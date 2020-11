Đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch các thị trấn trung tâm huyện

Phát triển hợp lý hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo các sở, ngành chức năng và UBND các huyện triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch các thị trấn trung tâm huyện việc quy hoạch phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực, có khả năng tạo đột phá về hạ tầng đô thị; đảm bảo tính liên kết vùng hiện đại, đồng bộ; đa dạng hóa các nguồn lực; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, là công cụ quan trọng, hữu hiệu để quản lý Nhà nước; đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong xu thế mới. Đồng thời góp phần hình thành các cực đô thị phát triển, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hài hoà với môi trường, tăng tỷ lệ đô thị hoá nông thôn.

Khu trung tâm thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng).

Đồng chí Nguyễn Đình Khánh, Trưởng phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch (Sở Xây dựng) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã tích cực phối hợp với UBND các huyện; chỉ đạo các phòng chuyên môn và Phòng Công Thương các huyện; đơn vị tư vấn triển khai công tác lập điều chỉnh các thị trấn trung tâm huyện. Công tác thẩm định hồ sơ quy hoạch cũng được Sở Xây dựng triển khai nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Hiện tại, đã có thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng), Ngô Đồng (Giao Thủy) đã hoàn thành công tác lập Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt; thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) đã cơ bản hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung, Sở Xây dựng đang thẩm định. Ngày 21-9-2020, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) đến năm 2030 với mục tiêu: Xây dựng, phát triển thị trấn Ngô Đồng xứng đáng với vị thế là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện Giao Thuỷ, là thị trấn nằm trong vành đai phát triển kinh tế biển thuộc hành lang kinh tế Đông Nam tỉnh thuộc tam giác phát triển Quất Lâm - Ngô Đồng - Giao An với dịch vụ - du lịch - sinh thái gắn với phát triển dịch vụ thương mại, du lịch Vườn quốc gia Xuân Thuỷ; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại... Theo quy hoạch đã được phê duyệt, thị trấn Ngô Đồng có diện tích trên 278,4ha chia làm 4 khu vực phát triển, mỗi khu vực có tính chất riêng và được phân cách bởi các trục giao thông chính gồm: 2 khu vực phát triển dịch vụ thương mại, đô thị; khu vực trung tâm hành chính, công cộng cấp huyện và khu vực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và công nghiệp tổng hợp. Thị trấn Ngô Đồng có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại trên các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, cấp điện, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang. Để thực hiện quy hoạch thị trấn Ngô Đồng đến năm 2030, nhiều dự án ưu tiên đầu tư sẽ được triển khai như: xây dựng đường giao thông dưới đê kết hợp tạo thành đường tránh đô thị; xây dựng cầu Cồn Nhất vượt sông Hồng trên tuyến Quốc lộ 37B kết nối thị trấn Ngô Đồng với tỉnh Thái Bình, có vai trò quan trọng trong giao lưu văn hoá, xã hội, giao thương hàng hoá; nâng cấp, cải tạo cống Chúa theo quy hoạch phát triển thuỷ lợi thuộc hệ thống thuỷ nông Xuân Thuỷ; xây dựng trục đường đôi kết nối từ đường phía Bắc khu vực trung tâm hành chính cấp huyện đến tổ dân phố số 1; xây dựng mới cầu kết nối với xã Bình Hòa (cầu Diêm 2) tại khu vực phía nam Trường THPT Giao Thuỷ A giảm tải cho cầu Diêm hiện trạng do cầu yếu, đã xuống cấp, việc nâng cấp mở rộng cầu gặp khó khăn do vấn đề giải phóng mặt bằng... Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường do UBND huyện Xuân Trường làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Nam Định (Sở Xây dựng) thực hiện. Thị trấn Xuân Trường là huyện lỵ cũng là cửa ngõ phía tây nam của huyện nên có lợi thế và giá trị đặc biệt cho phát triển kinh tế và xây dựng hình ảnh đô thị; có tốc độ đô thị hoá tương đối nhanh… Trên địa bàn thị trấn có hệ thống giao thông đường bộ khá đồng bộ (có trục Quốc lộ 21; các tỉnh lộ 489, 489C và trục đường 2 chiều 32m); đường thuỷ với sông Ninh Cơ chảy qua phía tây thị trấn. Địa hình khu vực quy hoạch khá bằng phẳng, đất đai có giá trị hàng hoá cao. Trên địa bàn thị trấn đã có các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có quy mô, công nghệ sản xuất tiên tiến, mang lại giá trị kinh tế cao, là tiền đề cho sự phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại của thị trấn. Để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch 4 khu vực phát triển chính là: khu vực phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ thương mại và đô thị, dịch vụ vui chơi giải trí dựa trên việc khai thác lợi thế trục đường 32m là trục giao thông chính của thị trấn và khu vực cửa ngõ chân cầu Lạc Quần với diện tích khoảng 125ha; khu vực trung tâm hành chính, công cộng cấp huyện (khu trung tâm đô thị hiện hữu cũng là trung tâm hành chính, công cộng cấp vùng) hình thái đô thị đã ổn định, định hướng chủ yếu thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị tại khu vực, khai thác quỹ đất xen kẹt cho phát triển đất ở với diện tích khoảng 132ha; khu vực hai bên trục tỉnh lộ 489 là khu vực trung tâm hành chính công cộng của thị trấn, phát triển đô thị, dịch vụ thương mại và nông nghiệp với diện tích khoảng 97ha; khu vực phía đông trục tỉnh lộ 489C phát triển dịch vụ thương mại, đô thị và nông nghiệp với diện tích khoảng 226ha.

Ngoài các thị trấn đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có các thị trấn: Gôi (Vụ Bản); Cồn và Yên Định (Hải Hậu) đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng. Những tháng cuối năm 2020, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các địa phương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các thị trấn đã triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng để trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2021; tiếp tục phối hợp với UBND các huyện để triển khai thực hiện và hoàn thành công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các thị trấn trung tâm huyện còn lại./.

Bài và ảnh: Thành Trung