xuất phát thấp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, đến nay kinh tế - xã hội đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Xuân Hòa đã nỗ lực phấn đấu, huy động sức mạnh tổng thể của toàn hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Ngày 28-9-2020, xã Xuân Hòa vinh dự là 1 trong 13 xã của toàn tỉnh được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Một góc nông thôn mới nâng cao xã Xuân Hòa.

Để có được kết quả đó, bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, hướng tới trở thành xã NTM kiểu mẫu, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao và các nghị quyết về phát triển sản xuất nông nghiệp. UBND xã đã lập quy hoạch, đề án xây dựng NTM nâng cao, xây dựng các kế hoạch công tác, chương trình hành động về xây dựng NTM nâng cao và phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý quy hoạch, đất đai… Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ sở xóm xây dựng nghị quyết của chi bộ, quy ước của thôn xóm, xây dựng kế hoạch chỉnh trang, kiến thiết đồng ruộng, nhà văn hóa, đường dong ngõ xóm, hệ thống chiếu sáng, tiêu thoát nước khu dân cư; đường trục chính nội đồng, nạo vét, kiên cố hóa kênh cấp 3; các đầu mương đầu máng, cầu sang đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp và các kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến… Đồng thời với các cơ chế chính sách hỗ trợ của cấp trên, UBND xã đã xây dựng cơ chế hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất như làm vụ đông trên đất 2 lúa, gieo sạ lúa, phòng bệnh lùn sọc đen, phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; hỗ trợ nguyên vật liệu kiên cố hóa đường dong, ngõ xóm, đường giao thông nội đồng, kênh cấp 3; xây nhà văn hóa, hỗ trợ làm đường điện chiếu sáng, trồng cây xanh, trồng hoa ven đường... Căn cứ vào đó, Ban chỉ đạo thực hiện xây dựng thôn NTM nâng cao, kiểu mẫu của xã đã rà soát, xác định các công việc, phần việc, công trình cụ thể cần thực hiện; triển khai quán triệt các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ tới các chi bộ xóm, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong quá trình triển khai thực hiện. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới theo cơ chế: xã hỗ trợ một phần nguyên liệu chính (đá, xi măng) cho các xóm; nhân dân tự nguyện đóng góp các nguyên liệu khác (cát hoặc ngày công lao động), đồng thời vận động các hộ có đất ven đường tự nguyện hiến đất, di dời các công trình trên đất để mở rộng đường đảm bảo đồng bộ. Trong năm 2019, xã đã cải tạo nâng cấp tuyến đường từ cầu UBND xã qua xóm 18 đến tỉnh lộ 489C; xây kè 2 bên bờ sông xóm 1 đoạn gần giáp xã Xuân Tiến đến cầu UBND xã. Nhờ đó, đến nay 100% đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa đạt chuẩn, 100% đường trục xóm và dong ngõ, đường trục chính nội đồng được cứng hóa không lầy lội vào mùa mưa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Cùng với đó, hệ thống nhà văn hóa, sân vận động trung tâm, trạm y tế của xã đến các nhà văn hóa, khu thể thao... được xây dựng khang trang. Đến nay cả 3 trường: mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn quốc gia. Trong năm 2019, xã đã huy động 15 tỷ đồng hoàn thiện đưa vào sử dụng 6 phòng học 2 tầng trường tiểu học, 8 phòng học 2 tầng trường THCS, 3 phòng học tầng 2 trường mầm non khu B, nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường THCS. Đầu năm học mới 2020-2021, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Trường Mầm non Xuân Hòa khu A gồm 8 phòng học 2 tầng với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng. Cùng với đó xã đã xây mới trạm y tế, tường bao, cổng trụ sở, nhà văn hóa trung tâm xã, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ. Thường xuyên duy tu, sửa chữa, các tuyến đường do xã quản lý, đổ bê tông các tuyến đường dong xóm, đường nội đồng theo tiêu chí xây dựng NTM, chỉ đạo chặt chẽ việc xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, lấn chiếm lòng lề đường giao thông, dòng chảy của các dòng sông trên địa bàn, đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân cũng như tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Hoàn thành công trình cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn toàn xã. UBND xã đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt chú trọng thực hiện giải pháp về quy hoạch, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xã đã xây dựng đề án và triển khai chuyển đổi 33ha vùng bãi thành vùng nuôi trồng thủy sản. HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nuôi trồng thủy sản xã được thành lập với 25 hộ dân nuôi tôm, cá đặc sản như cá lăng chấm, cá vược, diêu hồng, trắm đen… cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha/năm.

Thời gian tới xã Xuân Hòa xác định tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao. Thường xuyên rà soát chất lượng các tiêu chí hiện có, đồng thời cập nhật các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên để tiếp tục xây dựng nâng cao các tiêu chí nhằm xây dựng xã giàu đẹp, văn minh. Xuân Hòa phấn đấu trong năm 2020 có 8 xóm đăng ký thực hiện chương trình NTM kiểu mẫu, trong đó có từ 2-3 xóm được cấp có thẩm quyền công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đến năm 2023 xã Xuân Hòa được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM./.

Bài và ảnh: Thành Trung