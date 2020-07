Đảm bảo tiến độ xây dựng các dự án, công trình trọng điểm

Những tháng đầu năm 2020, trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mặc dù gặp khó khăn về nguồn vốn nhưng tỉnh đã quan tâm, tập trung đảm bảo vốn cho các công trình trọng điểm, các công trình an sinh xã hội. 6 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 16.020 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Việc thi công các công trình xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, đê điều, văn hóa... được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Thi công dự án Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu Di tích lịch sử - văn hóa thời Trần.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, một số dự án lớn, công trình trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành như: công trình Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường); dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh bị ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017; khánh thành thông xe cầu Thịnh Long. Một số dự án, công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện như: hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I); dự án Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu Di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; dự án cải tạo, nâng cấp các tỉnh lộ: 485B, 487B, 488B. Cùng với các công trình trọng điểm của tỉnh, công tác xây dựng, phát triển thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 9-6-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhằm phát triển thành phố Nam Định theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, có tính bền vững, mở rộng không gian đô thị theo quy hoạch… Đồng thời tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành và địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng các công trình như: trình HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu Di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; xây dựng cầu Bến Mới (Ý Yên, dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư); Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Bệnh viện đa khoa 700 giường); xây dựng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong mới; xây dựng trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định mới... Trong tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản trình HĐND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông của tỉnh và xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc). Dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông của tỉnh là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư 169,9 tỷ đồng nhằm hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt 6 đoạn đê xung yếu, trong đó có 3 đoạn trên tuyến đê tả Ninh thuộc các huyện Xuân Trường, Hải Hậu; 2 đoạn trên tuyến đê hữu Ninh thuộc huyện Trực Ninh và đê hữu Hồng thuộc huyện Trực Ninh. Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng có diện tích khoảng 2ha quy mô dự án nhóm C với tổng mức đầu tư 29,167 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án trong các năm 2020-2022. UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh chấp thuận báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh 2 dự án: đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu Di tích lịch sử - văn hóa thời Trần và đầu tư xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu Di tích lịch sử - văn hóa thời Trần là dự án nhóm A, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2095/QĐ-TTg ngày 2-11-2016 với thời gian thực hiện là 5 năm (2016-2020). Tuy nhiên đây là công trình cấp I, thực hiện thiết kế theo 3 bước nên đến tháng 2-2019 mới khởi công giai đoạn I; trong quá trình thi công gặp khó khăn do vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông (nhất là vào thời điểm mùa lễ hội), ảnh hưởng bởi thời tiết, dịch bệnh COVID-19, nguồn vốn... nên công trình không thể hoàn thành trong năm 2020; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện và hoàn thành dự án đến năm 2024. Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 4.986 tỷ đồng (theo Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ) lên 5.326,5 tỷ đồng (tăng 340,5 tỷ đồng); điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn I dự án đến năm 2021; giai đoạn 2 của dự án từ năm 2021-2025.

Những tháng cuối năm 2020, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Các dự án này được hoàn thành có vai trò quan trọng tăng sức cạnh tranh của tỉnh trong thu hút đầu tư, tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và có phương án xử lý đối với các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước triển khai chậm, không triển khai hoặc triển khai không đúng mục đích so với quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt./.

Bài và ảnh: Thành Trung