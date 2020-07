Tạo niềm tin cho các nhà đầu tư

Việc chủ động nâng cao năng lực thu hút đầu tư của các cấp chính quyền, các ngành chức năng đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020).

Nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp

Tiêu biểu phải kể đến nỗ lực khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư các công trình xây dựng cơ bản phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các xã, thị trấn đầu tư nâng cấp hơn 300km đường trục xã, liên xã, hơn 500km đường trục chính nội đồng; mở rộng bê tông hóa hệ thống đường dong, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Huyện đã nâng cấp, cải tạo tuyến đường phòng chống lụt bão Giao Thiện, Bình Lạc, Thiện Hương, Tiến Long, thị trấn Quất Lâm - Giao Phong, Tiến Thịnh với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng; tuyến đường huyện Tiến Hải được nâng cấp thành tỉnh lộ 488; hoàn thành dự án WB nâng cấp đạt chuẩn đường giao thông nông thôn loại B cho các tuyến đường xã: Giao Hải, Giao Nhân, Bình Hòa, Giao Tân, Giao Yến, Giao Phong, Giao Long, Giao Hương. Hệ thống điện được cải tạo, nâng cấp, đảm bảo 100% hộ gia đình và các hoạt động sản xuất kinh doanh trong huyện được sử dụng điện quốc gia với chất lượng ổn định. Hệ thống cấp nước cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phục vụ sản xuất... Huyện chủ động thực hiện tốt công tác rà soát, quản lý các quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất. Ðồng thời, thống nhất chủ trương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục giao dịch hành chính theo tinh thần rút gọn thời gian tiếp nhận và trả kết quả những hồ sơ đủ điều kiện ngay trong ngày làm việc. Ðặc biệt, huyện chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn bám sát thực tiễn, nâng cao trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết dứt điểm các vướng mắc theo đúng quy định pháp luật, đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục đầu tư dự án, nhất là các dự án có quy mô sử dụng diện tích lớn. Nhiều năm liền huyện được đánh giá là địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tốt nhất tỉnh. Huyện cũng đẩy mạnh hỗ trợ sau cấp phép đầu tư giúp doanh nghiệp triển khai nhanh chóng dự án, rút ngắn thời gian xây dựng, hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động, sớm đi vào hoạt động.

Sản xuất tại nhà máy Pro Sport Giao Yến (Công ty CP Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy).

Niềm tin từ phía nhà đầu tư

Kết quả thu hút đầu tư đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020 là minh chứng thiết thực khẳng định sự chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ phía các cấp chính quyền, ngành chức năng huyện Giao Thủy đã tạo dựng được niềm tin, uy tín về sự đồng hành với nhà đầu tư. Từng bị xếp hạng thấp nhất về lợi thế giao thương so với các huyện, thành phố khác trong tỉnh do nằm ở vị trí “thế cụt”, giao thông đường bộ chưa kết nối với tỉnh bạn nhưng đến nay đã có 12 dự án đầu tư trên địa bàn huyện Giao Thủy với tổng diện tích 44,14ha ở đa dạng lĩnh vực, ngành nghề gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ sở thương mại dịch vụ, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Trong đó, nhà đầu tư Công ty TNHH Quốc tế KAM FUNG Việt Nam đã xây dựng và chuẩn bị hoàn tất cả hai giai đoạn đầu tư CCN Thịnh Lâm với tổng diện tích thi công 22ha. Anh Nguyễn Tất Bình, đại diện Công ty TNHH Quốc tế KAM FUNG Việt Nam cho biết, nhờ được huyện đồng hành hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong suốt quá trình thi công dự án xây dựng hạ tầng CCN Thịnh Lâm Công ty vững tin vào thiện ý của địa phương đối với nhà đầu tư nên tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại CCN Thịnh Lâm. Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em KAM FUNG đã cơ bản hoàn tất hạ tầng nhà xưởng giai đoạn 1, dự kiến tháng 11-2020 sẽ đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho 6.000 lao động; sau hoàn tất xây dựng giai đoạn 2 nhà máy sẽ giải quyết tối đa việc làm cho 10 nghìn lao động. Công ty cũng quyết tâm triển khai luôn giai đoạn 2 của dự án xây dựng hạ tầng CCN Thịnh Lâm để cung ứng cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất xây dựng nhà xưởng sản xuất, kinh doanh. Theo đại diện của Công ty CP Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy (Pro Sports Giao Thủy), Công ty đầu tư xây dựng nhà máy đầu tiên vào năm 2007 tại thị trấn Ngô Ðồng. Trong quá trình phát triển, chính sự đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục hành chính, xây dựng nhà xưởng, đào tạo nghề cho người lao động, đảm bảo an ninh trật tự, cũng như hỗ trợ chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam của chính quyền địa phương đã giúp Công ty tin tưởng, quyết định đầu tư xây dựng thêm các nhà máy mới gồm: Nhà máy Pro Sports Giao Yến tại xã Giao Yến với diện tích 2,42ha đi vào hoạt động năm 2017, góp phần giải quyết thêm việc làm cho 1.000 lao động; Nhà máy Pro Sports Hồng Thuận tại xã Hồng Thuận với diện tích 1,98ha đi vào hoạt động từ đầu năm 2020, góp phần giải quyết thêm việc làm cho 1.000 lao động. Hiện Công ty đang thực hiện dự án mở rộng quy mô nhà máy tại thị trấn Ngô Ðồng với tổng diện tích mở rộng 0,61ha. Sự tin tưởng lựa chọn Giao Thủy là địa điểm đầu tư kể trên của các doanh nghiệp đã giúp huyện nâng tổng số lên 308 doanh nghiệp (tăng 155 doanh nghiệp so với năm 2015) và 2.514 cơ sở sản xuất với 8.727 lao động. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách cho địa phương và đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn.

