Thành phố Nam Định xây dựng hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại

Thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng phát triển thành phố Nam Định rõ nét một số chức năng trung tâm vùng, hạ tầng thành phố thời gian qua được quan tâm đầu tư thay đổi rõ rệt, diện mạo đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống đô thị từng bước được nâng cao trong nhân dân thành phố. Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng thành phố trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng”; trọng tâm là xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được người dân thành phố tích cực hưởng ứng.

Thi công dự án xây dựng khu đô thị phía nam sông Đào (thành phố Nam Định).

Hệ thống hạ tầng đô thị được cải tạo, nâng cấp với nhiều công trình đã hoàn thành như: đường vành đai nối với cầu Tân Phong và đường dẫn nối Quốc lộ 21 với Quốc lộ 10; nâng cấp Quốc lộ 38B; dự án xây dựng Khu đô thị Dệt may với tổng diện tích 2 giai đoạn là 15ha, có kết cấu hạ tầng hiện đại đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân; Khách sạn Nam Cường - Nam Định tại Khu đô thị Hòa Vượng; cơ bản hoàn thành các Dự án Khu đô thị mới Thống Nhất, Hòa Vượng; khởi công dự án xây dựng tỉnh lộ 485B (đoạn từ đê hữu sông Đào đến Quốc lộ 21B)... Trong năm 2019, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thành phố Nam Định đã tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 289,6 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp ước đạt 192,6 tỷ đồng. Đã hoàn thành 13 công trình là: xây dựng đường gom Quốc lộ 10 (đoạn từ Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh đến trụ sở Công an tỉnh); hệ thống cống thoát nước từ đường Chu Văn An đến đường Tức Mạc; xây dựng trường Tiểu học Trần Nhân Tông (Khu đô thị Hòa Vượng); trang trí đảo giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp; đường Kênh (đoạn từ cống Quán Tây đến UBND phường Lộc Vượng)... Công trình Trường Tiểu học Trần Nhân Tông đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 6-2019 với quy mô 35 lớp học, 3 tầng; UBND thành phố đang phấn đấu trong thời gian tới phát triển thành trường chất lượng cao. Bên cạnh các công trình đã hoàn thành, trong năm 2019 thành phố Nam Định đang triển khai thi công 9 công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Dự án xây dựng tuyến đường trung tâm phía nam thành phố Nam Định (đoạn nối từ tỉnh lộ 490C đến đường đi cầu Tân Phong) là công trình trọng điểm để phát triển khu vực phía nam thành phố; dự án có tổng mức đầu tư trên 392 tỷ đồng, đã hoàn thành 73% khối lượng công trình. Trong đó, đoạn bám theo trục đường cũ xã Nam Phong (từ vị trí trạm điện đến đường dẫn cầu Tân Phong) đã hoàn thiện bồn cây, hệ thống đèn chiếu sáng và thảm bê tông nhựa mặt đường với chiều dài 1.350m; đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến đường Đặng Xuân Bảng đang triển khai thi công san nền, trải lớp cát K95. Dự án thi công đường từ Quốc lộ 21B (cầu Ốc, phường Lộc Hòa) đến Quốc lộ 21 đã hoàn thành 75% khối lượng, hiện đang triển khai thi công lớp đá trải nền đường và di chuyển đường điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Công trình kè hồ Hàng Nan và đường dạo ven hồ để giải quyết việc tiêu thoát nước khắc phục tình trạng ngập úng ở đoạn đường Trần Hưng Đạo kéo dài đã đạt 55% khối lượng, nhà thầu đang triển khai thi công khu công viên thuộc mặt bằng hồ Đầm Đen, UBND thành phố đang trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh hạng mục lát hè thay hàng rào và bồn hoa. Dự án cải tạo, nâng cấp đường Lương Thế Vinh đã thi công xong 1.000m cống hộp B400, đang thi công lắp đặt bó vỉa, trải lớp 2 cấp phối đá dăm, đã thảm xong 330m mặt đường từ đường Điện Biên đến khu Trạm biến áp Phi Trường; khối lượng đạt 85% giá trị hợp đồng. Hoàn thành 80% khối lượng dự án “kín hóa” cống thoát nước Kênh Gia (đoạn từ đường Song Hào đến đường Nguyễn Bính). Dự án xây dựng khu đô thị phía nam sông Đào có quy mô gần 46ha, được khởi công tháng 5-2019, giai đoạn 1 có tổng diện tích 16,8ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công đạt 16% giá trị hợp đồng... Cũng trong năm 2019, thành phố đã hoàn thành thủ tục đầu tư là các dự án: đường gom Quốc lộ 10 (đoạn từ đường Tức Mạc đến đường Phù Nghĩa); đường Lưu Hữu Phước và khu tái định cư Liên Hà 1; khu tái định cư phường Lộc Vượng; đường từ Chi cục Thuế tỉnh đến đường Lưu Hữu Phước; cống thoát nước kênh Mạ Điện (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Song Hào); cống thoát nước đường Kênh (đoạn từ Đình Kênh đến cống Quán Tây); đường Kênh (đoạn từ đường Điện Biên đến đường Đông A); Trường Tiểu học Nguyễn Trãi; lập quy hoạch 1/500 khu đô thị Phú Ốc, phường Lộc Hòa.

Trong năm 2020, thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch theo quy định; đồng thời thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan được phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch, bảo đảm hiệu quả và tính khả thi. Đẩy nhanh tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm: Khu đô thị mới phía nam sông Đào, đường trục phía nam thành phố, khu đô thị Mỹ Trung; Dự án Văn hóa Trần... Hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh để tiếp tục triển khai xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại vị trí mới; khởi công khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc); đẩy nhanh tiến độ xây dựng khách sạn thông minh và trung tâm thương mại Nam Định; xây dựng bãi đỗ xe công cộng tại khu đất số 1 đường Quang Trung, phường Bà Triệu... Đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư các dự án vào hai bên Đại lộ Thiên Trường, hai bên đường dẫn cầu Tân Phong. Ưu tiên thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn vào các lĩnh vực công nghệ cao (trừ ngành dệt may và da giày), trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí chất lượng cao. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn để khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai của thành phố./.

Bài và ảnh: Thành Trung