Tiếp thêm sức hút đầu tư

Không dừng lại ở các kết quả kể trên, công tác thu hút đầu tư của huyện tiếp tục có thêm sức hút mới. Ngày 17-1-2020, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng ký Quyết định số 132/QÐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh. Dự án có tổng chiều dài tuyến 65,8km đi qua huyện. Dự án có khả năng nâng cao năng lực kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa tỉnh Nam Ðịnh và các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, kết nối với mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ thống đường giao thông quốc gia, phát huy hết vai trò hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai. Huyện cũng vừa hoàn tất công tác giải tỏa, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án xây dựng cầu vượt đường bộ ven biển từ Thái Bình sang Nam Ðịnh qua địa phận xã Giao Thiện do tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư. Với năng lực kết nối liên tỉnh, liên vùng, các dự án giao thông trọng điểm kể trên sau khi hoàn tất đưa vào sử dụng sẽ giúp huyện Giao Thủy phá được “thế cụt” về giao thông. Nhận diện được giá trị thông thương dự án đem lại, gần đây rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tiếp cận, xúc tiến, quyết định lựa chọn Giao Thủy là địa điểm đầu tư các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh. Có thể kể đến một số dự án lớn đang trong giai đoạn gấp rút hoàn tất các điều kiện triển khai đầu tư, xây dựng gồm: dự án xây dựng xưởng sản xuất hàng may mặc, túi xách và giày dép xuất khẩu của Công ty TNHH Giày Tuấn Việt tại xã Giao Thanh diện tích 5ha; dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất giày da, sản phẩm may mặc ở Hoành Sơn diện tích 5ha; dự án xây dựng xưởng sản xuất, cấu kiện vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Doanh Trường HNGT tại xã Giao Tiến diện tích 6ha; dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em diện tích 1ha ở xã Giao Thanh... Mới đây, vừa có một doanh nghiệp ở Hà Nội xúc tiến đầu tư xây dựng hạ tầng KCN phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ cho các nhà đầu tư thứ cấp quy mô 300ha thuộc địa bàn 5 xã Giao Châu, Giao Yến, Giao Nhân, Giao Hải, Giao Long, dự kiến sẽ triển khai đầu tư trong giai đoạn tới.

Nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Giao Thủy tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch các ngành kinh tế định hướng đến năm 2030; huy động nguồn lực đầu tư các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt. Chú trọng bám sát danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo Quyết định số 724/QÐ-UBND ngày 1-4-2020 của UBND tỉnh để tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư. Trong đó, tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các khu du lịch trọng điểm để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương trong mối tương quan với du lịch vùng gồm: Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy 2.000ha; Khu nghỉ dưỡng tắm biển, thể thao, dịch vụ du lịch 85ha. Khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, ưu tiên thu hút đầu tư dự án nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt màng kính 50ha (Giao Thủy - Xuân Trường)./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy